Den amerikanske predikantgiganten Pat Robertson er død

Pat Robertson, som etablerte den evangeliske TV-kanalen Christian Broadcasting Network (CBN) og stilte som presidentkandidat i USA i 1988, er død.

NTB

Robertson ble 93 år gammel.

Som karismatisk kristen var Robertson svært delaktig i å gjøre kampen for kristne verdier til en sentral del av Det republikanske partiet. På sitt TV-program The 700 Club, som gikk på lufta daglig på CBN, nådde han ut til mange millioner amerikanere i over 50 år.

Robertson stilte som presidentkandidat for Det republikanske partiet i 1988, etter å ha fått mer enn tre millioner til å melde seg frivillige til valgkampen. Han endte på tredjeplass i primærvalgene, bak visepresident George H.W. Bush og senator Bob Dole.