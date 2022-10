ANNEKTERING: Vladimir Putin fotografert ved fredagens seremoni i Kreml, der fire områder av Ukraina ble innlemmet i Russland.

Putins angrep på skeive: − Mer og mer aggressiv

President Vladimir Putin går til voldsomt angrep på skeives rettigheter i Vesten – og lover at det aldri skal bli slik i Russland.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I sin tale ved annekteringen av fire regioner i Ukraina fredag, brukte Putin mye tid på å snakke om tradisjonelle russiske verdier – og ikke minst om hvordan Vesten – etter hans mening – er på ville veier.

– Jeg har aldri hørt en statsleder bruke så mye tid på denne tematikken, sier Mina Skouen, som har skeives rettigheter som et av sine spesialfelt i Helsingforskomiteen.

I sin tale sier Putin at Vesten har gått til en «en radikal fornektelse av moralske normer, religion og familie».

Info Dette betyr annekteringen Hva skjer: Russland innlemmet fredag fire ukrainske regioner inn i selve Russland, ved å annektere dem. Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Hva er bakteppet: Russland har siden 2014 støttet utbrytere i Donetsk og Luhansk, og erklærte like før invasjonen i februar regionene som uavhengige stater. Russland har også okkupert deler av de to andre fylkene. Den siste tiden har Ukraina i en motoffensiv tatt tilbake områder. Hvordan har det skjedd: I de fire regionene har Russland gjennomført såkalte «folkeavstemninger» om å slutte seg til Russland. NATO-sjef Jens Stoltenberg har uttalt til VG at folkeavstemningene ikke har noen legitimitet. Også Krim-halvøya ble i 2014 annektert av Russland etter en illegitim folkeavstemning. Derfor er det viktig: Det internasjonale samfunnet godtar ikke disse annekteringene, men det gir Putin-regimet et påskudd til å hevde at nå er det Ukraina som angriper Russland. Det betyr at de kan gå enda hardere til verks i krigen – i verste fall med atomvåpen. Vis mer

– Ønsker vi her i landet vårt, i Russland, at det i stedet for mamma og pappa skal være «foreldre nummer én», «foreldre nummer to», «foreldre nummer tre» – er de helt gale? spør presidenten.

– Ønsker vi virkelig at perversjoner som fører til fornedrelse og utryddelse skal påtvinges barn på skolen? Å bli innprentet at det visstnok finnes andre kjønn enn kvinner og menn, og bli tilbudt en kjønnsbytteoperasjon? Ønsker vi alt dette for landet vårt og barna våre? For oss er alt dette uakseptabelt, vi har en annen, vår egen fremtid, sier Vladimir Putin.

KONSERT: Vladimir Putin var til stede på en konsert på Den røde plass fredag kveld.

Uttalelsene fredag har vakt stor oppmerksomhet på sosiale medier.

– Det er 15–20 år siden Putin begynte å angripe skeive, men jeg har aldri hørt han snakke så tydelig om det som nå, sier Mina Skouen i Helsingforskomiteen.

– Det er ikke noe nytt, men det har blitt verre og verre de siste årene. Putin har blitt mer og mer aggressiv i sin omtale av skeive. Og det er spesielt at han tar det opp som et så stort tema i en så viktig tale.

Skouen sier at den russiske politiske eliten har snakket om tradisjonelle russiske familieverdier – opp mot det mer liberale Vesten – helt siden 2003–2004.

– Han har snakket om dette som noe genuint russisk opp mot det vestlige, som er annerledes og etter hans mening kvalitativt dårligere.

«Homo-lov»

Rett før OL i 2014 kom loven som forbyr «propaganda» for ikke tradisjonelle samlivsformer, den såkalte «homo-loven».

– Den forbyr all positiv og nøytral omtale av det å være skeiv. Putin har de siste årene bygget videre på tanken om at det å være skeiv, er noe man er i Vesten. Russerne snakker om «Gay-ropa», og det gis inntrykk av at å være skeiv er noe Vesten promoterer – og som ikke er forenelig med det å være russisk.

– Når Putin gjennom i det russiske samfunnet for disse oppfatningene?

– Han bruker det nå for å få oppslutning i befolkningen i en vanskelig tid. For homofobi og transfobi står dessverre sterkt i det russiske samfunnet.

DEMONSTRASJON: Da Russland innførte «homo-loven» i 2014, var det demonstrasjoner i mange land, blant annet i Berlin, der dette bildet er hentet fra.

Skouen peker på at Putin for noen år siden, samtidig med folkeavstemningen som ga ham mulighet for å sitte lengre som president, gjennomførte en endring i grunnloven der det heter at ekteskapet er en institusjon mellom mann og kvinne.

– Veldig få statsledere snakker så mye om å være skeiv som Putin, konstaterer Mina Skouen.

Hun mener at det er enda et aspekt som gjør at Putin hadde det som et viktig punkt i fredagens tale:

– Jeg tror Putin er klar over at han ikke lengre har så mange venner i Europa. I hvert fall ikke som vil si det høyt. Ved å trekke fram dette, knytter han til seg folk som Viktor Orban i Ungarn. Denne type argumentasjon finner vi hos Orban, i Polen – og også hos den nybakte italienske valgvinneren Giorgia Meloni. Ved å så disse frøene vil Putin skape inntrykk av at Vesten ikke står så samlet som en skulle ro. At det også finnes europeiske ledere som deler hans synspunkt.

– Orban har også mobilisert rundt homofobi og transfobi og innført en anti-propaganda-lov som til forveksling er en ren kopi av den som Putin innførte i Russland i 2013.

Mina Skouen forteller at mange skeive har fått det enda tøffere etter krigsutbruddet. Transkvinner kan bli innkalt til mobilisering hvis de har mann som kjønn i passet. At det juridiske kjønnet ikke er endret. Situasjonen for skeive er ekstra vanskelig i Nord-Kaukaus – og særlig Tsjetsjenia.

– Forfølgelse

– President Ramzan Kadyrov satte i gang en målrettet forfølgelse av skeive, inkludert tortur og drap, i 2017. Kontrollmekanismene – mot alle typer skeive – er sterkere der enn noe annet sted i Russland. Menn i stridsdyktig alder blir presset til å la seg mobilisere.

– Hvordan er det å være skeiv i den russiske armeen?

– Den russiske hæren er ikke et trygt sted for skeive personer. Det er en dobbel frykt. Frykten for å måtte dra i krigen – og frykten for hva som kan skje med en i et LHBT-fiendtlig miljø, sier Mina Skouen.

– Nivået av vold mot skeive i Russland er veldig høyt. Skeive er allerede veldig utsatt. Det er en voldsom økning av vold og trusler, og det er enda verre i en situasjon der landet er i krig.