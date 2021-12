Kastet seg over rullebåndet for å redde babyen

Det ble dramatisk på Newark Liberty flyplass i New Jersey i USA da en baby mistet pusten ved sikkerhetskontrollen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et foreldrepar fikk panikk da de oppdaget at deres to måneder gamle baby ikke pustet.

Sikkerhetsvakt Cecilia Morales reagerte raskt og ba moren slå babyen på ryggen, en såkalt Heimlichs manøver. Da babyen fortsatt ikke pustet hoppet hun over rullebåndet for å redde babyen.

Sikkerhetsvaktens lynraske reaksjon reddet ifølge Abc News livet til babyen.

Se videoen øverst i saken.

HELT: Foreldrene til den to måneder gamle babyen takker sikkerhetsvakt Cecilia Morales for hennes lynraske reaksjon da babyen deres sluttet å puste.

Jobbet ti år i ambulansen

Dagen etter hendelsen opplyser foreldrene at babyen har det bra. De takker Morales og sier at hun er deres helt.

Morales ble ansatt ved flyplassen i oktober etter å ha jobbet ti år i ambulansen. Hun hadde derfor god erfaring med livredning.

– Jeg så videoen etterpå. Det var første gang jeg har sett meg selv i aksjon redde et liv. Det var utrolig å se. Jeg føler at all treningen og erfaringen min tok over, sier Morales til CNN.