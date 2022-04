RUINER: Det ukrainske flagget havnet over en administrasjonsbygning, etter bombing utenfor Kharkiv 6. april.

Tidligere diplomat: − Vanskelig å komme unna at Norge har gjort spesielt lite

Vesten må bruke missiler og langtrekkende militærmakt for å myke opp russiske mål i Ukraina, mener tidligere diplomat André Mundal.

– Putin er en type som stadig tester ut våre grenser. Han blir derfor alltid den aktive part, mens vesten blir den reaktive. Han tvinger de reaktive beslutningene på oss.

Det sier André Mundal til VG. Mundal er tidligere diplomat og er utdannet offiser ved krigsskolen. Fra 2014 til 2017 var han ansvarlig for Russland-saker ved ambassaden i Washington.

I en kronikk i Bergens Tidende i mars, tok han til orde for at Vesten burde trekke opp «røde linjer» – en grense for hva vestlige land kan tillate i Russlands krig mot Ukraina.

– Vesten må overfor Putin fastsette en grense for når vi simpelthen er nødt til å gripe inn militært, sier han.

– En normal begynnelse vil ikke være «boots on the ground» i Ukraina, men at Vesten bruker missiler og langtrekkende militærmakt for å myke opp russiske mål i Ukraina.

André Mundal har lang militærbakgrunn, og har tidligere vært diplomat og ansvarlig for Russland-saker ved ambassaden i Washington.

NATO og Norge har flere ganger vært tydelig på at de ikke har planer om å gå inn militært i Ukraina, hvor en av de viktigste grunnene har vært frykten for Putins atomvåpen. Mundal har forståelse for bekymringen, men trekker frem hvordan Putin spiller et spill med vesten.

– Det er absolutt legitimt å være redd for atomvåpen. Men hvis vi aksepterer Putins spill, aksepterer vi at Russland legger alle premissene for hvordan dette skal forløpe, sier han og legger til:

– Da har vi sagt at vi ikke krysser den linjen fordi vi er redde for det, og da har vi også røpet alle kortene våre.

Han legger til at den russiske atomvåpendoktrinen sier at det er eksistensielle trusler mot Russland, som ifølge dem vil utløse bruk av atomvåpen.

– Det er ganske far-fetched fra mindre målrettede angrep mot russiske styrker i Ukraina, til en trussel mot Russlands eksistens. Er det noen som er en trussel mot Russlands eksistens, er det Putin, sier han.

– Det er flere kriger som utkjempes i Ukraina, en av dem er kampen om prisen på et menneskeliv. Og jo mindre Vesten gjør, dess billigere blir det. I dette er det vanskelig å komme unna at Norge har gjort spesielt lite, og at vi som regel er sent ute.

– Denne analysen får stå for André Mundals regning. Vi er på linje med og står tett sammen med våre allierte og andre nærstående land, melder kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Trude Måseide.

SPILL: Tidligere diplomat André Mundal mener Russlands president Vladimir Putin spiller et spill med Vesten. Her er Putin avbildet under G20-møtet 7 juli i fjor.

Tror ikke sanksjonene er nok

Russland har etter invasjonen av Ukraina, blitt møtt med flere sanksjoner fra Vesten og EU. Tirsdag foreslo EU å i tillegg forby import av russisk kull.

Men Mundal tror ikke sanksjonene vil være tilstrekkelig for å stoppe Putin.

– Jeg tror ikke sanksjoner kommer til å fungere i det hele tatt, fordi vi undervurderer Russlands kapasitet til å lide. Den er veldig stor, og de har også mye stolthet.

Derimot kan sanksjonene underbygge Putins tanke om at vesten har for mye system- og handelsmakt, tror Mundal.

– Jeg er ikke imot sanksjoner, men de vil ikke gi oss det vi ønsker. Vesten vil gjerne løse dette i styrerommene, men for Putin er det reglene i gata som gjelder, og han har ikke tenkt å la seg diktere i styrerommene.

Gambler på vilje

Mundal har tidligere vært offiser i Hæren, og har også vært stasjonert i Afghanistan. På ett område spesielt, har det som nå skjer i Ukraina paralleller til hvordan det endte i Afghanistan, sier han.

– Vi ble slått på vilje til syvende og sist, det er farlig å være svakere enn ens motstander på vilje. Putin gambler på at vi har mindre vilje enn ham.

Mundal sier også at Vesten ikke bør låse seg til at Putin vil respondere med atomvåpen på enhver militær maktbruk fra Vestens side, og at Vesten da vil låse seg inne i et hjørne.

– Putin har ingen sjanse til å vinne en krig mot Vesten, og han vil ikke bli den som står ansvarlig for å gjøre Russland om til en parkeringsplass heller.

Bilder av døde sivile innbyggere i Butsja, har de siste dagene rystet en hel verden. Mundal frykter at krigen i tiden fremover vil utspille seg enda verre enn det vi har sett fra Butsja de siste dagene, ettersom Russland nå kraftsamler i øst, noe som kan bety mer militærmakt i mindre områder.

– Noen ganger er det bedre å ta litt smerte på kort sikt enn mye på lang sikt, og jeg er redd for at dette blir et slikt valg.