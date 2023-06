I HARDT VÆR: Helsinkis varaordfører Paavo Arhinmäki (46). Her fotografert i 2015 i valgsammenheng.

Finsk politiker fersket for ulovlig graffiti: − Fullstendig tankeløs greie

Helsinkis varaordfører Paavo Arhinmäki (46) risikerer rettslig etterspill etter at han laget graffiti i en togtunnel sankthansaften.

Sammen med en venn ble politiker Paavo Arhinmäki (46) tatt på fersken i togtunnelen ved Vuosaari havn i Helsinki, skriver nyhetsbyrået AP.

Kunstsprellet har fått internasjonal oppmerksomhet.

Tyske Bild spekulerer i om den tidligere kultur- og idrettsministerens liv som varaordfører ble så kjedelig at han i jakten på kick grep etter sprayflasker. Arhinmäki var minister i perioden 2011 til 2014.

Det ulovlige kunstverket er nå vasket bort. Prisen for fjerningen er drøyt 41.000 norske kroner, ifølge det finske Jernbaneverket.

Beklager hendelsen

Selv har Arhinmäki beklaget hendelsen på Facebook:

– Det var en fullstendig tankeløs greie. Jeg er så lei meg for denne dumme dumheten min. Jeg ber om tilgivelse, skriver han i innlegget.

Graffitien skal ha inkludert teksten «verdensherredømme og gode karrieregrep», melder AP.

Finlands største avis, Helsingin Sanomat, har publisert et bilde av graffitien på Twitter.

Politikeren forteller at han har vært fascinert av graffiti fra barndommen av. Han vokste opp i bydelen Pasila – som han kaller «Finlands graffitivugge». Videre forteller han at han sporadisk har malt på lovlige graffitivegger i Helsinki.

Kunstutfoldelsen sankthansaften var imidlertid ulovlig, erkjenner han.

Ifølge Arhinmäki ble han og vennen tatt på fersken av vakter som ropte at det ikke var vits i å prøve å flykte.

– Vaktene tok oss skikkelig. Vi snakket med dem, mens vi ventet på at politiet skulle dukke opp, sier varaordføreren.

46-åringen beskriver småironisk seg selv og kompisen som «middelaldrende foreldre».

Vil ikke trekke seg

Politiet etterforsker hendelsen som vandalisme og forstyrrelse av togtrafikken som måtte stenges midlertidig etter hendelsen.

Vuosaari-tunnelen er i bruk av godstog som går til og fra havnen i Helsinki.

Det er ikke kjent om Arhinmäki vil bli siktet etter hendelsen.

Varaordføreren er så langt ikke innstilt på å trekke seg fra stillingen i byrådet der Venstrealliansens parti støtter ham.

Saken har skapt stort engasjement i sosiale medier og debatt blant innbyggerne i Helsinki. Den finske hovedstaden bruker årlig over 7,5 millioner norske kroner på å fjerne ulovlig graffiti.

Fyllskandale og OL-sjokk

Graffitistuntet er ikke første gang Arhinmäki vekker offentlig forargelse. Som kultur- og idrettsminister havnet han på fylla da Finlands hockeybronse skulle markeres under OL i Sotsji.

Han sjokkerte også da han hintet om suspekt medisinbruk i det norske langrennslandslaget. Det skjedde under samme mesterskap etter at Norge tok trippelseier på kvinnenes tremil: Marit Bjørgen vant OL-gull, Therese Johaug sikret sølvet og Kristin Størmer Steira tok bronse.

SKAPTE SKANDALE: Finlands daværende kultur- og idrettsminister Paavo Arhinmäki (t.v.) under OL i Sotsji.

Ifølge avisen Ilta Sanomat kom Arhinmäki med følgende utspill til den finske TV-kanalen YLE:

«Dersom Norge hadde problemer med ski og medisiner tidligere, var de problemene borte i dag», skal han ha uttalt til den finske TV-kanalen YLE.

TRIPPELSEIER: Marit Bjørgen vant OL-gull, Therese Johaug sikret sølvet og Kristin Størmer Steira tok bronse under 30 kilometer fristil damer i Sotsji i 2014.

Generalsekretær Inge Andersen i Norges idrettsforbund reagerte kraftig på uttalelsen:

– Det er trist at en minister fra et nordisk land kan si noe slikt. Jeg forventer at han kommer med en beklagelse etter utspillet, uttalte Andersen til VG.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post