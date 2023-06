FLOMMER INN: Vann fra den ødelagte demningen strømmer inn i Kherson by.

Flomvann fra demningen kan utløse miner

Da russerne trakk seg ut av Kherson by i fjor høst, minela de store områder ved elvebredden. Nå er det fare for at flomvann fra den ødelagte demningen kan utløse de livsfarlige eksplosivene.

25. oktober 2022: Aleksander Stupun, talsmann for generalstaben i det ukrainske forsvaret gir en oppdatering om den ukrainske fremmarsjen mot Kherson by.

Han fokuserer på det som skjer ved bredden av den mektige elven Dnipro:

– Ingeniørkorpset fra den russiske okkupasjonshæren gjennomfører minelegging langs elvebredden på den sørøstlige siden. De etterlater seg små passasjer for å kunne gjennomføre en retrett, sa han ifølge Newsweek.

I de dramatiske dagene var Ukraina på fremmarsj, og de russiske okkupantene forberedte seg på en hastig tilbaketrekking. Innen noen uker vaiet det ukrainske flagget igjen over Kherson by.

Siden har russiske styrke holdt sørøstlig bredde, mens de ukrainske styrkene har stått på den nordvestlige siden av elven.

Les også Ukraina anklager Russland for å ha sprengt demning: – Verden må reagere KYIV/OSLO (VG) Det ukrainske militæret anklager Russland for å ha sprengt en viktig demning i Kherson-regionen.

ADVARSEL: Et skilt advarer mot minefare ved Dnipros bredder.

Minene russerne la ned før de trakk seg ut skulle stanse ukrainerne fra å følge etter. Inntil i dag har de vært del av forsvarslinjen til den russiske okkupasjonshæren.

Nå renner voldsomme vannmasser over det minelagte området, etter at demningen nord for Kherson har eksplodert, eller blitt ødelagt av kamphandlinger.

Begge parter skylder på hverandre etter ødeleggelsen av demningen:

Det ukrainske militæret anklager russiske styrker for å ha sprengt i stykker den viktige demningen.

Kreml avviser anklagene og beskylder derimot Ukraina for sabotasje, ifølge Reuters.

Les også Skylder på hverandre: Fem teorier om demningen Den ødelagte demningen i Kherson vil trolig ikke stanse en ukrainsk motoffensiv, påpeker militærekspert.

Flomvannet kan forårsake at miner lagt ned av russerne utløses.

Talskvinne for Ukrainas sørlige militære område, Natalija Gumenjuk, advarer befolkningen, ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Unian:

– Minefaren vil være ekstremt høy, så strandsonen, inkludert den høyre (nordvestlige, journ.anm.), er stengt for publikum. Stigende vann gjør at det flyter miner over fra venstre (sørøstlige) bredde, påpeker hun, og legger samtidig til at flomvannet også kan utløse ukrainske miner:

– I tillegg er det ingen hemmelighet at også vi har minelagt for hindre sabotasjegrupper over til vår side. Ja, en slik vannstigning kan provosere frem en økning i faren for miner også med våre egne miner.

Rådgiver for det ukrainske innenriksdepartementet, Anton Herasjtsjenko skriver på Twitter: Minefarevarsel i Kherson-regionen:

«Minefelt ble oversvømmet og flytende miner detonerer forskjellige steder».

Per Håkon Breivik leder avdelingen for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp. Innen kort tid vil de starte opp med minerydding i Ukraina.

Han har i en rekke land vært i situasjoner der flommer og vannmasser har flyttet på miner. At dette nå skaper farlige situasjoner ved de oversvømmende breddene ved Dnipro-elven, er ikke unaturlig, påpeker han.

Trestammer og andre tyngre gjenstander som flomvannet bringer med seg kan treffe utløserne på minene og forårsake eksplosjoner.

– Landminer er jo et defensivt våpen, som i dette tilfellet er ment å brukes til å vanskeliggjøre fiendens offensiver og for å beskytte russiske posisjoner. Slike flommer flytter på landminer som er lagt ut. Det gjør området farligere og mindre forutsigbart, sier han.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Tirsdag ettermiddag sier Ukraina at Russland bombarderer den ukrainske byen Kherson til tross for den pågående innsatsen med å evakuere sivile etter demningsbristen, melder NTB.

– Det russiske militæret fortsetter å angripe områder der det pågår en evakueringsinnsats. For en time siden ble to politibetjenter såret. Granatangrepene fortsetter akkurat nå, sa den ukrainske innenriksministeren Ihor Klymenko på ukrainsk TV tirsdag ettermiddag.

Han advarer samtidig om den økende faren som miner utgjør på grunn av stigende vannivå i området.

