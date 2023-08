Skru på lyd Hun hørte

barna skrike: «Dere har drept

moren vår!» For å overleve, måtte

Elahe legge en plan

- og handle raskt. Blindet

av staten

Hun skulle egentlig bare kjøpe noen skolesaker til tvillingene sine.

Men da den iranske alenemoren Elahe Tavakoliyan (34) oppdaget folkemengden i gatene i byen Esfarayen, skjønte hun hva hun måtte gjøre.

For også hun var opprørt og sint.

Bare fire dager tidligere var 22 år gamle Masha Amini blitt tatt for «feil bruk» av hijab. Hun kom aldri ut av politistasjonen i live.

Folket var i harnisk. Snart var Elahe og barna med demonstrantene som i ropte i takt: «Ned med diktatoren!» og «Kvinne, liv, frihet!»

– Vi følte oss så sterke, sier hun.

Men så, plutselig, brøt helvete løs. Politiet tok frem våpen. To tenåringer ble skutt først. Da Elaheh løp til for å hjelpe, siktet sikkerhetspolitiet på henne.

Så gikk alt i svart.

Idet kulen traff Elahes høyre øye, fikk hun en akutt, intens brennende følelse i hodet. Samtidig var det som om hjertet hennes var i ferd med å stoppe.

Tvillingene hennes, en gutt og en jente på ti år, som så alt sammen, skrek ustoppelig: «De har drept vår mor!».

Elahe visste at mange demonstranter var arrestert på sykehusene. Tobarnsmoren var i et brutalt dilemma: Hun trengte livreddende medisinsk hjelp, raskt – men var redd for politiet.

Venner overtalte henne likevel til sette seg i en privat bil, så hun kunne kjøres til et sykehus. Situasjonen var kaotisk og farlig: Overlegen nektet å hjelpe noen av de skadede demonstrantene. Stadig flere politifolk strømmet inn dørene.

Hun ble liggende i en seng, uten å få hjelp. Vennene filmet henne på sykehuset. I videoen sier Elahe:

«Jeg skal overleve,

slik at jeg kan fortelle

om dette».

Hundrevis av unge iranere, som ønsket forandring og økt frihet, ble drept i demonstrasjonene, som var på sitt mest intense i fjor høst.

For tusenvis av de som overlevde, er livet forandret for alltid.

Opprørspolitiet siktet bevisst mot ansiktet, med gummikuler eller hagl, sier øyeskadede demonstranter, som Elahe.

Bare propaganda, sier den iranske staten om påstandene. Samtidig tårner bevisene mot regimet seg opp.

Elahe forteller sin historie åpent til VG, med bilder, video og full identitet, fordi hun ønsker å være et levende bevis på det iranske regimet har gjort mot sine egne folk.

Elahe er bare én av et stort ukjent antall ofre som er delvis blindet. Minst 500 demonstranter ble behandlet for skuddskader i øyet, bare i hovedstaden Teheran de første månedene.

Her er et lite utvalg

av de kjente ofrene.

Mørketallene er store:

Smerten ble bare verre og verre. Etter noen timer på sykehuset, uten å ha fått hjelp, tok familiemedlemmer Elahe til et annet sykehus i hjembyen Mashhad.

Etter tre operasjoner var det klart: Hun hadde mistet synet på høyre øyet. Legen som opererte henne, sa at «det er ikke noe mer vi kan gjøre for deg her i Iran».

I ukene som fulgte, begynte hun fortvilet og illsint å skrive om hva som hadde skjedd henne på Instagram. Da kom truslene, forteller hun.

Myndighetene skal ha oppsøkt henne og krevd at hun fjernet innholdet og «ikke tok kontakt med noen medier».

Hun nektet, og ble innkalt til retten, sier hun.

Nye trusler fulgte. Og mens rettsprosessen pågikk, raknet livet hennes: Elahe mistet jobben i selskapet der hun jobbet, fordi direktøren sa at han ikke ville ha ansatte «som var involvert i politisk aktivitet».

Intervjuet hun skulle gjøre til en doktorgrad i internasjonal forretningsledelse, mistet hun også.

– Jeg var psykisk ødelagt.

Øyet mitt var borte og

jeg hadde mistet jobben.

Det ble starten på måneder i et mørkt rom i søsterens leilighet. Hun ble redd for lys. Hver gang hun så seg i speilet, flommet frykten gjennom henne.

– Noen ganger overtalte jeg meg selv til å tro at det var angst som førte til at jeg mistet synet, og at når jeg følte meg bedre, ville det komme tilbake. Jeg godtok ikke virkeligheten, sier hun.

Hun ble sintere og sintere på regimet som hadde ødelagt livet hennes.

– Jeg forsto at jeg måtte gjøre noe drastisk.

Væpnet sikkerhetspoliti i Teheran i oktober i fjor.

I mars i år bestemte 34-åringen seg for å flykte fra Iran. Hun lot sønnen og datteren være igjen med familiemedlemmer, og fløy til Tyrkia.

I Tyrkia fikk hun vite av leger at hennes skadede øye trengte umiddelbar operasjon. En plastbit fra kulen som traff henne, lå fortsatt bak øyet. Den var i bevegelse og kunne gå lenger inn i hodet. Hvis hun ikke fjernet den, kunne hun enten miste synet på det andre øyet også – eller i verste fall dø.

Via en kontakt fikk hun hjelp til å søke medisinsk visum til Italia.

I all hast kom

hun seg til Milano,

der hun ble fraktet

rett til sykehuset.

De italienske øyelegene var bekymret. Hele den høyre øyehulen måtte tømmes. Plastbiten fra kulen som blindet henne, ble fjernet. Elahe var opptatt av operasjonen måtte dokumenteres.

– Jeg skal bruke det som bevis mot det iranske regimet, sier hun til VG.

I dag bor Elahe i Roma, der fotografen som har tatt bildene til denne reportasjen, har møtt henne over to dager i mai.

Flere ganger kom andre iranere, som har flyktet til Roma, bort til henne.

Fordi hun har vært så politisk aktiv i sosiale medier, er saken hennes velkjent blant eksiliranere. Fremmede kom bort til henne, klemte henne og gråt.

Hun fikk høre: «Du er så modig». «Du er så sterk».

Vi ble med da hun skulle få innsatt et glassøye. Elahe var nervøs og engstelig. Hun tenkte at et falskt øye ikke ville se bra ut på henne.

Da operasjonen var ferdig, ville hun ikke vise seg frem. Hun fortsatte å bruke en lapp foran øyet.

– Jeg har det vanskelig, sier hun.

Hun er alene i et land der hun ikke har jobb og der hun ikke kan språket.

Hver dag savner

hun barna sine.

Den lille trøsten blir

videosamtalene:

– Jeg er påtvunget eksil, sier hun.

Ifølge Elahe fjernet det iranske regimet etterlysningen av henne idet hun ankom Italia.

Hun tror myndighetenes mål er å lokke henne tilbake til Iran – der hun er sikker på at hun vil bli pågrepet.

Nå vil hun fremme sin sak internasjonalt. Hun vil fullføre doktorgraddrømmen og forsøke å få barna til Italia.

Selv om hun nå er nede i et dypt mørke, prøver hun å holde seg oppe.

– Jeg dro fra landet mitt, familien min og mine barn for å avsløre regimets løgner og forbrytelser, sier hun.

Elahe legger til:

– Jeg vil fortsette

å ta steg fremover,

for meg selv og for

Irans frihet. Selv

med bare ett øye.