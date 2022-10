STEMPLET: Milliardær-enken Katerina Bosov.

Kreml stempler milliardær-enke som «utenlandsk agent»

Enken etter en russisk oligark som ifølge politiet tok livet sitt i 2020, er stemplet som «utenlandsk agent» av russiske myndigheter.

Grunnen er – ifølge det russiske justisdepartementet – at hun har mottatt penger fra Ukraina og utført politiske handlinger.

Katerina Bosov hevder at stempelet som «utenlandsk agent» kommer etter et falsk intervju med henne i et fransk magasin i august 2022.

Der kom hun angivelig med beskyldninger om at Russlands hemmelige tjenester kunne være delaktig i at mannen hennes døde, for han nektet å selge virksomheten sin til en billig penge.

Politiet derimot konkluderte med at Bosov hadde begått selvmord.

Dollarmilliardær

– Et falsk intervju ble lagt ut på et lite kjente fransk nettsted i august. Jeg klaget det inn for russiske påtalemyndigheter, men det viste seg at det ikke var et redaksjonelt nettsted og at det ikke var noen å reise søksmål mot, så lenge som domenet tilhørte et amerikansk selskap. Fra den dagen kom det krav om at jeg måtte stemples som «utenlandsk agent», sier Katerina Bosov til nettstedet RBK.

Hennes mann Dmitrij Bosov var ifølge Forbes god for mer enn én milliard dollar, altså ti milliarder kroner. Han ble rik på blant annet kull. Han ble funnet død i mai 2020, 52 år gammel.

Bosov ble funnet med et skuddsår i hodet, og en pistol lå ved siden av liket. Etterforskningen konkluderte altså med selvmord.

«Utenlandsk agent» er et stempel som russiske myndigheter kan sette på ikke-statlige organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra utlandet og som bedriver det som loven kaller «politisk aktivitet».

Da må organisasjonen registrere seg som «utenlandsk agent» og oppgi det ved alle tilfeller. Loven ble iført i 2012 og har blant annet rammet menneskerettighetsorganisasjoner og uavhengige medier.

Kamp om arven

Justisdepartementet understreker også at det er sjelden at andre enn politikere, aktivister, bloggere eller journalister blir stemplet som «utenlandske agenter».

Siden Dmitrij Bosov døde i 2020, har det vært en kamp om verdiene etter ham, Katarina Bosov har vært i kamp med blant andre hans mor og hans barn fra et tidligere ekteskap, melder Meduza.

I april 2021 endte det med at åtte etterkommere fikk 10,82 prosent hver av konsernet Alltek. Katerina Bosov og hennes lille datter fikk altså drøyt 20 prosent, samt en del eiendom. Hun hadde håpet å sikre seg 50 prosent av selskapet, skriver Meduza, som også hevder at det høsten 2021 ble åpnet en svindelsak mot Katerina Bosova for å frata henne arven – men at denne kort tid senere ble henlagt.