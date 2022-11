NORGES GRETA THUNBERG: 18 år gamle Penelope Lea blir ofte omtalt som «Norges svar på Greta Thunberg». Nå er klimaaktivisten på plass under forhandlingene i Egypt.

Klimaaktivister tester ny metode: − Vil presse politikerne

SHARM EL-SHEIK (VG) I trange korridorer utenfor lukkede møterom venter unge, utålmodige klimaaktivister på det rette øyeblikket.

Runa Victoria Engen (tekst og foto)

Ingeborg Huse Amundsen

Scener som dette er blitt et vanlig syn under klimaforhandlingene i Egypt:

Den kjente, tyske aktivisten Luisa Neubeuer kommer i kontakt med USAs klimautsending og tidligere visepresident, John Kerry.

Hun filmer med mobilen sin, mens hun konfronterer ham med spørsmål om USAs investeringer i ny gass. Spørsmålene gir ikke rom for tvil.

En tilsynelatende overrasket Kerry svarer, og klippet legges ut i sosiale medier:

Strenge regler

Aktivistene er blitt konfronterende, de går nært på statslederne og kritiserer dem, og de deler det til sine mange følgere.

I klipp etter klipp står unge aktivister overfor dresskledde politikere.

– I år er det mye vanskeligere å demonstrere enn tidligere. Jeg savner den muligheten, sier Penelope Lea (18).

Lea var Norges yngste klimaaktivist da hun begynte, og er på sitt fjerde klimatoppmøte nå. Hun representerer barn og unge for organisasjonen Unicef.

1 / 5 I EGYPT: Penelope Lea forsøker å påvirke politikerne til å ta klimagrep. Her står hun utenfor konferansen i turistmagneten Sharm el-Sheik. FREMTIDEN: Generasjonen som vokser opp nå, er de som vil merke klimakrisen mest. Derfor krever de endring. HEKTISK: Lea er en ettertraktet aktivist under toppmøtet. ENGASJERT: Lea har engasjert seg i klimasaken i mange år, og dette er fjerde gang hun deltar i et klimatoppmøte. LEGGER PLANER: Lea og en finsk aktivist snakker om hvordan de kan nå frem med sitt budskap. forrige neste fullskjerm I EGYPT: Penelope Lea forsøker å påvirke politikerne til å ta klimagrep. Her står hun utenfor konferansen i turistmagneten Sharm el-Sheik.

Det er spesielt strenge regler under klimatoppmøtet, som i år finner sted i badebyen Sharm el-Sheik i det autoritære landet Egypt:

Aktivister får kun demonstrere på to gitte områder inne på konferansens område.

De må melde seg 24 timer før en protest.

Alle bannere og slagord må godkjennes i forkant.

Det er ikke lov å nevne navn på personer eller land.

– Vi må finne nye måter å presse politikere på, sier Lea.

Verdenslederne fra 194 FN-land er samlet for å lage politikk for hvordan de skal begrense den globale oppvarmingen.

Her møter Lea andre aktivister, stiller til TV-intervju og gjør det hun kan for å påvirke.

Her konfronterer Patience Nabukalu, en klimaaktivist fra Uganda, en japansk banksjef:

Raser mot oljelobbyen

Noe av det de unge aktivistene er mest rasende over i år, er at hundrevis av folk fra oljebransjen har fått innpass på klimatoppmøtet.

– Dette har blitt et markedssted for salg av mer forurensning og mer ødeleggelse, sier Vanessa Nakate til VG.

Aktivisten fra Uganda er blant de mest kjente til stede på forhandlingene, og hun inviteres til å sitte rundt bordet med landenes politiske ledere.

KJENT: Vanessa Nakate fra Uganda er en av de mest profilerte klimaaktivistene i verden.

Utenfor demonstrerer afrikanske aktivister mot at vestlige selskaper og banker leter etter gass i Afrika. Nyheten om at rundt 600 representanter fra fossilbransjen er til stede, har provosert mange.

Særlig fordi mange av dem har fått tilgang og pass til forhandlingene fra landenes delegasjoner.

– De er også her og vil påvirke. Det må man opplyse om og påpeke, mener norske Penelope Lea.

Presset på å få i gang en utfasing av olje og gass øker.

Info Dette er klimaforhandlingene Hvert år møtes FN-landene til Conference of the Parties (COP), der de skal forhandle om klima.

Landene skal samarbeide for å få ned klimagassutslippene og bekjempe global oppvarming.

Forhandlingene varer i to uker, og avsluttes med en avtaletekst om hva man fikk til. Alle land må stille seg bak, ellers blir det ingen avtale.

Det første møtet ble arrangert i Berlin i 1995.

194 land har skrevet under på den juridisk bindende Parisavtalen, og lovet at de skal arbeide for å begrense global oppvarming til «godt under 2 grader» og helst til 1,5 grader. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

I helgen ble det klart at India foreslår at alle landene skal «fase ned all fossil brensel», både kull, olje og gass. Alle land må bli enige for at det skal bli en avtale.

Norge sier at de trolig vil støtte dette. Kritikere kaller den norske regjeringen dobbeltmoralsk, som åpner for å nedskalere olje og gass ute, men vil fortsette å produsere og lete etter ny olje hjemme.

– Dere skylder oss penger!

«Ikke mer olje og gass» roper demonstranter, samlet i et område et stykke unna der forhandlingene foregår.

Sørafrikanske Gabriel Klaasen roper i mikrofonen. Han er utålmodig og ber landene som er blitt rike på olje og gass.

– Våre folk i Afrika dør av flom, av tørke og av skogbranner. Og dette er nå, ved 1,5 grader, sier Klaasen.

PROTEST: Sørafrikanske Gabriel Klaasen vil ha slutt på olje og gass, og ber vestlige petroleumsprodusenter holde seg langt unna Afrika.

– Som afrikansk ungdom, er vårt rop om en rettferdig omstilling helt avgjørende for oss. Vi har ikke råd til å vente, sier Klaasen.

Kravet fra de unge aktivistene i år, er at de rike landene må gå med på å betale for såkalt tap og skade tap og skadeTap og skade defineres gjerne som konsekvenser av klimaforandringene, som man ikke lenger kan unngå ved å stoppe nye utslipp eller ved hjelp av tilpasninger. til utviklingsland.

De krever at rike, høyutslippsland tar på seg skylden – og ansvaret – for klimaendringene, som i stor grad rammer fattige land.

– Tap og skade har blitt forsøkt omformulert som en veldedighet eller en gave. Det er latterlig. Dere skylder oss pengene! sier Klaasen.

Les også Pakistans klimaminister til VG: – Ikke la oss betale prisen for klimakrisen Klimaminister Sherry Rehman kaller storflommen i Pakistan for en «katastrofe uten sidestykke».

Dersom pengene ikke kommer fra de rike landene, vil ikke de afrikanske lederne klare å motstå avtaler fra selskaper, som nå leter etter olje og gass i afrikanske land.

– Vi fortjener det på grunn av skaden dere har påført oss, og vi er avhengig av det for å kunne bygge opp økonomien vår – uten mer olje og gass, sier Klaasen.

Han advarer banker og selskaper i andre land mot å tro at de kan utvinne fossil energi i Afrika.

– Det vil bli møtt med motstand på bakken, uansett hvor mange avtaler de signerer. Vi har ikke råd til det, enn hvor mye penger det er, fordi vi dør, sier Klaasen.

KRAV: Fase ut olje, kull og gass er det fremste kravet fra de unge aktivistene under klimaforhandlingene.

– Noe av det verste som kan skje

Etter mange utsettelser skal dette endelig være året:

Spørsmålet om tap og skade er på bordet.

– Det er viktig i år fordi nøden har blitt så stor. Det er så mange områder man ikke kan tilpasse seg ut av eller unngå, sier Penelope Lea til VG.

Forhandlingene i Sharm el-Sheikh begynte etter et år med rekordhete i England, tørke i Europa, Kina og Afrika, ekstremvær og branner.

Se bildene: Ekstremværet som overrasket klimaforskerne

Vi må slutte å snakke om klimaendringer som noe som kommer, mener Lea, for det er her nå. Samtidig har flere av de rike landene ønsket å utsette en avgjørelse om betaling for tap og skade, til 2024.

– Det er helt forferdelig. Noe av det som gjør forhandlingene ekstremt vanskelig er alle utsettelsene. Når det går år på år med løfter som ikke holdes, og uten faktisk handling, da blir man desperat, sier Lea.

– Jeg mener at noe av det verste som kan skje nå, er flere utsettelser.

NETWORKING: Penelope Lea og en finsk klimaaktivist diskuterer over et rundbord i korridorene på FNs klimatoppmøte i Sharm el-Sheik. Her er hele verdens klimapolitikere, aktivister og forskere samlet.

Norge vil snu

Derfor har Lea selv arrangert et møte med den norske klimaministeren Espen Barth Eide (Ap) og ti andre unge klimaaktivister fra hele verden.

Norge har tidligere vært blant landene som ikke vil betale tap og skade.

Under årets COP har klimaministeren tenkt å snu.

Norge vil nå gå med på en avtale om tap og skade under årets forhandlinger, sier Eide.

– Men vi må vite hva det går til, sier Eide.

– Jeg er veldig spent på hva dette egentlig betyr, sier Penelope Lea, som vil vente og se hva avtalen blir til før hun feirer.

Hun får store klemmer når hun møter «barnas klimapanel», en gruppe barn og unge fra Miljøagentene som deltar under forhandlingene med sin egen klimarapport.

Klimajenta Alma (11): Dette gir henne håp

En amerikansk TV-sending stopper Lea og spør om hun vil delta. Hun blir bedt om å kaste en dom over klimaforhandlingene, tre dager før de skal avsluttes.

PÅ TV: Lea stiller opp for et amerikanske TV-crew.

Legger en plan

Lea vil ikke avvise klimaforhandlingene, slik flere andre aktivister har gjort.

Den verdenskjente svenske aktivisten Greta Thunberg boikotter årets toppmøte, og har omtalt det som en «grønnvaskingsfestival».

Inne i en av konferansehallene har barn og unge dekorert en stor stand. Dette er første året der de har sin egen paviljong. Rundt et bord samles Lea og flere aktivister fra Norge og Finland.

De diskuterer å lage en egen konfronterende video.

Wiktoria Jedroszkowiak har selv konfrontert den skotske ministeren Nikola Sturgeon.

– Dette er et perfekt klimatoppmøte for å stanse politikere og andre, når korridorene er så trange, mener den finske aktivisten.

Reglene fra den egyptiske administrasjonen forhindrer ikke at de kan stille spørsmål.

– Jeg er veldig imponert over alle aktivistene som er her og at vi ikke gir oss, sier Lea.

– Det er ekstremt nødvendig at vi leverer på tap og skade nå. Det blir bare dyrere og dyrere hvis vi venter – både menneskelig og økonomisk, mener den norske klimaaktivisten.