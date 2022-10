HVEM STYRER BYEN?: «Only thing that's on my mind is who's gon' run this town tonight», synger Rihanna og Jay-Z. Hvis byen er New York, er svaret fra lokalpolitikerne: Ikke rottene!

Rottekrig i New York: − Dette er ikke «Ratatouille»

De firbente skadedyrene har lenge fått herje fritt i New Yorks gater. Nå skal søppelet settes ut senere på kvelden – for å få slutt på «alt-du-kan-spise-buffeen» for rotter i byen der gnagere aldri sover.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Rottene kommer virkelig til å hate denne kunngjøringen, sa Jessica Tisch på en pressekonferanse tirsdag.

Hun er sjefen for New Yorks Department of Sanitation, som blant annet henter søppel og måker snø, slik som Bymiljøetaten i Oslo.

Bare i en by med 12 ganger flere innbyggere: Det bor 8,8 millioner mennesker i New York City. Og to millioner rotter.

Men nå er rottenes tid over, varslet Tisch.

– Rottene styrer ikke denne byen. Det gjør vi, sa hun.

Flere medier har omtalt pressekonferansen, der også Shaun Abreu, bystyremedlem i New York City, deltok.

– Dette er ikke «Ratatouille», rotter er ikke vennene våre, sa han.

KOSMOPOLITT: Denne rotta nøt det gode livet på Manhattan i New York i 2019.

Rotterace

I «Det store eplet» settes søppelposer med epleskrotter og andre matrester på fortauskanten, for å bli hentet av søppelbilene i løpet av kvelden.

– Det største krafttaket du kan gjøre for å rydde opp i gatene våre, er å stenge ned den kveldsåpne «alt-du-kan-spise-buffeen» for rotter, sa Tisch.

Før kunne newyorkerne sette ut søpla fra klokken 16, men fremover må de vente til klokken 20. Dermed får «alt-du-kan-spise-buffeen» for rotter kortere åpningstider.

Dette rotteracet for en renere by vil forbedre livet i storbyen, mener Tisch:

– Newyorkere vil ikke måtte frykte så mange rotter som gjemmer seg i kveldsskyggene, sa hun.

GNAGERHISTORIE: Rotteproblemet er ikke nytt for New York. Men akkurat denne rotta har nok byen blitt kvitt, for dette bilder er fra Lower East Side i juli 2000.

Ordfører: – Jeg hater rotter

New Yorks ordfører, Eric Adams, la ingenting imellom da han beskrev sitt forhold til rotter:

– Alle som kjenner meg vet én ting: Jeg hater rotter. Rotter har ingen plass i denne byen, sa han.

Men Michael Deutsch, en ekspert på urbane insekter, tror ikke menneskene vinner dette slaget i krigen mot rottene.

– Min mening er at effekten vil være minimal, for rotter er veldig ressurssterke, sa han til CNN.

– De er overlevere.

Har du sett denne? En rotte måtte ty til et spesielt triks mot katten ...