Putin gir Edward Snowden russisk statsborgerskap

Snowden har oppholdt seg i Russland siden 2013.

Russlands president Vladimir Putin har gitt Edward Snowden russisk statsborgerskap, melder Reuters.

Det skal fremkomme i et presidentdekret.

Edward Snowden er en amerikansk IT-tekniker som i 2013 delte gradert informasjon fra etterretningsorganet National Security Agency (NSA).

Dokumentene han lekket avslørte et hemmelig samarbeid mellom NSA og amerikanske internettselskaper som gjorde at de kunne overvåke internasjonal telefon- og datatrafikk.

Snowden har befunnet seg i eksil i Russland siden 2013, etter å ha avdekket at amerikanske myndigheter drev på med masseovervåkning av innbyggerne i blant annet USA og Frankrike.

Dette er verdens hittil største lekkasje fra amerikansk etterretning, skriver Store Norske Leksikon.

Snowden ble som følge av dette etterlyst internasjonalt og siktet i USA for spionasje og tyveri av statlig eiendom.

1. juni 2013 ble det kjent at amerikanske myndigheter hadde siktet ham.

Han ble begjært utlevert fra Hongkong dagen etter og 23. juni reiste han til Moskva hvor han i flere uker oppholdt seg på flyplassen, skriver Store norske leksikon.

1. august forlot han flyplassen etter å ha fått innvilget ett års asyl i Russland.

Oppholdstillatelsen hans er senere blitt forlenget, og han fikk adgang til å søke om statsborgerskap etter fem år.

Lever ikke lenger i skjul

I 2019 åpnet han opp om sitt liv i eksil i Russland, i et intervju med The Guardian.

– Jeg var en person som verdens mektigste myndigheter ville få bort. De brydde seg ikke om jeg havnet i fengsel eller om jeg bare forsvant under jorden. De ville bare få meg bort, sier Edward Snowden (36) til The Guardian.

Til tross for at han heller gjerne skulle bodd i hjemlandet, fortale han til avisen at han hadde slått seg til ro med tanken om at trolig måtte bli boende i Russland de kommendere årene.

Han hadde giftet seg med kjæresten Lindsay Mills og fortate at han levde et mer eller mindre normalt liv.

I intervjuet fortalte han at han ikke lenger lever i skjul, og tjener til livets opphold ved å holde foredrag for studenter, menneskerettighetsaktivister og andre i utlandet gjennom video-samtaler.

Ga ut selvbiografi

Snowdens intervju med The Guardian ble gjort i sammenheng med lanseringen av boken hans, «Systemfeil».

I boken forteller han blant annet om sin oppvekst i USA, og hvordan han fant ut at han hadde et talent for programmering.

Han skriver også om de store avsløringene i 2013.

