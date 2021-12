UTSATT: Russland-forskere ser cyberkrigføring som del av Russland sin militære strategi. Strømnettet i Ukraina kan være en målskive for russiske militære hackere.

Frykter Russland vil angripe strømnettet i Ukraina

USA og Storbritannia har sendt eksperter på cyberkrigføring til Ukraina for å hjelpe dem å stå imot et russisk angrep på digital infrastruktur, melder The New York Times.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

– Har Russland bestemt seg, er det umulig å stoppe dem, sier NUPI-forsker.

Amerikansk etterretning tilsier at et slikt digitalt angrep, blant annet på strømnettet, kan være Vladimir Putins neste trekk i den svært anspente situasjonen mellom Russland og Ukraina, ifølge The New York Times.

Ikke å rykke inn med de mer enn 100.000 soldatene som står på den russiske siden av grensen, men å slå ut kritisk infrastruktur; som strømnettet, banksystemer og andre viktige komponenter i landets økonomi og statsapparat.

Målet med et slikt angrep vil være å signalisere styrke – og kanskje berede grunnen for en militær invasjon, mener NUPI-forsker Johann Ole Willers.

Uklar grense mellom krig og fred

Det har skjedd før: I desember 2015 sluknet strømnettet i deler av Ukraina. Plutselig var 230 000 brukere uten elektrisitet.

På omtrent samme tidspunkt året etter gjentok hendelsen seg, denne gang i området rundt Kiev.

Russiske hackere hadde overtatt styringen av kontrollsenteret, og slo av den ene kraftstasjonen etter den andre, mens selskapets operatører bare kunne stirre hjelpeløst på skjermene sine.

Jakub Godzimirski er opptatt av å understreke at Russland er villig til å ta i bruk et «helt spekter av forskjellige virkemidler for å oppnå sine målsettinger».

Han er ansatt som forsker ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) og har russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk som sitt spesialfelt.

– Mens vi i Vesten er veldig opptatt av skillet mellom krig og fred, er russerne veldig flinke til å vise at skillet er uklart, sier Godzimirski.

Har du ikke fått med deg bakteppet? Les disse to sakene:

Russland med nye krav til Nato: Slik vil Putin endre Europa

Opplysninger til VG: Slik vil Nato svare Russland

– Vant Krim, tapte Ukraina

NUPI-forskeren legger vekt på at det er en viktig politisk målsetning for Russland under Putins regime å sikre en buffersone rundt landets grenser for å verne seg mot ekstern aggresjon.

– De vil ha en interessesfære hvor de har sine egne regler. Det som skjer rundt Ukraina er en måte å bruke stormaktsstatusen til å påvirke andre lands beslutninger, sier Godzimirski.

Til Putins frustrasjon vender stadig flere ukrainere blikket vestover, mot EU og NATO – vekk fra sin tidligere sovjetiske unionspartner.

BUFFERSONE: Putin ønsker å verne om interessesfæren som inkluderer de nærmeste nabolandene, fremhever Russland-ekspert og NUPI-forsker Jakub Godzimirski.

– I 2010 valgte Ukraina den pro-russiske kandidaten Viktor Janukovitsj i presidentvalget. Ifølge nye meningsmålinger er støtten til Janukovitsj’ parti sunket til 10–11 prosent. Det betyr at de russiske angrepene mot Ukraina har styrket den ukrainske identiteten.

Han mener særlig annekteringen av Krim-halvøyen bidro til å påvirke den ukrainske opinionen sitt syn på Russland.

– Flere sier at Russland klarte å ta kontroll over Krim, men samtidig tapte de Ukraina, sier Godzimirski.

– De hadde heller ikke regnet med så sterke sanksjoner fra Vesten, tilføyer han.

Disse faktorene gjør at Godzimirski er overbevist om at Russland vil bruke alle virkemidlene i arsenalet sitt før de går til en militær intervensjon mot nabolandet.

To forklaringer

Johann Ole Willers, som forsker på cybersikkerhet og cyberkrigføring ved NUPI, mener Russland kan ha én av to intensjoner med et cyberangrep som beskrevet ovenfor:

– Det første er å sende et signal om at deres intensjoner er reelle, og vise at de har kapasiteten til å slå ut Ukrainas infrastruktur.

– Den andre muligheten er at de vil kombinere et cyberangrep med en invasjon. Å skape forvirring gjennom å skru av lysene, og slik legge forholdene til rette for en invasjon.

Willers oppfatning er at den første forklaringen er mest sannsynlig.

I alle tilfeller understreker Willers at et cyberangrep kan få store konsekvenser.

– Et slikt angrep vil nesten være det samme som å sende en bombe. Hvis Russland klarer å kutte elektrisiteten i Ukraina over lengre tid vil det volde alvorlig skade.

– Umulig å stoppe dem

Det er vanskelig for Willers og andre som forsker på cybersikkerhet å slå fast akkurat hvor stor Russlands kapasitet for cyberkrigføring er.

– Det vi vet er at Russland har sett cyberspace som en konfliktarena helt siden tidlig på 2000-tallet, sier Willers.

SLÅTT TIL FØR: NUPI-forsker og ekspert på cyberkrigføring, Johann Ole Willers peker på at Russland har stått bak flere cyberangrep de siste årene.

I nyere tid har Russland slått bak flere cyberangrep i europeiske land, blant annet da russiske hackere brøt seg inn i Stortingets e-postlister, nevner NUPI-forskeren.

Å ruste infrastruktur mot cyberangrep handler om å utvikle sterke digitale systemer som er vanskelig å bryte seg inn i. Men det er ikke bare enkelt.

– Det er et mål som beveger seg hele tiden. Vi kan ikke si ’dette skjedde sist gang, derfor må vi gjøre dette nå’. Det kommer simpelthen ikke til å være nok.

Dessuten er det ikke realistisk å bygge opp et fullstendig sikkert system mot en digital stormakt som Russland, ifølge Willers.

– Russland har investert så mye ressurser i dette feltet over tid. Det går an å gjøre det vanskeligere for dem, men har de bestemt seg, er det umulig å stoppe dem, sier han.