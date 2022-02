Julia Lunga og Olga Lietnieva trøster hverandre etter å ha mottatt tøffe beskjeder torsdag morgen.

Ukrainske Olga (33): − Hun ringte for å ta farvel

Det ble en tårevåt demonstrasjon utenfor den russiske ambassaden – timer etter invasjonen av Ukraina. En av demonstrantene, ukrainske Olga Lietnieva, har mottatt flere tunge beskjeder i dag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rundt 50 demonstranter møtte torsdag formiddag opp like utenfor den russiske ambassaden i Oslo for å vise sin avsky mot Putins angrep på Ukraina.

Demonstrasjonen var en reaksjon på at russiske styrker begynte å angripe Ukraina med full styrke noen timer tidligere.

– Jeg føler meg håpløs. Det er den samme følelsen jeg har hatt de siste dagene fordi vi ikke kan gjøre noe, sier en gråtkvalt Olga Lietnieva (33) til VG.

Lietnieva har i morgentimene også fått beskjed om at militærbasen hvor en nær kvinnelig slektning av henne er stasjonert, har blitt angrepet.

– Jeg fikk en telefon av henne i dag hvor hun sa at de hadde blitt angrepet, og at hun ringte for å ta farvel, sier den unge ukrainske kvinnen som kjemper mot tårene.

Lietnieva sier til VG at hun ikke vet hvordan det har gått med slektningen.

Dette gjorde deltagelsen i demonstrasjonen ekstra viktig og krevende, forteller hun.

Lietnieva har familie i både Kyiv og Luhansk, og forteller at faren hennes reiste til Luhansk for å hente bestemoren, men kommer seg ikke ut av området.

– Han har fått beskjed om at bilen hans vil bli konfiskert om han forsøker å forlate området nå, sier hun.

Ukrainske Olga kjemper mot tårene mens hun demonstrerer utenfor den russiske ambassaden i Oslo

Historien gjentar seg

– Det som skjedde i dag kom som et sjokk, for ingen forventet at dette skulle skje. Vi trodde det internasjonale samfunnet skulle reagere kraftigere enn det vi har sett, sier Julia Lunga, som også er fra Ukraina.

Lunga skulle egentlig dra på hyttetur med familien sin i dag, men på grunn av dagens nyheter, ble hytteturen avlyst og byttet ut med demonstrasjon.

For selv om angrepene torsdag morgen kom som et sjokk for Olga og Julia, understreker begge at angrepene føles som en forlengelse av en konflikt som går mange år tilbake i tid.

– Ukraina har en lang historie med krig og konflikt med Russland, og dette er ikke noe nytt for oss, sier hun og viser til den lange konflikten mellom Russland og Ukraina.

Info 5 grunner til at det er krig nå Ukrainas forhold til Russland: Forholdet mellom Ukraina og Russland har vært betent siden Sovjetunionen ble oppløst. Dette toppet seg under Maidan-revolusjonen da den russiskstøttede presidenten Viktor Janukovitsj gikk av. Uenighet med Nato: Forsvarsalliansen har holdt døren åpen for Ukrainas medlemskap siden 2008, men de har enda ikke søkt. Putin har uttrykt stor motstand mot at de blir medlemmer. I desember kom Putin med nye krav til Nato der han krever at forsvarsalliansen trapper ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa. Nato har på sin side styrket tilstedeværelsen. Flere Nato-land har støttet Ukraina med militærutstyr. Anerkjennelsen av fylkene Donetsk og Luhansk: Fylkene i Øst-Ukraina ble av Putin anerkjent som selvstendige stater denne uken. Det gjorde at han kunne gå inn med sine styrker i regionen. Interne spenninger i Ukraina: Prorussiske krefter i Ukraina gir Russland påskudd for å angripe militært ved å si at de trenger hjelp. Putins ønske: Putin ønsker kontroll over Ukraina og frykter at et mer vestlig Ukraina vil utgjøre en trussel for regimet i Russland. Vis mer

Venninnene Julia og Olga sier til VG at de er sjokkerte over det som skjer i Ukraina nå.

Solidaritet med ukrainerne

Det var ikke bare ukrainere som hadde møtt opp for å demonstrere mot Putin, men også russere, hviterussere og flere.

– Vi vil vise at mange russere ikke støtter en krig, og det er derfor vi står her, sier Maria Stensrud, som er en av flere med russisk bakgrunn som har møtt opp like ved den russiske ambassaden.

Håvard Johansen (22) og Steffen Habberstad Lundeby (23) hadde også møtt opp for å vise sin støtte. De studerer Internasjonal politikk, og er personlig engasjert konflikten i Ukraina.

– Dette er sjokkerende og brudd på folkeretten, og jeg trodde aldri at jeg skulle oppleve dette i Europe i min levetid. Derfor er vi her for å vise solidaritet med folket i Ukraina og ukrainere vi kjenner, sier Johansen.

Han legger til at det har vært en manglende reaksjon fra sivilsamfunnet på den russiske aggresjonen, og det er en av grunnene til at han har møtt opp.

– Blir dere redde av det som skjer i Ukraina?

– Personlig blir jeg ikke redd, men det som skjer er sjokkerende. Jeg kom akkurat hjem fra utveksling i Moskva, og de jeg har pratet med der forteller også at de er sjokkerte, selv om de bor i Russland og leser russiske medier, svarer Lundeby.