HEIER: Melissa Toback er en vanlig velger i Portland, Maine, som støtter rangert stemmegivning. – Det tillater meg å ha en stemme, selv om den jeg ville at skulle vinne valget, ikke fikk nok stemmer, sier hun til VG.

Valgreform sprer seg: Kan denne delstaten redde USAs demokrati?

PORTLAND (VG) Maine ble den første delstaten som innførte muligheten for å stemme på flere kandidater. Det kan være en mulig motgift til USAs polarisering.

Kortversjonen Maine ble den første delstaten i USA som innførte «rangert stemmegivning» i 2016.

Rangert stemmegivning gjør det vanskeligere for kandidater å vinne ved å bruke splittende retorikk for å vinne med knapt flertall, hevder forkjemperne.

Til tross for at ordningen har møtt motstand fra republikanere, har reformen blitt innført i to delstater og over 50 byer. Vis mer

Se for deg følgende scene fra USAs splittede, politiske landskap:

To kandidater, i kamp om den samme folkevalgte posisjonen, stiller opp i en kampanjevideo for å fortelle velgerne at de støtter hverandre.

Slik gikk det til i Maine da demokratene i 2018 skulle velge sin kandidat til guvernørvalget.

Årsaken: Delstaten hadde da akkurat innført en ny måte å stemme på – kalt ranked choice voting, eller «rangert stemmegivning». Det tillot velgerne å stemme på flere kandidater, i en rangert rekkefølge.

De to kandidatene likte stort sett hverandres politikk og oppfordret derfor velgerne til å ha motstanderen som annetvalg.

Info Rangert stemmegivning i Maine Velgerne kan rangere alle kandidatene i sin foretrukne rekkefølge.

Om en kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene ved første opptelling, blir den erklært for vinneren.

Om ingen får majoritet ved første telling, fjernes kandidaten som fikk færrest førstestemmer.

Stemmesedlene til den eliminerte kandidatene gås igjennom på nytt og andrevalgstemmene fordeles.

Denne prosessen gjentas helt til en kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene.

Forkjemperne mener derfor at valgmetoden gir et mye sterkere mandat til en valgvinner. Vis mer

KANDIDAT: Betsy Sweet stilte til valg for å bli demokratenes guvernørkandidat i 2018. Hun og en annen kandidat ba velgerne sette den andre på annenplass.

– Reduserer negativ valgkamp

– Amerikansk politikk, også her i Maine, har vært så basert på splittelse og hat. Nå er vi der hvor folk sier at de ikke vil ha det slik mer, sier Betsy Sweet til VG.

Hun var én av de to kandidatene som omfavnet hverandre i 2018. Sweet er fortsatt politisk aktiv i dag, blant annet som kommentator i mediene.

– Rangert stemmegivning reduserer virkelig negativ virkemidler i valgkamp. Fordi om jeg ønsker å være velgerens førstevalg, kan jeg ikke snakke dritt om velgerens annetvalg, forklarer Sweet.

Å gjøre det ville jo for henne da være å støte fra seg den ene og samme velgeren.

Med andre ord: Kandidater som driver valgkamp med splittende retorikk for å vinne med knapt flertall – og ikke majoritet – får det vanskeligere i dette systemet.

– Følgen ble at flere enn noensinne involverte seg. Aldri har så mange stemt i et primærvalg for guvernør i Maines historie, sier Sweet.

TAPTE: Sarah Palin møtte sin overkvinne i urfolkskvinnen Mary Peltola i fjor, som dro inn flest andrevalgstemmer og slik oppnådde majoritet.

Slo Sarah Palin

Selv om rangert stemmegivning har en over 100 år gammel historie i USA, er det først nå i den polariserte samtiden at bevegelsen bak opplever fremgang.

Maine ble den første delstaten som innførte reformen, Alaska kom etter og Nevada kan innføre i 2024. Det er nå over 50 byer og kommuner i over ti delstater som har etablert systemet, med lokale variasjoner – og folkerike New York City er blant dem.

I Alaska vakte det oppsikt i fjor høst da den moderate, ukjente demokraten Mary Peltola Mary PeltolaPeltola tok over setet i Representantenes hus etter en av de lengstsittende republikanerne og ble den første urfolkspolitikeren fra Alaska valgt inn i Kongressen. danket ut eks-visepresidentkandidat og Trump-støttede Sarah Palin.

Det var nemlig en tredje republikaner på stemmesedlene, og Peltola var annetvalget til mange nok av hans velgere til å krype over 50 prosent.

VANT: Mary Peltola fra Alaska ble valgt inn til Kongressen gjennom rangert stemmegivning.

«Trump før Trump»

Maine hadde en 15 år lang, trøblete vei frem til en folkeavstemning i 2016 hvor rangert stemmegivning ble innført.

Arbeidet skjøt fart da den ytterliggående republikaneren Paul LePage vant guvernørvalget med kun 38 prosent av stemmene i 2014.

– Han likte å kalle seg «Trump før Trump», sier Phil Steele, som har vært involvert som frivillig i kampen for valgreformen.

VG møter ham hos demokratiorganisasjonen League of Women Voters i Maine, som var sentral i arbeidet med å få valgreformen igjennom.

STEMMER: Evan Murray er direktør for sivilt engasjement i League of Women Voters i Maine. Her stemmer han i et lite lokalt valg i Maine-byen Portland.

Trumps oppskrift

LePage var en svært polariserende kandidat som vant gjennom å splitte opp stemmene akkurat nok til å vinne et knapt flertall.

Det er akkurat dette rangert stemmegivning er ment å motvirke gjennom å kreve at vinneren må få støtte fra en majoritet av velgerne.

– I et valg med mange kandidater hvor kun knapt flertall kreves, er det den som står ut mest som vinner og det kommer ofte til å være den med mest ekstreme meninger, sier Evan Murray, direktør for sivilt engasjement i League of Women Voters, til VG.

Taktikken til LePage i 2014, er i praksis den samme oppskriften Trump brukte to år senere, i 2016, for å vinne det republikanske primærvalget primærvalgetDe to politiske partiene i USA avholder først interne valg i alle delstater for å kåre en vinner av partiets nominasjon, som siden stiller til hovedvalget mot det andre partiets presidentkandidat.. Det ligger Trump an til å gjøre også i 2024.

Han ser naturlig nok derfor ut til å like at flest mulig republikanere melder seg på i kampen om nominasjonen. Dermed vil Trump selv trenge færrest mulig stemmer for å oppnå knapt flertall.

EKS-GUVERNØR: Paul LePage var guvernør i Maine fra 2011 til 2019. Sin andre periode vant han med et velgermandat på kun 38 prosent av velgerne – og det førte til en intensivering av kampen for å få innført rangert stemmegivning, hvor kravet er majoritet.

Republikansk motstand

Nå møter stemmereformen kraftig motstand fra republikanske delstater.

Tennessee, Idaho, Montana, Sør-Dakota og Florida har siden i fjor alle stemt igjennom forbud mot rangert stemmegivning – og i sistnevnte er republikaner Ron DeSantis guvernør, mannen som vil utfordre Trump fra høyre.

– Rangert stemmegivning er en svindel for å rigge valg, skrev Arkansas-senatoren Tom Cotton på Twitter da Mary Peltola slo Sarah Palin i fjor.

– Jeg tror rangert stemmegivning blir oppfattet som en trussel i dagens politiske system, kontrer Betsy Sweet.

Enten de er demokrater eller republikanere, så mener hun det er en «gjeng gamle, hvite menn» som har hatt makten lenge.

– Og nå ser de at den er i ferd med å smuldre opp, sier Sweet.

FRIVILLIG: Phil Steele har siden 2014 vært involvert som frivillig i bevegelsen for rangert stemmegivning. Han kaller seg en «ekte troende» av valgmetoden.

– Demokratiets testkjøkken

Det er kanskje ikke så rart at det var i Maine reformen først ble gjennomført:

En delstat en høy andel uavhengige velgere, som også har en tradisjon for å sende uavhengige folkevalgte til Kongressen.

– Vi liker å si at Maine bryter land. Vi kaller oss selv for demokratiets testkjøkken, sier Murray hos League of Women Voters.

– Vår avis kommer fra en tabloid tradisjon og min tabloide overskrift for denne saken er: «Har denne delstaten nøkkelen til å kurere USAs politiske polarisering». Hva sier dere til det?

– Ville ikke det vært herlig? Dessverre tror jeg ikke det er én enkelt kur, men det er absolutt et skritt i riktig retning, svarer Murray.

