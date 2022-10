Eksplosjoner i flere byer i Ukraina

En av dem er hovedstaden Kyiv, der det kom kraftige eksplosjoner i rushtid midt i sentrum.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette skal være det første store missilangrepet rettet mot Kyiv sentrum siden juni. Eksplosjonene ser også ut til å ha truffet mer sentralt enn tidligere.

Eksplosjonene skjer dagen etter at Putin anklaget Ukraina for angrepet på broen mellom Russland og den annekterte Krim-halvøya.

Ifølge Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko dreier det seg om flere eksplosjoner i sentrum av byen, nærmere bestemt Sjevtsjenkivskyj-distriktet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier flere er døde og skadede etter angrep over hele Ukraina, ifølge Reuters:

– De prøver å ødelegge oss og fjerne oss fra jordens overflate.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Videoer som spres på sosiale medier viser røyk og flammer mellom to bygninger som tilhører det store Shevchenko-universitetet i hovedstaden.

1 / 2 I BRANN: Biler tok fyr etter missilangrepet i Kyvi sentrum mandag morgen. I BRANN: Biler tok fyr etter missilangrepet i Kyvi sentrum mandag morgen. forrige neste fullskjerm I BRANN: Biler tok fyr etter missilangrepet i Kyvi sentrum mandag morgen.

Det stiger sort røyk fra bygninger, og nyhetsbyrået AFP skriver at deres journalister har hørt tre høye smell i byen.

Eksplosjonene skjedde rett etter 08 lokal tid, som er midt i rushtiden. Flere eksplosjoner kom en time etterpå, altså 09 lokal tid, melder Reuters.

En BBC-reporter var live på TV da de første eksplosjonene skjedde.

Se det dramatiske innslaget her:

På morgensendingen hørte man lyden av en eksplosjon i bakgrunnen, før sendingen raskt ble klippet vekk fra reporteren og tilbake til studiosendingen.

De skriver at deres ansatte så en av eksplosjonene fra taket på sitt hotell.

– Flyalarmen hadde gått av omtrent 90 minutter tidligere, skriver BBC.

Euromaidan melder at T-banetrafikken på en av linjene i Kyiv er stoppet opp, og at stasjonene brukes som bomberom.

Eksplosjonene skjer etter at den symboltunge broen mellom den russisk-kontrollerte Krim-halvøya og Russland kollapset i helgen.

Eksperter tror Ukraina står bak, og, mener dette er et komplisert ukrainsk sabotasjeaksjon dypt inne på russiskkontrollert område.

Putin svarte søndag kveld med å si at et angrep på kritisk infrastruktur er et terrorangrep.

– Angrepet oppfattes som en straff etter sprengningen av broen. Broen mellom Russland og Krim var et prestisjeprosjekt og angrepet var nok ydmykende for Putin, sier professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier til VG.

Russland har tidligere vært restriktiv mot å angripe enkelte byer som Kiev, forteller hun.

– Dette er et mulig eskaleringsalternativ som er ment til å sjokkere. Angrepet skal bidra til å skremme og undergrave den ukrainske kampviljen, som fortsatt er høy, ikke minst etter suksessen i sør og øst.

Tormod Heier ved Forsvarets høyskole, sier også det er nærliggende å tro at angrepene har en sammenheng med Putins behov for å vise styrke og handlekraft etter angrepet mot broen.

– Men også som følge med flere uker av økt press fra nasjonalistene på høyresiden i russisk politikk, sier professoren i militær strategi til VG.

PROFESSOR: Tormod Heier.

– Disse angrepene har ingen militær verdi fordi det vil bare fortsette å styrke samholdet i Ukraina, men det har en innenriksbetydning i Russland der Putin viser handlekraft og ikke lar seg ydmyke.

Heier tror angrepet først og fremst er til for å skape en psykologisk effekt.

– Hovedstad, universiteter, trafikk-knutepunkter: Det som kan skape mest mulig skade på sivilbefolkningen.

Den lokale avisen Kyiv Independent skriver at det skal være snakk om fire eksplosjoner.

Videoer som deles på sosiale medier av det som skal være Kyiv nå, viser et stort krater i en park.

Leder for delegasjonen av Den europeiske union i Ukraina, la ut et bilde på Twitter av Kyiv sentrum etter angrepet:

Det kommer også meldinger om eksplosjoner i Dnipro, Ukrainas fjerde største by. Den ligger om lag 85 kilometer nord for Zaporizjia, som over natten også skal ha blitt utsatt for missilangrep.

TRUFFET: En boligblokk i Zaporizjia er i ruiner etter angrep søndag.

På sosiale medier strømmer det inn meldinger om eksplosjoner i flere ukrainske byer mandag morgen, også i byen Lviv, vest i landet.

– Eksplosjoner har blitt hørt i Zjmeljnytskyj-regionen. Luftforsvarer virker. Ta vare på deg selv! Bli i tilfluktsrom, skriver sjefen for den regionale militære administrasjonen i regionen Sergej Gamaly, ifølge Interfax Ukraina.

Zjmeljnytskyj ligger mellom Lviv og Kyiv.

Også i byene Ternopil og Zjytomyr skal det ha vært eksplosjoner mandag.

Saken oppdateres ...