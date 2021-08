SKUFFELSE: De tidligere lokale ansatte i Afghanistan er skuffet over at Norge ikke har tatt hånd om dem under den vanskelige situasjonen i Afghanistan. Foto: Privat

Jobbet for Norge i Afghanistan: Har fått Taliban på dørstokken

I flere år var det norske soldater som patruljerte i Mazar-e-Sharif. Nå har Taliban beleiret byen. – Jeg frykter for mitt liv, forteller en beboer som tidligere har jobbet for norske styrker.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den siste uken har Taliban rykket frem hurtigere enn noen hadde forventet: Atten provinshovedsteder kontrolleres nå av krigere fra den islamistiske gruppen (se faktaboks).

I Mazar-e-Sharif, hovedstad i Balkh-provinsen, frykter lokalbefolkningen at byen skal bli den neste som faller. Taliban har omringet storbyen, med over 400.000 innbyggere.

Mellom 2006 og 2014 var norske soldater stasjonert i Mazar-e-Sharif, med utgangspunkt i «Nidaros-leiren».

Tidligere i sommer vendte de siste norske stridssoldatene hjem fra Afghanistan, etter at USA og NATO har iverksatt full tilbaketrekking.

Fakta: Talibans fremrykking * USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai. * Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker. * I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan. * Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur. * Taliban har i august tatt kontroll over 18 provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan, Farah i Farah, Pul-e-Khumri i Baghlan, Faizabad i Badakshan, Ghazni i Ghazni, Qale-e Naw i Badghis, samt storbyene Herat og Kandahar, som er hovedsteder i provinsene med samme navn, Lashkar Gah i Helmand, Feroz Koh (også kalt Chaghcharan) i Ghor, Zabul i Qalat og Tirin Kot i Uruzgan og Pul-e Alam i Logar. * Opprørerne har også beleiret og angriper nå flere andre provinshovedsteder, blant dem Mazar-e-Sharif i Balkh. Kilde: NTB Vis mer

Taliban er nesten på dørstokken

På telefon fra Mazar-e-Sharif forteller en beboer at Taliban er kun fem kilometer unna hans hjem, og at han frykter at de plutselig ender opp på dørstokken hans.

– Jeg frykter for mitt liv, for det er veldig usikkert hvor langt Taliban kan rykke frem, sier han til VG.

Taliban har blitt langt mer brutale og jakter etter uskyldige mennesker for å drepe dem, hevder han.

– Jeg tør ikke å gå ut av hjemmet mitt eller besøke min familie, fordi Taliban har flere spioner som plutselig kan fange oss opp, sier han.

– Hvis Mazar-e-Sharif blir tatt av Taliban mister vi den friheten vi har, fortsetter mannen.

Mannen var ansatt som renholder for de norske styrkene, men gjorde en del oversettingsarbeid også. VG er kjent med mannens identitet, og har sett bilder og brev som dokumenterer at han har jobbet for de norske styrkene.

TALIBAN-STØTTE: På den afghanske og pakistanske grensen: Tilhengere av ekstremistgruppen med Taliban-flagget. Foto: Tariq Achakzai / AP

– Familien angrepet

En annen lokal beboer i Mazar-e-Sharif, som også har jobbet for det norske styrkebidraget, forteller VG om frykten han føler på.

– I en by litt utenfor Mazar har Taliban angrepet hjemmet til familien min, forteller han til VG.

På grunn av dette våger han ikke å dra dit for å besøke familien, forklarer han.

– Siden Taliban er ute etter sivile, er jeg redd for hva som kan skje med meg og mine familiemedlemmer, sier han.

– Jeg vet ikke om vi noen gang kommer til å få se familien vår igjen, legger han til.

Hvis Taliban tar over i Mazar, frykter han at han kommer til å bli drept i et hevnangrep. Siden han har jobbet for norske styrker tidligere, blir han betraktet som forræder i øynene til Taliban, mener mannen.

De to lokale i Mazar-e-Sharif er blant de tidligere lokalt ansatte for Norge i Afghanistan, og jobbet for norske styrker i åtte år.

PATRULJERING: Taliban-soldater patruljerer i Farah provinsen sørvest fra Kabul. Foto: Mohammad Asif Khan / AP

Angrer på å ha jobbet for norske styrker

Tidligere har personer som jobbet som tolker for de norske styrkene fått opphold i Norge på grunn av sikkerhetssituasjonen deres. I juni i år ble dette utvidet:

Da sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut en instruks om at alt lokalt ansatt personell for Forsvaret og ambassaden i Kabul skal kunne få opphold i Norge.

Denne instruksen gjelder både de som hadde arbeidet som tolker, men også for renholdere, sjåfører og andre ansatte.

Men den nye instruksen får ikke tilbakevirkende kraft: Den gjelder kun de som har jobbet for Norge i Kabul de siste årene, ikke de som har jobbet for norske styrker i byre som Mazar-e-Sharif tidligere.

De to lokale føler seg sviktet av norske myndigheter og mener at Norge har et ansvar for å beskytte dem.

– Vi burde kanskje aldri jobbet for norske myndigheter når de ikke engang kan hjelpe oss i en så vanskelig situasjon, forteller en av mennene til VG.

– Nå som vi er en livstruende situasjon virker det nesten som om Norge har lukket døren for oss. Det virker som om vi kun var viktige for norske styrker når det passet dem. Nå som vi har det vanskelig har det ingen betydning for dem, fortsetter han.

Presidenten rykket ut

Onsdag fløy president Ashraf Ghani fløy inn fra hovedstaden Kabul for å styrke moralen til soldatene som skal forsvare den viktige byen. I andre storbyer har afghanske soldater lagt ned våpnene og flyktet når Taliban har rykket frem.

Også tidligere visepresident og krigsherre Abdul Rashid Dostum har fløyet til Mazar-e-Sharif sammen med en gruppe kommandosoldater melder NTB.

Dostum satt onsdag i møter med presidenten og guvernør Atta Mohammad Noor for å drøfte forsvaret av byen, skriver NTB.

BESØK: President Ashraf Ghani har ankommet byen Mazar-e-Sharif i Afghanistan for å sjekke opp sikkerhetssituasjonen i området. Foto: AFGHAN PRESIDENT OFFICE, EPA

– Jeg blir i Afghanistan.

I AFGHANISTAN: Terje Watterdal med kollegaer og ansatte ved FN i Badakhshan, Afghanistan. Foto: Terje M. Watterdal

Det er vanskelig å si sikkert om Mazar-e-Sharif kommer til å bli inntatt av Taliban-styrkene, forteller Terje Watterdal, direktør for Afghanistan komiteen til VG.

– Fremdriften er på Talibans side, men regjeringen har tilgang til mye våpen og mange soldater i Mazar-e-Sharif, og bør derfor kunne beholde kontroll på byen, sier Watterdal, på telefon til VG fra Kabul.

– Det handler ikke kun om evne, men også viljen til å kjempe for det man tror på, legger han til.

– UD har oppfordret alle nordmenn i Afghanistan til å forlate landet, har du planer om å dra tilbake til Norge?

– Reiserådet omfatter ikke nødvendigvis nordmenn som jobber med bistand eller humanitært arbeid. Jeg velger derfor å bli igjen i Afghanistan.