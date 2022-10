LØRDAG: Et av Putins prestisjeprosjekter, veiforbindelsen mellom Russland og den annekterte Krim-halvøya kollapset i helgen.

Eksplosjoner i Kyiv – første siden juni

Mandag morgen er det eksplosjoner i sentrum av den ukrainske hovedstaden.

Det melder blant annet nyhetsbyrået Reuters.

Dette skal være det første missilangrepet rettet mot Kyiv sentrum siden juni. Eksplosjonene ser også ut til å ha truffet mer sentralt enn tidligere.

Til Hromadske Radio sier Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko at det er flere eksplosjoner i sentrum av byen.

– Flere eksplosjoner i Sjevtsjenkivskyj-distriktet - i sentrum av hovedstaden, skriver Klitksjo på Telegram.

Reuters melder om sort røyk fra bygninger, og nyhetsbyrået AFP skriver at deres journalister har hørt tre høye smell i byen.

En BBC-reporter var live på TV da eksplosjonene skjedde rett etter 08 lokal tid:

På morgensendingen hørte man lyden av en eksplosjon i bakgrunnen, før sendingen raskt ble klippet vekk fra reporteren og tilbake til studiosendingen.

De skriver at deres ansatte så en av eksplosjonene fra taket på sitt hotell.

– Flyalarmen hadde gått av omtrent 90 minutter tidligere, skriver BBC.

Den lokale avisen Kyiv Independent skriver at det skal være snakk om fire eksplosjoner.

Leder for delegasjonen av Den europeiske union i Ukraina, la ut et bilde på Twitter av Kyiv sentrum etter angrepet:

Eksplosjonene skjer etter at den symboltunge broen mellom den russisk-kontrollerte Krim-halvøya og Russland kollapset i helgen. Eksperter tror Ukraina står bak, og, mener dette er et komplisert ukrainsk sabotasjeaksjon dypt inne på russiskkontrollert område.

Putin svarte søndag kveld med å si at et angrep på kritisk infrastruktur er et terrorangrep.

Det ukrainske nyhetsbyrået Suspilne melder om både døde og skadede i eksplosjonene.

Det kommer også meldinger om eksplosjoner i Dnipro, Ukrainas fjerde største by. Den ligger om lag 85 kilometer nord for Zaporizjia, som over natten også skal ha blitt utsatt for missilangrep.

Saken oppdateres ...