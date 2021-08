TILTAK: Det er innført tometersregel og antallsbegrensninger på Island etter stigende smittetall siden begynnelsen av juli. Foto: Tobias Seeliger/ Shutterstock

Smittebølge på Island og mange innlagt: − De ansatte er utbrent

En vaksinasjonsgrad helt i toppsjiktet, har ikke kunnet forhindre at Island står midt i en smittebølge. Sykehusene er nesten fulle og de er ikke nok folk på jobb.

Publisert: Nå nettopp

På tross av at landet har en av de høyeste vaksinasjonsgradene i hele verden - hele 80,1 prosent og nesten alle disse fullvaksinerte - opplever Island en smittebølge. Det ble den siste uken registrert 170 smittetilfeller i en befolkning på rundt 357.000 mennesker.

29 personer med covid-19 ligger innlagt på sykehus. Det tallet har vært stigende de siste dagene.

Nesten fulle sykehus

For noen dager siden slo sjefen for Det nasjonale universitetssykehuset på Island alarm om at de var i ferd med å nærme seg sprengt kapasitet og at det var flere som venter på en ledig seng.

Det har fått sykehuset til å etablere nye senger og utsette planlagte operasjoner.

Direktør Páll Matthíasson sa da at de vanligvis bruker nesten 100 prosent av kapasiteten på sykehuset og at den nye bølgen med innleggelser er «vanskelig».

– Vi har bemanningsvansker og de ansatte er utbrent, sa han da.

Siden da har smittetallene bare steget og flere er innlagt på sykehus. Det islandske helsedirektoratet har ikke besvart VGs henvendelser.

Kalles tilbake på jobb

Nå kalles ansatte i ferie tilbake på jobb fordi ledelsen på sykehuset forventer at toppen ikke er nådd. I tillegg har de lagt til grunn en streng utvelgelsestilnærming slik at ingen får en sykehusseng hvis de absolutt ikke trenger det.

Likevel trengs flere på jobb, understreker direktøren.

– Hvis ting fortsetter å utvikle seg i denne retningen er det mulig at vi når kapasiteten og at vi ikke vil være i stand til å ta mot pasienter som trenger intensivbehandling, sa Kamilla S. Jósefsdóttir.

Hun er nestlederende sjefsepidemiolog ved det islandske helsedirektoratet.

Til sammen har 30 coronasmittede dødd på Island. Over 1700 personer på øya er for tiden i karantene, mange av dem i Reykjavik-området. Nærmere 1400 mennesker er i isolasjon.

UTBRUDD: Nærmere 1000 personer i Reykjavik-området er for tiden i karantene. Foto: Atle Jørstad, VG

Øya opplevde også en smittebølge i vinter og i mai.

Island har lånt AstraZeneca-doser av Norge og har hatt dette som en del av sitt nasjonale vaksinasjonsprogram. Denne vaksinen har bidratt til at landet satt svært mange vaksinedoser i sine innbyggere.

Vaksinerer barn

Så langt er over 255.000 innbyggere på Island fullvaksinert. I august har islandske myndigheter satt i gang med vaksinering av de mellom 12 og 15 år. Vaksinering av de som fyller 12 år i år, er planlagt senere på høsten.

I Norge har ikke helsemyndighetene besluttet om man skal vaksinere så små barn ennå. På Island blir barna over 12 år tilbudt Pfizer-vaksinen.

Det ble 31. juli innført flere coronarestriksjoner på øya. De begrenser hvor mange som kan samles - 100 personer - og påbyr to meters avstand. Hvis det ikke kan holdes tilstrekkelig avstand, er munnbind påbudt.

En stund etter at restriksjonene ble innført ble smittetrenden registrert som flat, etter å ha vært stigende i flere uker.

Reisende fra Island til Norge må ha attest på negativ test før innreise, teste seg på grensen og gå i innreisekarantene.