Hellas herjet av skogbranner: − Utmattende

ATHEN (VG) I en uke har skogbranner skapt frykt i Hellas. Nå er de blitt de største i hele EUs historie.

– Det er utmattende. Det er så mange branner.

Panagiotis Papadopoulos (33) er omgitt av svidd skog, og det er vanskelig å høre stemmen hans mens brannhelikoptrene sirkler bare noen titalls meter over hodet hans.

Brannene er nesten ustanselige rundt ham, men han og hundrevis av andre brannmannskaper kjemper videre mot flammene som kryper oppover åssidene like utenfor hovedstaden Athen.

– Jeg har bare sovet en time, fortsetter han.

Det har vært hundrevis av branner som har herjet Hellas den siste uken, mens høye temperaturer og sterk vind har gjort redningsarbeidet vanskelig.

Greske myndigheter sier at flere av skogbrannene trolig er blitt satt fyr på av pyromaner, eller har oppstått på grunn av uforsiktige mennesker.

79 er pågrepet for mistanke om innblanding med brannene.

Samtidig gjør de menneskeskapte klimaendringene at skogbranner verden over blir mer og mer dramatiske.

Økte temperaturer, lange hetebølger, sterk vind og ustabile værsystemer bidrar alle til at skogbranner nå ofte blir sterkere, samt vanskeligere å kontrollere.

Dette føyer seg inn i en rekke hendelser av ekstremvær i sommer, i noe som har skapt frykt og uro blant Norges ledende klimaforskere.

Skogbrannene i Hellas har sendt enorme mengder røyk innover landet og mot Middelhavet, i noe som er blitt observert fra verdensrommet.

Noen av de kraftigste brannene er nordøst i landet, i Evros-regionen.

Det er et område med store skogområder, men også et sted hvor tusenvis av desperate flyktninger og migranter forsøker å komme seg gjennom for å nå trygghet i Europa.

I dette området ble også 18 forkullede kropper funnet, i det greske myndigheter tror er migranter som har vært på flukt.

I dette området har mer enn 730 kvadratkilometer brent ned, og EUs kommissær for krisehåndtering Janez Lenarcic har uttalt at «dette er nå den største skogbrannen som EU noensinne har hatt».

Tirsdag måtte 65 pasienter ved universitetssykehuset i Alexandroupolis evakueres som følge av en brann som nærmet seg.

– Jeg har jobbet i 27 år og jeg har aldri sett noe lignende, sier sykepleieren Nikos Gioktsidis ifølge nyhetsbyrået NTB.

– Bårer overalt, pasienter her, intravenøse drypp der. Det er som en krig, som om en bombe har eksplodert, sier han videre.

Noen av pasientene var så syke at de var koblet til intravenøs væske mens de ble transportert ombord på skip som fraktet dem ut i sikkerhet.

Som respons til skogbrannene har EU sendt fem fly og et helikopter, i tillegg til brannmannskap fra Romania.

Det er ikke første gang skogbrannene herjer i Hellas denne sommeren.

Tidligere i sommer brant det ukontrollert på øyene Rhodos, Korfu og Evvia, samt i nærheten av Volos sentralt i Hellas.

I juli måtte 20.000 personer, hovedsakelig turister, evakueres fra Rhodos.

