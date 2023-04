GODE BUSSER: Jevgenij Prigozjin (t.h.) og partileder Sergej Mironov i partiet «Rettferdig Russland».

Dette bildet får ryktene til å gå: Wagner-sjefen vil overta parti

Det spekuleres i at Wagner-gruppens grunnlegger Jevgenij Prigozjin (61) er i ferd med å sikre seg kontrollen over et russisk politisk parti. Partilederen har på et bilde stått fram med Wagners omstridte symbol; sleggen.

Det er det troverdige og uavhengige russiske mediet Meduza som omtaler Prigozjins forsøk på å få kontroll over partiet «Rettferdig Russland», som har 64 av de 450 setene i Statsdumaen StatsdumaenRusslands underhus. .

Den kjente tenketanken ISW (Institute for the Study of War) viderebringer også spekulasjonene rundt Prigozjins politiske ambisjoner.

Meduza forteller at fire politikere fra «Rettferdig Russland» i St. Petersburgs bystyre nylig meldte seg ut partiet.

Grunnen til utmeldingen skal være at partilederen, som heter Sergej Mironov og er en av Russlands mest kjente politikere, har blitt «kompis» med Jevgenij Prigozjin, som har kallenavnet «Putins kokk» «Putins kokk»Prigozjin har fått kallenavnet "Putins kokk" fordi han ble rik på gode catering-avtaler til Kreml og andre statlige aktører..

Tenketanken ISW (Institute for the Study of War) skriver at det stadig nærmere forholdet mellom Mironov og Prigozjin kan trigge økt splittelse innad i Kreml.

– Ja, Prigozjin har i en tid hatt et godt forhold til Sergej Mironov, bekrefter Skandinavias kanskje fremste Prigozjin-ekspert, Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale studier, til VG.

– Mironov har flere ganger brukt sin politiske posisjon til å støtte opp om Prigozjin og Wagner på forskjellige måter. Nå er det rykter om at Prigozjin er interessert i å få en politisk posisjon i partiet, sier Larsen.

Hun forteller at rapportene kommer etter at Prigozjin var på besøk på Mironovs kontor mandag.

OMSTRIDT: Sergej Mironov har fått en slegge i gave fra Jevgenij Prigozjin. Wagner-gruppen har på videoer vist at de dreper desertører med slike slegger.

– Prigozjin selv nekter å kommentere på sine politiske ambisjoner på den vanlige ironiske måten, sier Karen Philippa Larsen.

– Han uttaler derimot han var på møte hos Mironov for å tørke beina på Mironovs dørmatte.

Mironovs dørmatte? Den har bilde av den amerikanske presidenten.

– Dessuten sier han at de diskuterte hvordan «Rettferdig Russland» kunne hjelpe ham og Wagnergruppen og deretter snakket de om «verdenssituasjonen, om kvinner og alt mulig pjatt».

Poserer

I en post tidligere i vinter kunne vi se Sergej Mironov takke Prigozjin for en gave han fikk:

– Det er en slegge, og Mironov poserer med denne. Det viser helt entydig støtte til Wagner-gruppen, for sleggen er blitt et symbol på Wagners voldsomme metoder. Slegge brukes for eksempel som våpen i flere videor som Wagner-gruppen har lagt ut, der de henretter tidligere Wagner-krigere for å desertere, forteller den danske forskeren.

HOS PRESIDENTEN: Sergej Mironov på møte med Vladimir Putin den 14. februar i år. Hans parti har til dels frontet opposisjon mot presidenten - men støttet også Putins kandidatur ved siste presidentvalg.

Karen Philippa Larsen synes også det er interessant at Prigozjin har postet at de to diskuterte situasjonen i St. Petersburg, Russlands nest største by.

Kreml sier nei?

– Det er nettopp St. Petersburg som skulle være Prigozjins politiske prioritet – for å konkurrere med guvernøren der, Aleksandr Beglov. Prigozjin har vært etter Beglov tidligere, blant annet i høst, da han anklaget guvernøren for å være en del av en kriminell sammensvergelse. Disse anklagene brakte han helt til statsadvokaten.

Kilder sier til Meduza at Putins presidentadministrasjon neppe vil tillate Prigozjin å få kontroll over «Rettferdig Russland» på grunn av Wagner-sjefens stadig økte konflikt med folk både i Kreml og forsvarsdepartementet.

Åpen konflikt

Karen Philippa Larsen sier det samme:

– Det er for tidlig å si om Prigozjin virkelig vil kunne få en politisk posisjon i partiet, men hvis han skal gå etter en reell politisk post, så er det opplagt gjennom «Rettferdig Russland». Men det er usikkert om Kreml vil tillate det. Prigozjin er nå i enda en åpen konflikt med utenriksdepartementet - med tenke på russisk UDs prioritering i FNs sikkerhetsråd, der Russland for tiden har formannskapet.

– Så?

– Så Prigozjin ser ikke ut til å bekymre seg særlig om å samle venner i departementene.

Katri Pynnöniemi, ass. professor ved Aleksanteri-instituttet i Helsingfors, er av samme oppfatning:

– Det er usannsynlig at Kreml vil la ting eskalere til den grad at Prigozjin kan ha sitt eget politiske parti. Foreløpig har jeg ikke sett noen reaksjon fra Kreml på det som har skjedd, sier hun til VG.

– Jeg vil heller spørre hvor mye Mironov er verdt for Prigozjin? Har han tilstrekkelig autoritet å få gunstige avgjørelser gjennom parlamentet? spør Pynnöniemi.