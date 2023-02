BRUTALT DREPT: Rita Curran jobbet som lærer og bodde i kollektiv i Burlington i Vermont sommeren 1971.

52 år gammelt drap oppklart i USA på grunn av sneip

Den nå avdøde drapsmistenkte William DeRoos dro til Thailand for å bli buddhist-munk kort tid etter drapet.

I 1971 ble Rita Curran funnet kvalt til døde på soverommet sitt av sin romkamerat. Den 24 år gamle læreren ble funnet med omfattende skader etter det en av etterforskerne ifølge CNN beskrev som en «stygg slosskamp». Curran var kvalt, banket opp og også utsatt for seksuelt overgrep.

I 52 år har drapet vært uoppklart, noe som spredte frykt i den ellers fredelige idylliske byen i Vermont. Innbyggerne begynte etter drapet å låse dørene sine, og drapsmannen gikk fri, skriver Burlington Free Press.

Men med ny DNA-teknologi har etterforskere klart å slå fast hvem drapsmannen var: Currans nabo William DeRoos.

DeRoos bodde sammen med kona to etasjer over Curran i Burlington i Vermont.

Kvelden drapet skjedde hadde paret kranglet, og mannen gikk ut for å få frisk luft.

Ble munk i Thailand

Mannen hadde ting på rullebladet, og etter drapet instruerte han kona om å ikke fortelle politiet at han ikke befant seg i leiligheten kvelden drapet skjedde. Grunnen var at han trodde de ville legge skylden på ham. Dette forklarte ekskona til politiet i 2022.

William DeRoos forlot kona rett etter drapet, flyttet til Thailand og ble munk. Senere kom han tilbake til USA, bosatte seg i San Francisco og giftet seg med Sarah Hepting.

Hun har forklart Burlington-politiet at ektemannen en gang knivstakk en kvinne mens hun så på, og at mannen også tok kvelertak på henne. William DeRoos døde av en overdose i San Francisco i 1986.

Tok vare på bevismateriale

1971 var lenge før DNA-teknologi ble tatt i bruk i kriminalsaker. Men de opprinnelige etterforskerne hadde hadde likevel samlet bevismateriale fra åstedet, blant annet en sigarettsneip som ble funnet på gulvet ved siden av Curran.

Alt bevismaterale ble tatt vare på, og sigarettsneipen ble sendt til et laboratorium i New York i 2014, for å prøve å finne ut om det var mulig å hente ut DNA fra den så mange år etter.

Det klarte man, men da DNA-profilen ble testet mot en nasjonal database med kriminelle fikk man ingen treff. Politiet fikk heller ikke treff blant de hele 13 som hadde vært deres hovedmistenkte i saken siden starten.

Dermed gjorde man som politiet har gjort i flere andre eldre kriminalsaker: DNA-prøven ble sendt og testet mot en database for slektsforskning. Der fikk man raskt treff på DeRoos.