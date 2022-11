SELGER: Jossie Torres (22) selger bruktbiler i Austell, en halvtime utenfor Atlanta i Georgia.

Republikanerne vinner velgere på økonomien: − Det er blitt latterlig dyrt

AUSTELL (VG) Mindre enn en uke før mellomvalget ser det tungt ut for Demokratene. Bruktbilselgeren Jossie Torres (22) kan kanskje forklare hvorfor.

Prisene fortsetter å stige i USA., og bruktbilprisene trekkes jevnlig frem som en av de største årsakene.

De økonomiske utsiktene er Demokratenes store hodepine før mellomvalget 8. november. Mange velgere vil holde dem ansvarlig for inflasjonen og trekke mot republikanske kandidater.

– Kundene vet at det er blitt latterlig dyrt, men mange foretrekker å komme hit fordi vi ikke sjekker kredittverdigheten deres, sier bruktbilselger Jossie Torres (22) hos GE Auto Saules i småbyen Austell i Georgia.

I september solgte de 10 biler, mens de hittil i oktober har solgt 20.

Torres tror økningen skyldes at kjøpere har fått problemer med nettopp kredittverdigheten på grunn av de økte levekostnadene.

– Folk prøver å skaffe seg bil nå, fordi ting åpenbart kommer til å gå videre opp i pris neste år, tror Torres.

LETING: Qua Smith er interessert i en bil Jossie Torres har til salgs. Her med sønnen Tray.

Republikanere vinner terreng

Den politiske tyngdekraften er at partiet som sitter i Det hvite hus, gjør det dårlig i mellomvalget.

Etter skoleskytingen i Uvalde i mai og Høyesteretts forkastelse av nasjonale abortrettigheter i juni, så demokratene ut til å trosse denne naturloven med solide oppsving på meningsmålingene.

Info Hva er mellomvalget og hvorfor er det viktig? Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden. I år er valgdagen tirsdag 8. november.

I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 35 av de 100 setene i Senatet.

Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles.

Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene – Republikanerne og Demokratene – som får makten i nasjonalforsamlingen. Hvem det er får igjen mye å si for hvor mye av sin politikk president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for.

Det er også viktig fordi hvem som har makten ute i delstatene har stort potensiale til å påvirke amerikaneres liv ettersom de ulike delstatene på mange områder står fritt til å bestemme sine egne lover. Vis mer

Nå har det snudd. Antall velgere som har økonomien som sin viktigste sak har økt kraftig. Disse peker i to av tre tilfeller på republikanerne som det beste valget.

– Inflasjon, økonomien. Det er øverst på listen, sier Trey Hood, professor i statsvitenskap ved University of Georgia til VG.

Ifølge en fersk måling New York Times/Siena College viser at på spørsmålet om velgeren generelt vil stemme på en demokrat eller en republikaner, så har demokratene gått fra å ligge fire prosent bak – til nå å ligge ett prosent bak republikanerne.

44 prosent har økonomi som sin viktigste sak, kun fem prosent har abort.

Tendensen er i det hele tatt at økonomiske saker har blitt viktigere og viktigere for velgerne utover høsten, mens samfunnsspørsmål som demokrati, våpen og abort, har blitt mindre viktigere.

Kraftig prisøkning

Mens VG tråkker rundt på GE Auto Sales, er det en Infinity G37S fra 2009, som har gått oppunder 250.000 kilometer som er i ferd med å få nye eiere.

– Akkurat nå prøver vi bare å få prisene for mat ned, prisen for bensin ned. Det er så dyrt nå, sier Tracy Smith.

Hun er her med mannen Qua og sønnen Tray for å se på bil for et familiemedlem. For henne er det økonomien som er den viktigste saken foran mellomvalget.

Torres forteller at Infinity-bilen koster 9500 dollar i dag, men at de ville solgt den for rundt 7000 dollar for ett år siden. De merker ingenting her til nyheter om at bruktbilprisene kan være på vei ned.

– Det er en god business for eieren. Han betaler mer for bilene, men tjener også enda mer, sier Torres.

Etterspørselen gjør at det er mulig å ta ut bedre marginer enn tidligere, forklarer hun – noe som også er en av mange årsakene til inflasjonen.

Under pandemien stengte bil- og delefabrikker ned, noe som strupte tilgangen til nye biler. Etterspørselen etter brukte biler gikk derfor opp, prisene fulgte etter – og er fortsatt høye.

På den andre siden sprøytet Biden og Kongressen mye penger inn i den amerikanske økonomien, noe republikanerne nå mener er skyld i kraftig prisstigning.

Info Inflasjon Inflasjon betyr at prisene går opp. Sentralbanker ønsker gjerne en årlig prisvekst på rundt to prosent for å holde økonomien stabil. USA og en rekke vestlige land har sett inflasjon på åtte prosent eller mer. Det betyr at varer og tjenester har blitt tilsvarende dyrere for forbrukerne. For å få ned prisveksten bruker sentralbanker å sette opp renten. Vis mer

VELGER: Tina Hutchins ser at økonomien er det største problemet for Amerika

– Splittelsen

Noen kilometer unna kommer Tina Hutchins ut etter å ha forhåndsstemt, i likhet med over en million andre i delstaten.

– Det største saken for meg er splittelsen, sier hun.

Hutchins er ikke alene. Over 70 prosent mener demokratiet er i fare i USA, ifølge målingen fra New York Times/Siena.

Mens demokrater da sikter til påstander fra Trump-leiren om at 2020-valget ble stjålet, frykter republikanere at valgene ikke gjennomføres på en trygg måte.

– Jeg har blitt veldig lei meg over all negativiteten som omkranser dette valget, i likhet med tidligere års valg. Den sterke partitilhørigheten og stammetenkningen, sier Hutchins.

Selv har hun stemt på demokratsenator Raphael Warnock og partifellen Stacy Abrams, som utfordrer den sittende republikanske guvernøren i Georgia.

– Det største problemet for alle i dette landet nå er økonomien. Men jeg er mer interessert i splittelsen og hvorfor vi tenker at alt det den andre siden sier, er galt, og det denne siden sier, er rett, sier hun.

KANDIDAT: Herschel Walker, som aldri tidligere har stilt til valg, kan bli ny senator fra Georgia for republikanerne. Her er han på et valgkamparrangement denne uken.

– Veldig jevnt

Professor Trey Hood er ikke i tvil om at det nåværende politiske klimaet, hvor abortrettigheter ligger i bakspeilet og kalde høstgufs fra økonomien, gagner republikanerne.

– I den grad det påvirker hvordan folk stemmer, så er det slik at det er demokratene som styrer nasjonalt nå, sier Hood.

Om demokratene faktisk har skyld i økonomiens pinsler eller ikke, har ikke så mye å si, påpeker han.

Mens Representantenes hus nå ser ut til å være sikret for republikanerne, har en håndfull senatsvalg med demokratiske kandidater i medvind gitt håp for partiet om at Senatet kan berges.

I meget viktige Pennsylvania gikk imidlertid demokratenes håp, John Fetterman, på en smell da han hadde store problemer med å forklare sine standpunkter under en debatt forrige uke – som følge av et slag i våres.

Motkandidaten hans, Trump-støttede Mehmet Oz, tar innpå i målingene.

Flertallet i Senatet kan likevel ende med å bli avgjort her i Georgia mellom Trump-kandidaten og sportsikonet Herschel Walker og pastoren Raphael Warnock.

– Det er veldig jevnt. Om det blir slik at Walker kommer ut på toppen der, rent hypotetisk, vil jeg tro at det handler om at folk har stemt ut ifra økonomien, sier Hood.

SOLGT: Jossie Torres fester midlertidige skilter på en ny solgt Infinity G37S fra 2009.

– Dyrt uansett

Tilbake hos GE Auto Sales, har Torres landet salget av Infinity-bilen.

Selv tror hun ikke det har noe å si for økonomien om hun stemmer for en republikaner eller en demokrat.

– Det kommer til å forbli like dyrt uansett. Problemet er bare at lønnen forblir den samme, sier hun.

Selv vet ikke hun ikke hvem hun vil stemme på.

– Jeg har ikke engang hatt tid til å sjekke ut hvem som vil være best, sier hun.