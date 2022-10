SIKTET: Mannen som er siktet for å ha angrepet ektemannen til Nancy Pelosi er identifisert av politiet som David DePape (42).

Nancy Pelosi: − Knust og traumatisert etter angrepet

Nancy Pelosi sier at familien er «knust og traumatisert» av det brutale overfallet på ektemannen Paul i deres eget hjem.

– I går morges brøt en voldelig mann seg inn i familiens hjem, krevde å konfrontere meg og angrep mannen min Paul brutalt, sa hun i et brev adressert til sine kolleger i Kongressen, ifølge CNBC.

«Våre barn, våre barnebarn og jeg er knust og traumatiserte av det livstruende angrepet på vår Pop.», sier hun videre.

82-årige Paul Pelosi ble overfalt og banket opp av en 42-årig mann som brøt seg inn i ekteparets hjem i San Francisco tidlig fredag.

Angriperen, som er identifisert som David DePape (42) var trolig ute etter kona Nancy Pelosi. Hun er en av USAs viktigste demokratiske politikere og leder for Representantenes hus i Kongressen.

Overfallsmannen ropte: «Hvor er Nancy, hvor er Nancy», før han angrep Paul Pelosi.

Politiet har avhørt DePape siden fredag, men de har ennå ikke gått ut med noe motiv for angrepet.

Ifølge CNN sa politisjef William Scott i San Francisco PD ​​at angrepet var «tilsiktet» og «ikke en tilfeldig handling».

DePape er siktet for drapsforsøk, overgrep med et dødelig våpen, overgrep mot eldre «og flere andre forbrytelser», ifølge Scott.

DePape skal ha lagt ut memer og konspirasjonsteorier på Facebook om Covid-19-vaksiner, valget i 2020 og 6. januar-angrepet på den amerikanske hovedstaden, ifølge CNN.

Paul Pelosis snarrådighet gjorde at politiet kom raskt til stedet og fikk overmannet angriperen.

Pelosi ringte nødtelefonen 911 da han oppdaget DePape og lot linjen stå åpen slik at en operatøren kunne høre samtalen hans med inntrengeren. Under samtalen skal Pelosi ha snakket på en måte som gjorde det klart for alarmsentralen at han trengte hjelp.

Politiet rykket da kjapt ut til boligen klokken 02.27 lokal tid fredag . De fant Pelosi som kjempet over en hammer med en mann, som siden har blitt identifisert som DePape, ifølge byens politisjef.

Ifølge CNN skal offiserer ha sett DePape «voldelig angripe» Pelosi med hammeren før de la han i bakken og arresterte ham.

Boligen til den norske generalkonsulen i San Francisco, Gry Rabe Henriksen ligger rett bak huset til Pelosi. Hun ville ikke kommentere saken til VG fredag.

EKTEPAR: Paul og Nancy Pelosi har vært gift siden 1963.

Hodeskallebrudd

Nancy Pelosi var ikke hjemme da angrepet skjedde. Hun hadde nettopp returnert til Washington D.C. fra en sikkerhetskonferanse i Europa.

Paul Pelosi ble slått med hammer både i hodet og på overkroppen av mannen og ble sendt til sykehus etter dramaet.

På Zuckerberg San Francisco General Hospital ble han operert for hodeskallebrudd og alvorlige skader på høyre arm og hender, melder talspersonen. Det er ventet at han vil bli helt bra igjen, skriver de.

Ber for Pelosi

Det er US Capitol Police som har ansvaret for sikkerheten til Pelosi og spesialagenter fra deres California-avdeling rykket ut og ankom stedet raskt. I tillegg rykket både FBI og San Francisco-politiet ut til boligen.

President Joe Biden har vært i kontakt med Nancy Pelosi etter angrepet.

– Presidenten ber for Paul Pelosi og for hele Pelosi-familien. Han er også veldig glad for at det forventes full bedring. Presidenten ber om at familiens ønske om privatliv respekteres, sa pressesekretær Karine Jean-Pierre i Det hvite hus i en uttalelse.

Lederen for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell sa i en tweet fredag ​​at han er «forferdet» over rapportene om at Pelosi ble overfalt i hjemmet sitt.

– Jeg er takknemlig for at Paul er på vei til å bli helt frisk, og at vår strålende politistyrke, Capitol Police er på saken, sa Kentucky-representanten.

Ekteparet Pelosi har vært gift siden 1963 og har fem barn.

SKULLE KIDNAPPES: Michigans guvernør, demokratenes Gretchen Whitmer.

Skulle kidnappe guvernøren

Angrepet viser hvor sårbar sikkerheten til medlemmer av Kongressen og deres familier er.

Og truslene mot lovgivere er på et rekordhøyt nivå snart to år etter at fanatiske tilhengere av Donald Trump stormet kongressbygningen i Washington 6. januar 2021.

I delstaten Michigan ble tre menn onsdag dømt for å ha støttet et komplott for å kidnappe Michigan-guvernør Gretchen Whitmer.

Joe Morrison, hans svigerfar Pete Musico og Paul Bellar ble funnet skyldig i å gi «materiell støtte» til en terroristhandling som medlemmer i en paramilitær gruppe, som kaller seg «The Wolverine Watchmen».

PARAMILITÆR GRUPPE: Den paramilitære gruppen som kaller seg «The Wolverine Watchmen» utenfor Michigan delstatssenat 30. april 2020. I gruppen står Joseph Morrison (nr. tre fra høyre), Paul Bellar (nr. 2 fra høyre) og Pete Musico (helt til høyre)

Infiltrerte gruppen

Gruppen skal ha deltatt i skyteøvelser sammen med Adam Fox som påtalemyndigheten i Michigan mener er lederen for komplottet for å kidnappe den demokratiske guvernøren, ifølge AP.

Fox skal ha vært svært misfornøyd med guvernør Whitmer og andre politikere i 2020 og skal da ha sagt at han ville kidnappe henne.

Whitmer, som stiller til gjenvalg 8. november i år, ble aldri fysisk skadet i den planlagte kidnappingen. Politiet hadde undercoveragenter og informanter inne i Fox’ gruppe i flere måneder og plottet ble brutt opp med 14 arrestasjoner i oktober 2020.

Fox og Barry Croft Jr. ble dømt for en kidnappingskonspirasjon i en føderal domstol i august. Daniel Harris og Brandon Caserta ble frifunnet i fjor vår. Ty Garbin og Kaleb Franks erkjente straffskyld.