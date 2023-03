Se dokumentar: «Make People Better»

Den kinesiske forskeren He Jiankui forsvinner etter å ha skapt de første menneskene med redigerte gener, tvillingene Lulu og Nana. Men lite tyder på at han var alene i eksperimentet om å lage «bedre» babyer.

Biofysikkforskeren sjokkerer i 2018 verden med sin banebrytende og etisk omstridte forskning: Ved hjelp av genmanipulasjon gjør han to fostre resistente mot hiv. Et etisk skyggeområde fullt av mektige interesser og storpolitikk gjør dette til et farlig farvann, og når både forskeren og tvillingene blir sporløst borte er det ingen tvil: Dette er en thriller fra kinesisk virkelighet.

VG har kun rettigheter til å vise «Make People Better» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.