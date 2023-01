IKKE LEDER: Kevin McCarthy har vært mindretallsleder for Republikanerne i Representantenes hus de siste årene. Mange trodde han enkelt skulle bli leder i år.

Ledervalget i Kongressen fortsetter uten resultat

Etter seks avstemninger og tre utsettelser over to dager har den amerikanske kongressen fremdeles ikke klart å velge en leder for Representantenes hus. Nå er håpet at alle gode ting er tre dager. Men forsøk nummer syv gikk også skeis.

Det som normalt er en formalitet, og som de siste 100 årene har løst seg på første forsøk i Representantenes hus Representantenes husRepresentantenes hus er et av to kamre i Kongressen. Hver delstat har et antall representanter som gjenspeiler antall innbyggere i staten i motsetning til i det andre kammeret - Senatet - der hver delstat har to representanter hver., ser man nå ikke en klar og tydelig ende på.

De fleste trodde på forhånd at republikaneren Kevin McCarthy skulle få den mektige lederjobben, i USA kalt for Speaker of the House.

Partiet hans har flertallet for første gang på fire år og ligger dermed an til å få lederen. Problemet er at 20 av hans partifeller ikke vil ha ham. Da når han ikke den magiske grensen på 218, altså stemmene til over halvparten av representantene.

Tirsdag forsøkte man tre ganger. Så utsatte man hele prosessen og forsøkte på nytt onsdag. Også da tre ganger, men med samme resultatet hver gang: Ingen får nok stemmer.

Dermed utsatte de den syvende avstemningen først én gang til natt til torsdag norsk tid. Så én gang til, frem til torsdag kveld.

Info Slik skal det stemmes Dersom alle 434 representanter er til stede, så trengs det 218 stemmer for å få flertall om hvem som skal ble leder av Representantenes hus. (NB! Det er normalt 435 representanter, men en plass er ledig etter at en representant nylig døde)

Republikanerne har overvekt i Representantenes hus med sine 222 stemmer, så partiet skal få posisjonen.

McCarthy er republikanernes ledende kandidat, men etter tre runder hadde 20 av hans egne stemt imot ham, og han ble stående med 202 stemmer – 16 for få.

Demokratene stemte med sine 212 representanter på sin egen kandidat, Hakeem Jeffries, men han er uansett sjanseløs, siden ingen republikanere støtter ham.

Dersom mange representanter ikke er til stede, eller avstår fra å stemme, så holder det med flertall av dem som faktisk stemmer. Vis mer

Stemte på Trump

Og nå er den syvende avstemningen i gang, på dag tre, men heller ikke denne gang ser det ut til at det blir valgt en leder. Avstemningen pågår fortsatt, men flere har allerede stemt mot McCarthy.

Matt Geatz, som er blant de ivrigste motstanderne av McCarthy valgte i den syvende runden å gi sin stemme til eks-president Donald Trump. Han sitter naturlig nok ikke i kongressen, men det er ingenting som hindrer representantene å gi stemmer til - i teorien - hvem som helst.

Alle de andre republikanerne som har stemt mot McCarthy har stemt på Byron Donalds, en republikaner som faktisk er valgt inn i Representantenes hus, slik de også gjorde onsdag.

FIKK STEMME: Donald Trump, som selv har oppfordret sine partifeller om å velge Kevin McCarthy som ny leder av Representantenes hus, mottok torsdag én stemme under avsstemningen.

– Pinlig

USA-eksperter VG har snakket med kaller det hele et kaos, og sier det får Republikanerne til å fremstå som dumme og ute av stand til å styre. USAs president, Joe Biden, omtaler det som «pinlig».

Før man har valgt en leder kan ikke Representantenes hus sette i gang med sitt normale arbeid. Dermed blir alt annet satt på vent inntil videre. Ingen saker vil bli behandlet.

Lederen av Representanes hus har mye makt både når det kommer til hvilke saker som blir debattert i huset og hvem som styrer de ulike politiske komiteene.

Lederen vil også automatisk bli tatt i ed som president dersom både den sittende presidenten og visepresidenten skulle være ute av stand til å lede landet samtidig, for eksempel dersom begge skulle miste livet.

REPRESENTANTENES HUS: Utsikten fra pressetribunen i Representantenes hus onsdag.