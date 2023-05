Røde Kors-nødhjelp ødelagt etter angrep: − Det er veldig dramatisk!

Natt til mandag var det et større drone- og missilangrep over hele Ukraina, hvor flere Røde Kors-fasiliteter ble skadet eller ødelagt.

– Jeg sitter her og hører flyalarmene!

Erik Abild, regional representant for Røde Kors Europa, er for tiden i Kyiv for å følge opp den humanitære innsatsen i landet.

I telefon med VG mandag kveld forteller han om flere angrep i det krigsherjede landet den siste tiden.

– Det var et stort angrep over hele Ukraina natt til mandag, blant annet over Kyiv og Odesa. I angrepet ble et varehus og et mobilt sykehus, truffet. Hele varehuset brant ned etter rakettangrep, forteller han.

Varehus med nødhjelp i Odesa ble totalskadet etter angrep natt til mandag.

Ifølge Abild ble varehuset brukt som et lager for nødhjelp. Reuters beskriver også lageret som et matlager.

– Det er veldig dramatisk. Dette er et alvorlig angrep på humanitær nødhjelp. Det viser bare hvor alvorlig krigen er her i Ukraina.

På Twitter skriver det Ukrainske Røde Kors at lageret var 1000 kvadratmeter stort, og at det ble totalskadet.

– Tror dere angrepet var berettiget mot varehuset og Røde Kors?

– Det kan vi ikke si, og det har vi heller ikke kommet ut med. Vi er vant til å jobbe i krig, og vi kan ikke unngå risiko, sier Abild.

– Folk er redde

Kyiv-ordfører, Vitalij Klitsjko, sier ifølge Reuters at Russland sendte av gårde 60 iranskproduserte kamikaze droner, 36 av dem mot hovedstaden, og at alle ble skutt ned. Han omtaler det som det største angrepet av denne typen, skriver BBC.

I tillegg melder det ukrainske forsvaret at 16 raketter har rammet Kharkiv, Kherson, Mykolajiv og Odesa det siste døgnet.

– Folk jeg snakker med er redde for hva som skal skje videre, og hva som kommer til å skje i natt, sier Abild.

Forrige uke ble en jernbanestasjon, et hus, en jernvarehandel og en dagligvarebutikk truffet av artilleriangrep i Sør-Ukraina.

Flere sivile døde i angrepet.

– Det er dette som er virkeligheten, mennesker som er ute og handler med handlevogn, som blir drept. Det er så konkret og jævlig.

Erik Abild, regionsjef i Røde Kors med ansvar for Ukraina.

Han forteller at Røde Kors tar forholdsregler og har varslingssystemer for å hindre at ansatte skal bli skadet.

Russisk nasjonaldag 9. mai

Ifølge BBC har Natalia Humeniuk, pressetalsperson for Ukrainas operative kommando, senere sagt at det ble funnet en sikkerhetsvakt i ruinene etter brannen.

Lokale tjenestemenn sier tre personer ble skadd i angrepet av lageret.

Ukrainske medier skriver at Kyivs ordfører, Vitalij Klitsjko, melder om fem skadede etter angrepet mot hovedstaden.

Det store drone- og missilangrep skjedde dagen før Russland markerer Seiersdagen SeiersdagenSeiersdagen er i Russland og flere land tilknyttet den tidligere Sovjetunionen navn på 9. mai 1945, dagen da det nasjonalsosialistiske Tyskland kapitulerte under andre verdenskrig, en krig som i russisk historiefortelling blir omtalt som den store fedrelandskrigen. (Wikipedia) , tirsdag 9. mai.

