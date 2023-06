Jair Bolsonaro kan bli utestengt fra brasiliansk politikk resten av tiåret dersom flertallet følger den førstvoterende dommeren.

Dommer stemmer for å utestenge Bolsonaro fra politikken fram til 2030

I rettssaken mot Brasil ekspresident om maktmisbruk har den første dommeren stemt for å nekte Jair Bolsonaro å ha politiske verv fram til 2030.

NTB

Benedito Goncalves er den første dommeren som stemmer i saken i valgtribunalet. De sju dommerne skal legge fram sine avgjørelser hver for seg.

Allerede før retten ble satt for domsavsigelsen tirsdag kveld, var det ventet at tribunalet ville konkludere med at Bolsonaro ikke er skikket til å ha politiske verv.

Bolsonaro er anklaget for å ha misbrukt presidentembetet og myndighetenes kommunikasjonskanaler til å fremme egen valgkamp og så tvil om det brasilianske valgsystemet.

Den 68 år gamle ekspresidenten tapte for Luiz Inacio Lula da Silva i valget i oktober i fjor. Dersom flertallet av dommerne legger seg på samme linje som Goncalves, kan ikke Bolsonaro stille som presidentkandidat i 2026.

– Alle sier at jeg kommer til bli funnet uegnet. Men jeg gir ikke opp håpet, jeg skal fortsette å gjøre mitt. erkjente Bolsonaro i et intervju med avisen Folha de São Paulo. Selv uteble ble han fra det første rettsmøtet i Brasil forrige uke.

Det er satt av en ekstra rettsdag torsdag, i tilfelle dommerne ikke blir ferdige tirsdag.

Dersom Bolsonaro blir dømt, kan han anke til landets høyesterett.