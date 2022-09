FN fordømmer den varslede annekteringen - Putin har tatt nye steg

Hva skjer: Russland vil ta fire regioner i Ukraina inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Dette vil bli kunngjort fredag.

Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og invaderte i februar under påskudd om å beskytte innbyggerne der. Russland har okkupert deler av de to andre fylkene, men den siste tiden har Ukraina slått tilbake mot offensiven.

Hvordan har det skjedd: Russland har presset gjennom folkeavstemninger i de fire regionene, der innbyggere under okkupasjon ble spurt om de ville bli del av Russland. Man gjorde det samme på Krim-halvøya i 2014.

Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen - i verste fall med atomvåpen.