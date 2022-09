Russisk eksilpolitiker hevder han har en plan: «Vår oppgave er å kvitte oss med Putin»

Han hevder væpnede unge russere sto bak attentatet som nylig rystet Putins Russland. Til VG forklarer Ilya Ponomarev (47) hvorfor han mener verden må tro ham når han sier at gruppen vil slå til igjen.

Bildene av den brennende bilen gikk verden rundt.

Mens krigen i Ukraina raste i august, eksploderte plutselig en bil i utkanten av Moskva. I førersetet satt TV-personligheten og krigstilhengeren Daria Dugina, datteren til den profilerte ytterliggående tenkeren Alexander Dugin.

Morgenen etter drapet dukket et tidligere russisk parlamentsmedlem opp på en morgensending til en TV-kanal i Kyiv.

47-åringen Ilya Ponomarev kom med oppsiktsvekkende opplysninger:

Han hevdet at en undergrunnsgruppe av russiske partisaner kalt «Den nasjonale republikanske armé (NRA)» sto bak drapet, og at dette bare var starten på en rekke angrep mot Putin-allierte som støttet krigen i Ukraina.

Han hevdet at den russiske eliten og fremtredende tilhengere av krigen hadde grunn til å være redde.

Samtidig sa han at han har tatt på seg oppdraget med å representere gruppen internasjonalt og publiserte samtidig et NRA-manifest.

ANTI-PUTIN: Ilya Ponomarev, her sammen med russiske krigere som kjemper på Ukrainas side i krigen, under en pressekonferanse utenfor Kyiv.

Intervjuet ble sitert i internasjonale medier, men Ponomarevs påstander møtte raskt motstand: Kritikere tvilte på at en slik motstandsgruppe kunne operere på denne måten, uten å avsløres, i Putins Russland. Finnes i det hele tatt NRA?

Mens Putin er under økende press i Ukraina, og deler av hans hærstyrker den siste tiden har vært tvunget på flukt, har VG gjort er lengre intervju med Ponomarev over telefon fra Kyiv.

Den russiske eksilpolitikeren utdyper i intervjuet hva han hevder å vite:

– Unge og radikale

– NRA eksisterer og de er en del av et større nettverk av partisangrupper i Russland. Mange av medlemmene er unge, radikale, aktivistiske motstandere av Putin-regimet fra begge sider av politikken, sier han til VG.

Ponomarev hevder videre at flere ulike undergrunnsgrupper startet motstandsaktiviteter mot Putin-regimet inne i Russland i mars, etter landets invasjon av Ukraina.

De skal ifølge ham være løst organisert, med mål om å utføre sabotasjeaksjoner mot militære mål og drap på Putins allierte som bidrar i Russlands krigsinnsats i Ukraina. Han mener NRA alene har minst 100 medlemmer, selv om det er tall som vanskelig lar seg verifisere.

Gjennom seks måneder med krig, har det vært en rekke bekreftede eksplosjoner og uforklarlige branner ved militæranlegg, oljeinstallasjoner og militære forsyningslinjer inne i Russland. Ponomarev mener dette nettverket, der NRA er en av flere grupper, står bak.

Info Hvem er Ilya Ponomarev? Ilya Vladimirovich Ponomarev (født 1975) er en russisk politiker som var medlem av parlamentet (Dumaen) mellom 2007 og 2016.

Han var den eneste parlamentarikeren som stemte mot Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014.

I 2015, mens han var på en reise til USA, ble han siktet for underslag, noe Ponomarev mente var politisk motivert. I 2016 ble han kastet ut av Dumaen.

Han reiste til eksil i Ukraina, der han ble statsborger i 2019.

Som følge av Russlands invasjon av Ukraina i februar, meldte han seg som frivillig i de ukrainske territorielle styrkene. Vis mer

MED NAVALNY: Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, som nå er i fengsel, tar Ilya Ponomarev i hånden under en rettssak der Navalny ble funnet skyldig i underslag i 2013. I 2016 fikk Ponomarev samme type dom.

Hevder han ble kontaktet før attentatet

Alle sabotasjeaksjonene til tross:

Det er bilbomben som drepte Daria Dugina, som har fått aller mest oppmerksomhet.

– Jeg kom i kontakt med gruppen som kalte seg NRA allerede i april, men i august, samme dag som Dugina ble drept, kontaktet de meg og sa at noe stort er på gang. Jeg fikk ikke vite hva, sier Ponomarev.

Russiske myndigheter sier de har bevis for at Ukraina står bak drapet, og at to navngitte ukrainere er involvert. Andre har ment at den russiske sikkerhetstjenesten, FSB, står bak angrepet for å skape større støtte blant russere for krigen i Ukraina.

Ilya Ponomarev sier han vet sannheten.

– NRA sendte meg bilder fra attentatet kort tid etterpå. De spurte meg samtidig om jeg kunne representere dem.

– Skjønner du hvorfor mange ikke tror på deg og mener NRA ikke finnes?

– Jeg forstår så klart det. Mange tror jo slike dramatiske nyheter høres usannsynlig ut. Mange i det internasjonale samfunnet har dessuten mistet troen på at russerne kan få til noe sånt, fordi de ikke har klart å gjøre motstand mot Putin tidligere.

BEGRAVET: Alexandr Dugin under datterens begravelse i Moskva.

– Støtter du likvideringer av Putins allierte i Russland?

– Som du forstår så er vi i krig. Jeg er i Ukraina, mine venner her dør hver dag. Sivile blir drept her. Flere titalls av mine venner i den russiske opposisjonen er drept av Putins drapsmenn, sier Ponomarev, og fortsetter.

– I denne konteksten mener jeg alle i Russland som fasiliterer denne krigen, gjennom propaganda, finansiering, byråkrati og militære, deler ansvaret og er legitime militære mål.

Forsker: Finnes russere som ønsker å motstå med vold

VG har snakket med to av Norges fremste Russland-kjennere for høre hva de tenker om Ilya Ponomarevs påstander – om de er til å tro på.

Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Han har fulgt Ponomarev over flere år.

– Jeg deler den skepsisen noen har, men samtidig er det så ekstremt det som skjer nå, at hvorfor skulle ikke en slik gruppe som NRA dukke opp? Det er ingen umulighet, fordi denne krigen også er en katastrofe for Russland og mange i Russland ser det, sier han.

TIÅR MED MOTSTAND: Ilya Ponomarev eskorteres ut av politiet under en demonstrasjon i Moskva i 2012.

Han legger til:

– Vi snakker her om et autoritært regime med få andre muligheter til å yte motstand. Å yte motstand gjennom politikk er umulig. Selv om det er voldsomt risikabelt er det klart at det finnes russerne som ønsker å gjøre det de kan for å motstå Putin, også med vold, sier han.

Bukkvold sier Ponomarev ble godt kjent i offentligheten da han stemte mot Krim-annekteringen.

– Jeg ser ingen spesiell grunn til å være så skeptisk til han, og det var modig gjort av ham å stå opp mot det som skjedde på Krim i 2014, sier han.

Jakub M. Godzimirski ved utenriksforskningsinstituttet NUPI, sier det er viktig å være forsiktig med så oppsiktsvekkende informasjon som Ponomarev kommer med. Han sier han tar opplysningene med «en stor klype salt»

– Samtidig skjer det ting som vi ikke har en god forklaring på. Det er mange som ikke vil Putin godt i Russland, sier han.

Godzimirki påpeker at det er 140 millioner mennesker i Russland og at svært mange protesterte ved krigens start. Mange flyktet ut av landet, men mange ble også igjen.

– At noen er villige til å bruke vold som dette er ikke usannsynlig. Som jeg pleier å si: «Alt kan skje i kjærlighet og russisk politikk».

Gir Putin mindre enn ett år

Ilya Ponomarev diskuteres nå også på russisk TV. I et populært TV-program sa en militærekspert dette om den tidligere politikerenm ifølge The Daily Beast:

«Jeg vet ikke om Ilya kan puttes i en sekk og brakt hit, men hvis ikke burde han likvideres på stedet»

En politiker siterte Stalin, når han snakket om Ponomarev: «Ingen mann, intet problem. Fiender av moderlandet må ødelegges»

– Folk nære regimet ber om min henrettelse. Det bare viser bare at vi her snakker om statsterror, sier Ponomarev selv til VG.

I et intervju med den russiske nettavisen Meduza, sa han at «deres oppgave er å kvitte seg med Putin.» Vi ber han derfor se fremover. Hva tror han vil skje i Russland og Putin?

– Jeg tror det går mot et internt opprør mot det russiske regimet. Partisanbevegelsen er bare et tidlig tegn på noe mye større. Vi jobber for å splitte eliten i landet, skape usikkerhet og fare blant dem. Slik kan det oppstå panikk, sier han.

Eks-parlamentarikeren mener at den russiske opposisjonen til slutt kan nå sitt mål.

– Før trodde jeg Putin kunne holde seg ved maten i minst ti år til. Nå gir jeg han ikke mer en ett år, avslutter han.