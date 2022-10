Vasas søsterskip funnet: − Pulsen steg virkelig

Forskere har slått fast at det er søsterskipet til en av Sveriges nasjonalskatter som er funnet i Stockholmssundet. Inntil videre blir det liggende på skjærgårdens bunn.

På bunnen av Vaxholm i Stockholms skjærgård er det gjort funn av et historisk skipsvrak, melder SVT.

Marinarkeologer har slått fast at det er ett av Vasas søsterskip – Eplet, eller Äpplet, på godt svensk.

I 2019 ble det funnet to mindre skip i sundet fra midten av 1600- tallet.

Da skipet ble funnet lå skipssidene delvis nedfallen på bunnen, men skroget var bevart opp til et eldre kanondekk, skriver nyhetsbyrået TT.

– Da begynte det å pirre i magen, sier Jim Hansson, marinarkeolog på museet Vrak til TT.

Etter flere år med nitid detektivarbeid kan arkeologer nå slå fast at de har funnet krigsskipet Eplet, som sjøsattes 1629 og var i bruk frem til 1658, inntil det ble sunket i Vaxholm.

Avgjørende bevis

Innløpet til Stockholm, ved byen Vaxholm, er er en slags kirkegård for gamle skip.

Her ligger flere århundregamle ski, som etter endt tjeneste ble sunket i sjøen for å sperre Stockholmssundet for fiendtlige skip.

Nye undersøkelser som startet desember 2021 gjør at marinarkeologer ved museet Vrak har kunnet identifisere det som Eplet.

–Pulsen steg virkelig da vi så hvor likt vraket var Vasa. Både konstruksjonen og de kraftige dimensjonene virket veldig kjent. Håpet om å finne ett av Vasas søsterskip ble tent hos oss, sier Jim Hansson til TT.

Et annet fellende bevis er at årringene i skipets treverk avslører at eiken som skipet er fremstilt av stammer fra 1627.

I tillegg har arkeologene kunnet slå fast at treverket kommer fra Ängsö i västra Mälaren der virket til Vasa ble hentet.

– Ikke et vellykket fartøy

I likhet med Vasa er Eplet godt bevart, til tross for at det har ligget på havbunnen i 370 år.

– Det er veldig mye igjen. Mange skipsdeler har ramlet ned, tømmer fra det øvre batteridekket ligger på det nedre. Men det er et ganske heftig dykkested også, sier Hansson.

Vasaskipet forliste på jomfruferden i 1628 på grunn av dårlig konstruksjon. Men Eplet, som sto ferdig et år senere, ble bygget en drøy meter bredere for å øke stabiliteten.

Selv om Eplet var mer stabilt enn søsterskipet, var det desto mer tungrodd å manøvrere.

– Det seiler, til forskjell fra Vasa, men det er ikke et vellykket fartøy, sier Patrik Höglund, en av dem som har dykket etter vraket, til SVT.

Lar skipet ligge

Skipene ble bygget under Gustav 2. Adolf sine år på tronen fra 1611–1632.

Han beordret byggingen av fire store slagskip med doble kanondekk for å befeste stormakten Sverige herredømme over Østersjøområdet.

LOT SKIPENE BYGGE: Gustav 2. Adolf (1594–1632).

Foruten Vasa og Eplet ble også Kronen og septer bygget. Eplet deltok aldri i sjøslag, men tjente som et transportfartøy under trettiårskrigen.

– De mellomstore fartøyene var mye bedre egnet på sjøen, mens de store fartøyene som hadde kostet mye penger var man redd for. De ble kun tatt i bruk til prestisjeoppdrag, som å hente hjem en prinsesse eller når det virkelig var krig ettersom de hadde man mange kanoner, sier dykkeren Patrik Höglund til SVT.

Eplet ligger i et militært område der det føres et strengt dykkeforbud. Undersøkelsene har derfor skjedd i samarbeid med den svenske marinen.

Til våren håper dykkerne å få gjøre nye undersøkelser, for å dokumentere vraket med 3D-teknikk, og se om det er etterlatt skulpturer eller andre gjenstander.

– Det er mulig vi berger noe som kan være viktig i forskningen, men for nå får hun ligge der hun ligger, sier Patrik Høglund om skipsvraket.