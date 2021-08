14 Afghanistan-utstasjonerte hjemme i Norge: − Glad og lettet

14 personer kom onsdag hjem til Norge etter å ha vært utstasjonert i Afghanistan. Norges ambassadør sendes nå til Kabul for å koordinere jobben med å evakuere lokalt ansatte og deres familier.

– Jeg er veldig glad og lettet over at våre fem utstasjonerte ved ambassaden i Kabul er blitt evakuert og kommet hjem til Norge. De kom også sammen med ni personell fra Forsvarets sanitet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide under en pressekonferanse onsdag.

– Jeg har møtt dem i formiddag og vil si de er slitne, men ved godt mot og i god behold. Nå skal de få oppfølging og få hvile ordentlig. De har hatt en lang reise og de har også hatt dramatiske opplevelser, fortsetter hun.

De 14 personene som har vært utstasjonert for Norge landet onsdag i København, etter å ha blitt hentet med et dansk fly, og er nå tilbake i Norge.

– Jeg vil takke gode kolleger i det danske UD for all hjelp og assistanse med transporten ut av Kabul, sier Eriksen Søreide videre.

Fra før er det kjent at alle norske ambassadeansatte i Kabul har kommet seg ut av landet, men Utenriksdepartementet (UD) har foreløpig delt lite informasjon om hvor de befinner seg nå.

Sender norsk ambassadør til Kabul

Samtidig er situasjonen for sivile nordmenn i Afghanistan og Kabul fortsatt uoversiktlig. UD gjentok mandag at de ikke har kontroll på hvor mange som er i landet.

– Vi får flere henvendelser daglig. Det er antageligvis flere med norsk pass som ikke nødvendigvis befinner seg i Kabul-området, men som kan befinne seg andre steder, sier utenriksministeren onsdag.

Norge fortsetter også jobben med å evakuere lokalt ansatte og deres familier fra Kabul. Norges faste ambassadør til Afghanistan, Ole Andreas Lindeman, sendes til Kabul for å koordinere arbeidet på flyplassen.

– Vi fortsetter vårt intensive arbeid for å evakuere lokalt ansatte og deres familier fra Kabul. Situasjonen er fortsatt uoversiktlig og kaotisk. Arbeidet med evakuering er svært krevende og kan ta tid, sier Eriksen Søreide videre.

Dette er Taliban Etablert av eksilafghanere i Pakistan under borgerkrigen i Afghanistan på 1990-tallet, med støtte fra pakistansk etterretning.

Grep makten i Afghanistan i 1996.

Støttes hovedsakelig av den største etniske gruppen, pasjtunerne.

Styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer i 2001.

Ble i mange år ledet av mulla Omar, som døde i 2013. Dødsfallet ble først kjent to år senere.

Akhtar Mansour overtok som leder, men ble drept i et amerikansk bombeangrep i 2016.

Haibatullah Akhundzada er i dag Talibans øverste leder.

Mulla Omars sønn, mulla Mohammad Yaqoob, er øverste militære leder.

Sirajuddin Haqqani leder det såkalte Haqqani-nettverket, som har en sentral rolle i finansieringen av Taliban.

Mulla Abdul Ghani Baradar leder Talibans politiske kontor og har vært sentral i forhandlingene med USA og regjeringen i Kabul som har funnet sted i Doha.

Abdul Hakim Haqqani har ledet Talibans forhandlingsdelegasjon.

Sher Mohammad Abbas Stanikzai satt i regjeringen sist Taliban hadde makten i Kabul og har lenge fungert som gruppens «utenriksminister». Kilde: Al Jazeera, NTB Vis mer

VG har snakket med flere norske borgere siden den islamistisk militante gruppen Taliban tok over makten i landet.

Nordmennene forteller om en desperat situasjon, og flere av dem frykter for eget og familiens liv – om de ikke kommer seg ut av Afghanistan i tide.

– En dramatisk situasjon

– Hva har disse som nå har kommet ut av Afghanistan fortalt deg om livet i Kabul, disse timene før de ble evakuerte, og hva de har opplevd under evakueringen?

– Vi kommer ikke til å gå i detalj, uten å si at de er slitne, men ved godt mot. Men det er klart en dramatisk situasjon når man på kort tid må evakuere i likhet med andre land. Det å brått skulle forlate landet du har jobbet i og hvor arbeidsplassen din er er en påkjenning, svarer utenriksministeren på VGs spørsmål.

– Hva slags hjelp kan Norge gi til dem som fortsatt befinner seg i byen?

– Det er jo, som vi har sagt tidligere, ingen mulighet til å yte vanlig former for konsulær bistand. Som alle har sett er tilstanden og situasjonen på og rundt flyplassen veldig krevende og nokså annerledes enn det som er inne i Kabul by, sier Eriksen Søreide.