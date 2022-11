Bildet er fra en demonstrasjon i Teheran 27. oktober. Samtidig pågår det store demonstrasjoner sør i landet, der sykehusene skal være overfylt av sårede som følge av sammenstøt med sikkerhetsstyrker.

Amnesty: Sikkerhetsstyrker åpnet ild mot demonstranter i Iran – opptil ti drepte

Iranske sikkerhetsstyrker har skutt demonstranter fra hustak sør i landet, opplyser menneskerettsaktivister.

NTB

Amnesty International anklager sikkerhetsstyrkene for å ha avfyrt skarpe skudd fra takene på offentlige bygninger i byen Khash i provinsen Sistan-Baluchestan.

– Det fryktes at opptil ti personer er døde, blant dem barn, og titalls flere er skadd, sier Amnesty i en uttalelse fredag kveld.

Nye demonstrasjoner brøt også ut etter fredagsbønnen i provinshovedstaden Zahedan, knappe to mil nord for Khash, samt i andre deler av provinsen.

Dyp bekymring

Amnesty uttrykker dyp bekymring for «ytterligere blodsutgytelse under internettavbruddene». Det er også kommet rapporter om at myndighetene er i ferd med å hente flere sikkerhetsstyrker til Khash fra Zahedan.

– Irans myndigheter må umiddelbart legge bånd på sikkerhetsstyrkene, sier Amnesty.

Organisasjonen jobber med å identifisere de drepte og advarer om at det endelige dødstallet kan øke.

Den norgesbaserte menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights (IHR) la fredag ut videoer fra det som skal være Zahedan, der det var nye protester etter fredagsbønnen.

Ifølge IHR ble minst en demonstrant drept og mange såret da sikkerhetsstyrker åpnet ild mot fredelige demonstranter i Zahedan.

– Flere er drept og såret i Khash, sa IHR.

– Overfylte sykehus

Baloch Activists Campaign (BAC), som har base i London, meldte at sikkerhetsstyrkene «skyter for å drepe» i Khash, der sykehusene ifølge dem er overfylt av sårede.

Videoer i sosiale medier viser kaotiske tilstander i Khash, en by med rundt 60.000 innbyggere, der lufta er fylt av røyk og innbyggere forsøker å hjelpe sårede.

Minst 250 mennesker er ifølge IHR drept siden det brøt ut omfattende protester mot regimet i Iran i midten av september.

FNs spesialrapportør Javaid Rehman understreket i forrige uke at dette trolig er et forsiktig anslag og at langt flere «utvilsomt» er drept i landet.