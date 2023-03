SVART: Slik så det ut da kjemikaliene i de krasjede togvognene begynte å brenne i begynnelsen av februar i East Palestine, som ligger i Ohio rett ved grensen til Pennsylvania.

Giftutslipp splitter USA: − Biden er ikke bekymret for oss

EAST PALESTINE (VG) Trump, splittelse og konspirasjonsteorier. Da et godstog med kjemikalier krasjet inn i Ohio-byen, var det langt mer enn selve toget som sporet av.

Paul Hartmann (41) er helt ferdig med East Palestine, småbyen i Ohio han har bodd i nesten hele livet.

3. februar krasjet et godstog med giftige kjemikalier noen hundre meter bortenfor huset hans.

Svart, faretruende røyk steg til værs, mens kjemikalier forsvant ned i grunnen og ut i elven som renner gjennom byen.

Hartmann forteller at havnet på sykehus med svie i øynene og svimmelhet. Lignende rapporter har strømmet ut fra East Palestine siden togavsporingen.

STIKKER: Paul Hartmann (41) flytter fra East Palestine. Han og kjæresten hadde vurdert det fra før, men togulykken og utslippet av kjemikalier gjorde at de tok en spontan avgjørelse.

– Alle drar. Alle jeg har snakket med, i alle fall. De som er igjen, har ikke råd til noe annet, sier han, mens kjæresten er inne i huset for å ordne med flyttelasset.

I hagen vaier et falmet, oppfliset amerikansk flagg i den sure vinden.

– Alle disse husene her er tomme, sier Hartmann og peker nedover gaten.

Info Dette er saken 3. februar krasjet et godstog fra jernbaneselskapet Norfolk Southern i East Palestine i Ohio, med rundt 4700 innbyggere.

Rundt 20 av 150 vogner var lastet med giftige stoffer og kjemikalier.

Vinylklorid er ett av disse stoffene, og stoffet det har vært mest bekymring rundt.

Nærmere 2000 innbyggere ble bedt om å evakuere.

Årsaken til ulykken er ikke konkludert, men et hjullager skal ha blitt overopphetet kort tid før ulykken.

6. februar ble det gjennomført en kontrollert forbrenning av vognene med kjemikaliene, av mangel på bedre alternativer, ifølge lokale myndigheter.

Det er meldt om 3500 døde fisker i Ohio-elven, trolig som følge av vinylkloriden, som nå er antatt å for det meste være borte.

Ifølge myndighetene er både drikkevann og luftkvaliteten innenfor normale standarder.

Innbyggere i byen har meldt om symptomer på forgiftning, som utslett, kvalme, hodepine og svie, spesielt tiden like etter det kontrollerte utslippet og forbrenningen. Kilde: The New York Times Vis mer

OPPMØTE: Donald Trump og den republikanske Ohio-senatoren J.D. Vance, som ekspresidenten hjalp under valgkampen, i East Palestine forrige uke.

Splittelse og politisk sirkus

Togulykker- og avsporinger er helt vanlig i USA. Rundt 1000 finner sted hvert år.

Gjennom februar har likevel de uvisse konsekvensene av utslippene vokst til en stor, nasjonal sak og enda et vondt nervepunkt i dagens politisk splittede USA.

Høyresiden har kritisert både myndighetene og mediene for å reagere tregt, til tross for at føderale miljøvernmyndigheter var på plass kun timer etter ulykken.

Det hvite hus har kritisert Trump for å avvikle reguleringer av jernbaneindustrien, som president Barack Obama innførte – men som i tilfellet East Palestine viste seg å ikke ville hatt noen betydning.

TRANSPORTMINISTER: Mannen med det øverste ansvaret for jernbanesikkerhet er Pete Buttigieg, Joe Bidens transportminister.

TV-ankeret Tucker Carlson på Fox News fyrte opp ved å hevde at folket i småbyen er glemt – fordi de er fattige, hvite, konservative. Nyvalgt republikansk senator fra Ohio, J.D. Vance, hoppet på retorikken.

Ekspresident Donald Trump dukket opp i byen forrige uke. Med et lass med rent drikkevann, såkalt «Trump-vann».

Sirkuset fortsatte med hans fallerte advokat Rudy Guliani og varslerkjendis Erin Brokovich.

Først dagen etter Trump, var president Joe Bidens transportminister Pete Buttigieg, å se i East Palestine.

ÅSTEDET: Slik ser togkrasjet ut ovenfra etter vesentlig opprydningsarbeid.

Krever testing

– Jeg vil bare ha noen svar!

Småbarnsmor Carly Tuno (34) begynner å gråte utenfor den føderale miljøvernetaten EPAs nye kontaktsenter for innbyggerne i småbyen.

Tre dager etter togkrasjet en ble det gjort kontrollert brenning av den kjemikalske lasten, som utløste enda mer tykk, svart røyk.

Vann og luft i East Palestine har siden blitt testet for de samme kjemikaliene, men det er ikke blitt funnet farlige, forhøyede nivåer.

Den republikanske Ohio-guvernøren Mike DeWine drakk vann fra en beboers spring, for å bevise at det var trygt.

REDD: Carly Tuno (34) er svært bekymret for fremtiden.

– Når de satt fyr på dette, så gikk røyken rett over mitt hus, sier Tuno, som har kommet hit fra en naboby.

Hun vil at de skal teste der hun bor også, og er bekymret for tvillingene på fire år.

– Det der er et kaninhull, sier hun om det politiske oppstyret i byen.

– Jeg prøver å holde meg til temaet, lese meg opp. Jeg har bare gått på videregående skole, men jeg har lest en uke i strekk. Mannen min tror jeg er blitt gal, sier Tuno.

AMISH: Roman Miller (76) tilhører amish-samfunnet.

– Biden ikke bekymret

Rett utenfor East Palestines sentrum, bor det noen amish amishStrengt religiøs kristen bevegelse, kjent for å leve enkle liv i bondesamfunn hvor de unngår moderne teknologi som strøm, mobiltelefoner og i noen tilfeller biler.-familier i en klynge av hus.

Ekteparet Roman (76) og Amanda Miller (76) inviterer oss inn i sitt hjem. Kona avslår å bli tatt bilder av, slik skikken er blant mange amish-troende.

– Jeg vet ikke riktig hvor ille dette er. Noen sier det er veldig ille, og kanskje de har rett, sier Roman Miller om togulykken.

Han likte at Trump kom.

– Han tok med seg en hel semitrailer med vann, sier han imponert.

– Biden har ikke vært her. Så jeg tror ikke Biden er bekymret for oss.

President Biden uttalte rett før helgen at han ikke har noen planer om å besøke East Palestine. Høyresiden kritiserer Biden for å prioritere å reise til Kyiv, fremfor småbyen.

– Stoler du på miljøvernmyndighetene?

– Jeg er ikke så sikker på det, svarer Miller.

«Lille Tsjernobyl»

Inne i byen igjen er hovedgaten sperret av med miljøvernetaten EPAs EPAsEnvironmental Protection Agency (EPA), USAs føderale miljøvernetat. trailere.

Snart fire uker senere er fortsatt USAs største medier på plass i East Palestine – og nå er det pressekonferanse.

På sosiale medier og andre kanaler har konspirasjonsteorier om neddyssing av hendelsen, samt overdrivelser spredt seg.

East Palestine kalles av mange for «lille Tsjernobyl TsjernobylVerdens mest kjente atomulykke fant sted 26. april 1986 i Tsjernobyl, som ligger i dagens Ukraina. », til tross for ingen omkomne og til nå ingen påviste farlige nivåer av giftige stoffer i luft og drikkevann.

Mulige utslipp av det helseskadelige stoffet dioksiner vekker spesielt stor bekymring, og innbyggerne vil ha testing for dette.

Bønder er urolige for om dette kan trekke ned i grunnen og på sikt påvirke kyr og slaktekjøtt som skal ut i butikkene.

– Jeg tar den informasjonen tilbake til mitt team i Washington D.C. og jeg vil at folk skal vite at vi har hørt dem klart og tydelige når det gjelder dette, sa EPA-sjefen Michael Regan, uten å love testing for dioksiner, under pressekonferansen.

Skal aldri tilbake

For Paul Hartmann og kjæresten går ferden videre til Sør-Carolina. Han har familie der.

Kjæresten føler hun blir syk bare hun nærmer seg East Palestine, også nå flere uker etter hendelsen.

Han håper å få solgt huset for rundt 800.000 kroner, ned fra 1,1 million tidligere.

Hartmann har ingen planer om å komme tilbake for å besøke hjembyen sin.

– Niks, det er ingenting å besøke. Alle vi kjenner er borte, svarer han.

– Så du vil ikke savne dette stedet?

– Ikke det grann.

