UTSENDING: FN-biler med atominspektører fra IAEA prøver torsdag å komme seg til atomkraftverket.

Atomeksperter har kommet frem til Zaporizjzja

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA er på plass i Zaporizjzja der de skal inspisere atomkraftverket.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Delegasjonen fra byrået møtte på flere hindringer på vei inn, og måtte vente en periode ved en kontrollpost på den ukrainske siden, rundt 20 kilometer fra frontlinjen. Byråsjefen Rafael Grossi forhandlet selv med det ukrainske militæret for å få lov til å fortsette inn til kraftverket.

IAEA er i Ukraina for å inspisere atomkraftverket, som er det største i Europa. Kraftverket er okkupert av russiske styrker, og det har vært harde kamper i området, noe som har ført til frykt for en atomulykke.

Det fryktes også at kraftverket ikke driftes som det skal.

FORHANDLER: Byrådirektør Rafael Grossi snakker med ansatte ved kontrollposten på ukrainsk side for å få kjøre videre inn til kraftverket.

Reisen inn har vært trøblete. Både russiske og ukrainske styrker hevder det pågår angrep langs ruten.

IAEA-sjef Rafael Grossi sa tidligere før de reiste at følget var klar over økt militær aktivitet i området, men valgte likevel å reise.

–Når fordelene og ulempene veies opp mot hverandre, og når vi har kommet så langt, så stopper vi ikke, sa Grossi torsdag morgen ifølge Reuters.

IAEA vurderer nå å etablere en vedvarende tilstedeværelse ved anlegget, ifølge Grossi.

En Reuters-reporter i nærheten av anlegget har observert at et boligbygg ble truffet av artilleriild. Reporteren har også observert soldater som løper rundt og helikoptre i luften.

Følget dro fra den ukrainske byen Zaporizjzja mot den lille byen Enerhodar, der anlegget ligger, torsdag morgen.

Planen er å besøke anlegget og se til det ukrainske personalet som opererer det russisk-kontrollerte anlegget.

IAEA-følget er ventet å ankomme Enerhodar i løpet av en times tid, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA rett før klokken 10 norsk tid torsdag.

Vasilyvka ligger omtrent på halvveien fra Zaporizjzja til anlegget i Enerhodar.

Full ordkrig

Følget la ut på reisen til tross for meldinger om betydelig artilleriild og luftangrep langs ruten, ifølge blant annet lederen for Zaporizjzja-regionen.

– Russerne angriper ruten som er avtalt på forhånd fra byen Zaporizjzja til atomkraftverket. Teamet kan ikke fortsette reisen på grunn av sikkerhetsmessige årsaker, skrev regionlederen Oleksandr Starukh på Telegram, gjengitt av Reuters. Det er ikke bekreftet om IAEA-følget ble stanset.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder på sin side at ukrainske styrker har forsøkt å angripe anlegget, ifølge RIA. To grupper med angripere er drept, hevder forsvarsdepartementet ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Russiske myndigheter hevder at det befinner seg en ukrainsk sabotasjegruppe ved atomkraftverket. Russiske styrker bruker helikopter for å ta ut gruppen, ifølge forsvarsdepartementet.

Russiske styrker sørger for sikkerheten til IAEA-følget, ifølge forsvarsdepartementet. De mener også at situasjonen er vanskelig, men under kontroll.

– Vi gjør alt vi kan for å sikre at anlegget er trygt, og at det fungerer på en trygg måte. Og for at utsendingen dit får gjennomføre alle sine planer, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov torsdag.

Ifølge det ukrainske atombyrået Energoatom skal en av de to operative reaktorene ha blitt nedstengt som følge av russisk artilleriild. Til sammen er det seks reaktorer ved anlegget.

Den siste reaktoren er operativ og bidrar fortsatt med strøm til det ukrainske nettet. Det er ubekreftede meldinger om at strømmen skal ha gått i Enerhodar.

Den ukrainske presidentens stabssjef, Andrij Jermak, anklager Russland for å ville ødelegge IAEAs besøk.

– Russland har bombet Enerhodar og territoriet til atomkraftverket Zaporizjzja, hevder Yermak på Telegram.

ATOMKRAFTVERKET: Det internasjonale atomenergibyrået IAEA er på vei til Zaporizjzja.

Beskylder hverandre

Russiske styrker har beskutt Enerhodar med artilleri og brukt automatvåpen og raketter, skriver ordfører Dmytro Orlov på Telegram og legger ved bilder av ødelagte bygninger med røykskyer over.

Ukraina kom med lignende anklager også onsdag, skriver NTB.

– Den russiske hæren bombarderer Enerhodar, sa den lokale militærlederen Evhen Jevtusjenko.

Senere ba ukrainske styrker om at Russland slutter å bombardere veien observatørene skal bruke til kraftverket.

Ukraina og Russland har også tidligere beskyldt hverandre for å angripe atomkraftverket. Forrige uke oppsto det en brann der, som gjorde at kraftverket ble koblet fra strømnettet.