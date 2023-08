DRAPSMANN: Politiet i Jacksonville har frigitt overvåkningsvideoen fra butikken hvor en 21 år gammel mann åpnet ild mot flere mennesker.

21-åring skjøt og drepte tre personer: − Det var ingen røde flagg

Lørdag tok Ryan Christopher Palmeter (21) livet av en kvinne og to menn i byen Jacksonville. På våpenet hadde han tegnet flere hakekors.

Kortversjonen Tre afroamerikanere ble skutt og drept på en Dollar General Store i Jacksonville, Florida av Ryan Christopher Palmeter (21).

Ifølge politiet var drapene rasistisk motivert. Palmeter brukte rasistiske utsagn og hadde tegnet hakekors på våpenet sitt.

Før han åpnet ild, slapp 21-åringen flere mennesker ut av butikken.

Etter drapene sendte Palmeter en SMS til faren sin og ba ham sjekke soverommet hans. Der fant foreldrene et testamente og et selvmordsbrev, og han ble senere funnet død på åstedet.

Disse drapene er det siste tilfellet av amerikansk våpenvold motivert av rasistisk ideologi. Vis mer

Lørdag ble tre afroamerikanske personer skutt og drept på en Dollar General Store i byen Jacksonville i Florida.

Lokalt politi har navngitt gjerningsmannen som Ryan Christopher Palmeter.

21-åringen bodde sammen med foreldrene sine i en forstad i Jacksonville og hadde ingen kriminell bakgrunn, opplyser sheriff T.K. Waters på en pressekonferanse søndag.

Sendte SMS til faren

Utenfor butikken avfyrte Palmeter elleve skudd mot Angela Michelle Carr (52), som satt i bilen sin, før han gikk inn i butikken og drepte Anolt Joseph Laguerre Jr. (19) og Gerrald Gallion (29).

KJØPTE FLERE VÅPEN: Ryan Palmeter kjøpte flere våpen tidligere i år, på lovlig vis.

Deretter sendte han en SMS til faren sin og ba ham sjekke soverommet hans. Der fant foreldrene et testamente og et selvmordsbrev.

Da politiet ankom åstedet, hørte de et nytt skudd før de fant gjerningsmannen død.

Tegnet hakekors på våpenet

Drapene var ifølge politiet rasistisk motivert. Palmeter brukte rasistiske utsagn og hadde tegnet flere hakekors på våpenet sitt, ifølge politiet.

Han skal også ha etterlatt seg flere manifester. FBI etterforsker skytingen som hatkriminalitet.

– For å si det enkelt, han hatet svarte mennesker, sa sheriffen.

FORDØMMER ANGREPET: - Vi fordømmer denne utilgivelige voldoen, sier Sheriff T.K. Waters (i midten) under pressekonferansen søndag.

Ifølge vitner prøvde 21-åringen først å komme seg inn på det lokale og historisk svarte universitetet Edward Waters University. Da det ikke gikk, dro han i stedet til Dollar General, som lå like i nærheten, skriver NTB.

21-åringen skal også ha sluppet flere mennesker ut av butikken før han åpnet ild.

– Vi vet ikke hvorfor. Noen av dem var hvite, men ut fra det jeg har blitt fortalt var noen av dem ikke det.

– Ingen røde flagg

Palmeter ble ufrivillig anholdt i 72 timer på en psykiatrisk enhet i 2017. Sheriffen mener likevel han var tilregnelig under skyteepisoden lørdag.

– Han visste hva han gjorde. Det er skuffende at noen ville gå så langt for å skade noen andre.

Våpnene han hadde på seg, et håndvåpen og en halvautomatisk rifle, ble begge kjøpt tidligere i år.

– Det var ingenting vi kunne ha gjort for å ha stoppet ham fra å få tak i disse på lovlig vis. Det var ingen røde flagg, uttalte Walters.

Drapet er det siste tilfellet av amerikansk våpenvold motivert av rasistisk ideologi. I 2012 skjedde et lignende angrep på et supermarked i New York, og i 2019 ble 20 mennesker drept i en masseskyting på et kjøpesenter i Texas.

I 2021 rapporterte president Joe Bidens sikkerhetsteam at «etnisk motiverte voldelige ekstremister», spesielt de som «promoterer den hvite rasens overlegenhet», er en av de mest vedvarende og dødelige truslene i landet.

Så langt har det vært 473 masseskytinger masseskytinger Gun Violence Archive definerer en masseskyting som en hendelse der fire eller flere personer blir såret eller drept, ikke inkludert skytteren.i USA i år, ifølge Gun Violence Archive.

President Joe Biden har fordømt skyteepisoden og sendt sine kondolanser til ofrenes familier.

– Vi må nekte å bo i et land der svarte familier som går til butikken lever i frykt for å bli skutt ned på grunn av hudfargen deres.

