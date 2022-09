1 / 4 forrige neste fullskjerm

Gassanalytiker: Norsk gassrør til Polen er truet

Dersom Russland står bak sabotasjen på Nord Stream, vil Norges nye gassrørledning til Polen være spesielt utsatt for angrep, mener gassanalytiker.

Samtidig som den nye gassrørledningen Baltic Pipe, som frakter gass fra Norge til Polen ble åpnet, kom nyheten om lekkasjer fra Nord Stream-gassrørledningene.

Nordiske myndigheter er tydelige på at det dreier seg om sabotasje, men sier at det er for tidlig å si noe om hvem som står bak.

Dette vet vi om gasslekkasjene Dette har skjedd: Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Flere myndigheter, blant dem Norge, sier det trolig er sabotasje.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere. Vis mer

– Det er vanskelig å beskytte lange gassrørledninger, eller strømledninger for datakommunikasjon, i Nordsjøen generelt, sier Jilles van den Beukel.

Han er er geofysiker og energianalytiker ved The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), som forsker på geopolitiske og forsvars- og sikkerhetsutfordringer.

– Hvis vi antar at Putin er ansvarlig for sabotasjen på Nord Stream – noe som er sannsynlig, men ikke bevist gitt på nåværende tidspunkt – er handlingene hans en ytterligere eskalering av konflikten, sier Van sen Beukel.

Jilles van den Beukel var som genforsker i Shell ansvarlig for undergrunnsutviklingen av olje- og gassfelt, offshore-borekampanjer i Nordsjøen.

Han utdyper at det viser en vilje til å ødelegge infrastruktur, ikke bare i Ukraina, men i Europa generelt.

– Det innebærer en økt risiko for angrep på infrastruktur i norsk energisektor, sier han.

Han understreker at det særlig gjelder angrep på rørledninger, der store energistrømmer går gjennom lange enkeltrørledninger.

– På grunn av den økte tilstedeværelsen av Russlands marine i Østersjøen, er risikoen særlig stor for den nye rørledningen til Polen, sier han.

Han sikter til den nye rørledningen Baltic Pipe, som frakter norsk gass til Polen. Rørledningen kan være i drift allerede i oktober.

Tidligere utenriksminister og lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Ine Eriksen Søreide (H) påpekte tirsdag at tidspuntet for sabotasjen av Nord Stream var påfallende:

– Foreløpig er det for tidlig å slå fast hva gasslekkasjene skyldes, og om noe har blitt gjort med hensikt. Men det er likevel påfallende at dette skjer samme dag som gassrørledningen Baltic Pipe åpnes i Polen. Den skal forsyne Polen og Danmark med gass fra Nordsjøen og Norge, og dermed gjøre Polen mindre avhengig av russisk gass, sa hun da.

Særlig risiko for ny rørledning

I midten av september ble minst seks observasjoner av uidentifiserte droner gjort innenfor sikkerhetssonen til norske plattformer. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyste onsdag at droner er observert i nærheten av norske kraftinstallasjoner.

Beredskapen på norsk sokkel er skjerpet som følge av observasjonene og den antatte sabotasjen på Nord Stream.

Droneobservasjonene er også en bekymring, ifølge Van den Beukel.

VG var onsdag på plass ved Kollsnes prosessanlegg, der beredskapen har økt:

Krise uten norsk gass

– Det vil være en stor krise om norsk gass ikke lenger når EU, sier Van den Beukel.

EU er avhengig av gassleveranser fra Russland, Norge, LNG og et stadig minkende antall leverandører i EU, påpeker han.

– Russlands leveranse av gass til EU utgjørr nå omkring ti prosent av det vanlige nivået, som for eksempel i 2019, opplyser han.

Norge leverer årlig 100 milliarder kubikkmeter naturgass til EU og er blitt svært viktig for EUs energiforsyning. Russlands stadig reduserte gassleveranser til EU blir stadig mer smertefull, særlig i lys av de høye gassprisene.

– En ytterligere reduksjon i gassleveranser til EU vil føre til at den trenden fortsetter – enda høye priser og mulig gassrasjonering, ifølge Van den Beukel.