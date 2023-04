ENDELIG UTE: Daniel Thomassen kom seg ikke hjem fra Kanariøyene lørdag, men kunne etter flere timer endelig kome seg ut av flyet igjen.

Satt 3,5 timer i fly på rullebanen på Gran Canaria

Et SAS-fly som lørdag skulle fra Las Palmas til Oslo er kansellert på grunn av en streik blant franske flygeledere. Det første til en lang ettermiddag på rullebanen for passasjerene.

– Vi har sittet om bord i 3,5 timer. Nå har vi akkurat gått av og kommet oss på en buss, skriver passasjer Daniel Thomassen i en e-post til VG.

Pressevakt i SAS, Tina Szczyrbak bekrefter problemene.

– Ja, det stemmer. Det er store utfordringer for alle flyselskaper på Las Palmas i dag. Det handler om luftrommet over Frankrike som har begrenset med kapasitet fordi franske flygeledere streiker, forklarer hun.

Utfordringene har ifølge henne vart i over én uke, men problemet har blitt særlig stort nå i helgen.

– Det er beklagelig at de har måtte sitte så lenge i flyet, men man har ventet på at det kanskje skulle åpne seg en mulighet til å komme seg avgårde, sier Szczyrbak.

Det skjedde altså ikke.

– Det er frustrerende, men vi får ikke gjort noe med det, skriver Thomassen.

Han forteller at de fleste passasjerene ser ut til å ta det bra. De har fått snacks og vann og kaffe av besetningen, som han sier har gjort så godt de kunne. Galgenhumor har holdt humøret oppe.

– Vi har spøkt med at dersom dette var en aprilspøk, så var den drøy, skriver han, og legger til en latter-emoji.

Han forteller også at kapteinen var svært fortvilet. Til slutt måtte besetningen angivelig gi opp å vente på en åpning fordi de ville gått over den lovpålagte begrensningen for hvor lenge en flybestning kan være på jobb om gangen.

– De har nok håpet på å få dra, men så har de gått over tiden, sier pressevakten til SAS.

Det tok likevel rundt to timer fra kapteinen fortalte det over høytaleranlegget til passasjerene endelig fikk gå av flyet. Ifølge Thomassen slet flykapteinen med å få tak i noen på flyplassen på ferieøya, som kunne komme med en flytrapp for å få tømt flyet igjen.

– Jeg forstår det slik at de har det sinnsykt travelt på lufthavnen på Las Palmas, så det har nok tatt tid å få tømt flyene også, sier Tina Szczyrbak.

OM BORD: Daniel Thomassen mens han fremdeles var om bord i flyet. Samboeren kikker ut vinduet.

Hun forklarer at SAS har utfordringer med fly både til Trondheim, Oslo og København fra Las Palmas lørdag.

– Noen får kanskje lov til å dra. Andre kanskje ikke.

Mens Thomassen, hans samboer og de andre passasjerene ventet på å få komme seg ut av flyet fikk de følgende melding av reiseselskapet Apollo, som de hadde kjøpt charterferien av:

«Kjære Apollo-gjest, ditt fly SK7472 til Oslo er avlyst i dag 01/04/2023. Vi har ikke fått mer informasjon enn så lenge, men det jobbes hardt for å finne busser og hotell til deg. Vi fra Apollo er på flyplassen og er klare til å møte deg når dere kommer ut.»

– Vi har to fly som er strandet nå. Det ene skulle til Trondheim og det andre til Oslo. Men begge blir igjen over natten, dessverre, beklager Martina Krantz, head of operations Nordic i Apollo.

Hun sier lørdag kveld at det særlig er bagasjen som er igjen på flyene, som skaper ventetid.

Apollo har stor forståelse for frustrasjonen til passasjerene, understreker hun.

– Vi vet at kunder har ventet i flere timer og at noen har sittet inne i flyene.

Hun sier reiseselskapet har personell på plass lokalt som jobber med å skaffe hotell og transfer fra flyplassen til passasjerene.

– Alle får et sted å sove i natt, lover hun.

Ifølge Daniel Thomassen glimret Apollo derimot med sitt fravær da passasjeren kom inn igjen i terminalen kort tid etter klokken 20 norsk tid.

– Det er fullstendig kaos på flyplassen. Ingen fra Apollo tok imot oss. Folk går rundt på måfå her, skriver han i en ny e-post til VG.

Et kvarter senere får vi enda en e-post fra Thomassen:

– Vi fikk tak i ei fra Apollo men hun viste ingenting om kansellering, så her står vi med små barn og alt er bare kaos. Dette er helt krise!