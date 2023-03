BOR I MØRKET: Ekteparet Tetyana (70) og Serhiy (70) mistet leiligheten sin da russisk artilleri bombet byen deres.

Krigen i Ukraina: Skjuler seg i kjellere på fronten

VELYKA NOVOSILKA, UKRAINA (VG) Bombarderingen fra russiske styrker er konstant. I mørke kjellere lever vettskremte eldre som ikke har noe sted å flykte.

Vi er sørøst i Ukraina, i byen Velyka Novosilka, ved Donetsk. Dette er midtveis på frontlinjen mellom ukrainske soldater og den russiske angrepshæren.

På nullpunktet, som ukrainske soldater kaller det.

Her er 80 prosent av byggene bombardert i stykker. Rundt oss smeller russisk artilleri konstant. En kilometer unna står de russiske styrkene.

Før krigen hadde distriktet 24.000 innbyggere, nå bor det 200 her.

I en mørk kjeller bor noen av dem som ikke har reist fra byen sin. De siste barna ble evakuert ut herfra for to uker siden.

Søker tilflukt fra kampene

Ekteparet Tetyana (70) og Serhiy (70) sitter med bøyde hoder på en feltseng i den fuktige kjelleren. Her lever de sammen med rundt 40 andre som har søkt tilflukt fra kampene.

– Vi har bodd her nede i kjelleren i et år. Vi kan ikke reise herfra, for hvor skal vi dra? Hvem vil ha oss?, spør Serhiy.

Han vugger frem og tilbake mens han sitter på sengen. Kona ser ned i gulvet. Løfter så vidt blikket i noen sekunder, før hun ser ned igjen.

REDDE: Menneskene som gjemmer seg i bygningen i byen Velyka Novosilka er redde. Bombingen er konstant.

De som lever her er vettskremte. Og frykten viser seg på mange måter: Flere går hvileløst rundt. Andre ser tomt fremfor seg. Noen sitter for seg selv på stoler. Det lukter brent i hele bygget.

To timer før VGs ankomst, ble bygningen de gjemmer seg i, truffet av russisk artilleri artilleriSoldater som er utrustet med maskineri som kan skyte prosjektiler, som kanoner og bombekastere, samt maskineri som kan gjøre det samme og som beveger seg i felten sammen med andre bakkestyrker.. Et stort, åpent hull i taket viser hva som skjedde.

Fortsatt brenner det i noen bjelker. Utenfor ligger restene av granaten og vrakdeler fra huset.

TRUFFET AV ARTILLERI: Tidligere på dagen traff russisk artilleri taket hvor 40 sivile gjemmer seg. Det begynte å brenne.

Strategisk viktig

Situasjonen i denne byen er krevende. Gatene er folketomme. Det er ingen biler. Ingen butikker. Det er mange ukrainske soldater her. Men de ser vi ikke. De gjemmer seg for at ikke de mange russiske dronene skal oppdage dem.

Byen er strategisk viktig, forteller talsperson for første tankbrigade, Orest Firmaniuk.

– Byen er det administrative senteret i området. Og russerne ønsker å ta den. Det er mye enklere å holde på en stilling om man har beleiret en by enn om man er ute i åpent landskap.

– Om russerne tar seg inn i byen, vil det bli svært vanskelig for oss å få dem ut igjen, sier Firmaniuk.

Det er Firmaniuk som kjører oss rundt. Byen er stengt. Ingen får komme forbi veisperringene som omkranser den. Derfor må VG reise sammen med talspersonen.

1 / 3 PÅ FRONTLINJEN: 80 prosent av bygningene i byen er ødelagt av den konstante bombingen. FOLKETOM: Byen er nesten folketom. De får som fortsatt er her, bor i kjellere. NÆRME: De russiske stillingene står en kilometer utenfor byen. forrige neste fullskjerm PÅ FRONTLINJEN: 80 prosent av bygningene i byen er ødelagt av den konstante bombingen.

– De banker på døren

Han forteller at de russiske styrkene angriper med sitt artilleri, som er bakre angrepsrekke. Foran står stridsvogner, deretter to linjer med infanteri.

– Fronten har ikke beveget seg mye. Et par ganger i måneden forsøker russiske styrker å finne svake punkter i vårt forsvar. De banker på døren vår for å se hvordan responsen vår er. Men vi har klart å stå imot, sier Firmaniuk.

LAGT I RUINER: Talsperson for første tankbrigade, Orest Firmaniuk, viser hvordan byen Velyka Novosilka er lagt i ruiner.

Å kjøre gjennom denne byen må skje i et høyt tempo. Siden det ikke er kjøretøyer her, blir vår bil veldig synlig. Vi stopper kun opp i korte perioder, før vi flytter oss igjen.

Alt for å unngå å bli oppdaget av russiske droner og artilleri.

Mistet alt de eide

I kjelleren forteller det gamle ekteparet at de mistet leiligheten sin for et år siden. Den ble truffet første dagen russiske styrker bombet.

– Det er ingenting igjen av leiligheten. Vi mistet alt vi eide, sier Tetyana og Serhiy.

De forteller at det verste er bombingen, som foregår dag og natt. De er redde. Etter at bygget de gjemmer seg i ble truffet tidligere på dagen, reiste en av beboerne vekk derfra. Resten ble værende.

ET ÅR I KJELLEREN: Ekteparet Tetyana (70) og Serhiy (70) har bodd i kjelleren i et år. Serhiy (53) bor sammen med dem for å passe på.

– De som er igjen her er de som ikke har noe annet sted å reise. De er sterkt knyttet til byen sin. Det er tilgang på gass, men ikke vann, strøm og ikke mobilnett. Vi kan ikke tvinge dem til å reise, sier talsperson Orest Firmaniuk.

Passer på kjellerfolket

Det er den første tankbrigade som har kontrollen i byen. Deres styrker står plassert utenfor byområdet, hvor de bomber fiendens stillinger.

Grunnen til at russerne bomber selve byen, er at de ønsker å presse ukrainerne ut. Og gjøre det vanskelig for dem å skjule seg.

Serhiy (53) bor sammen med dem som skjuler seg i kjelleren. Han kunne reist herfra, men har valgt å bli værende.

– Noen må være her for dem. Det er mange gamle mennesker her. Jeg føler det er min plikt å bli her, sier han.

VÅGER SEG OPP: Noen av de som bor i kjelleren, har våget seg opp i første etasje.

De lever her i kjelleren med smellene fra russisk artilleri. Et provisorisk kjøkken er satt opp ved trappen. De våger seg opp trappen når det noen ganger er lavere intensitet i angrepene.

Det er mange ofre i denne krigen. Soldater dør daglig. Sivile mister sine hjem. I kjelleren i Velyka Novosilka sitter 40 av dem. Og venter på at bombene skal stilne og krigen en dag ta slutt.