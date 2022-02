TREDJE DAG: Ukrainske soldater ved et utbrent kjøretøy i Kyiv, etter en natt preget av kamper mot russiske styrker i hovedstaden.

Invasjonen av Ukraina: Derfor griper ikke Nato inn

I møte med krisen i Ukraina har Nato fordømt Russland og Hviterussland, og ruster opp sitt eget forsvar ved den ukrainske grensen. Men hvorfor kan de ikke selv rykke inn?

Av Håkon Kvam Lyngstad

Natos stats- og regjeringssjefer bestemte fredag kveld at de skal sende betydelige styrker til medlemslandene i Øst-Europa for å styrke deres forsvar. Det er Natos militære svar på Russlands invasjon i Ukraina.

Men forsvarsalliansen har altså ikke anledning til å rykke inn med militære styrker for å gripe inn i Ukraina. Sjef ved Stabsskolen i Forsvaret, Arvid Halvorsen, forklarer:

– Nato er ikke en part i denne konflikten. Dette er en konflikt som er mellom Ukraina og Russland som selvstendige nasjoner. Russland har angrepet Ukraina, og det er mellom disse to konflikten står, sier han.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Det er den såkalte artikkel 5 i Nato-avtalen som sier at et væpnet angrep mot ett eller flere medlemsland, vil tolkes som et angrep på alle.

– Selv om Ukraina har et nært samarbeid med Nato og er en partner for alliansen, er de ikke del av forpliktelsen, slik de andre 30 landene er, sier Halvorsen.

Det innebærer at Natos medlemsland kunne ha risikert å havne i krig med Russland dersom alliansen hadde gått inn i et land som ikke er medlem.

Lang søknadsprosess

Ukraina søkte om medlemskap i Nato allerede i 2008, men har aldri fått innvilget dette. Dette er med bakgrunn i de formelle kravene alliansen stiller til blant annet demokrati og mangel på korrupsjon i medlemslandene.

I tillegg har det siden annekteringen av Krim i 2014 og den uavklarte situasjonen i Donbas-regionen i øst vært et annet problem: Nato kan ikke innlemme nasjoner med grensekonflikter eller uavklarte grenser.

Fullstendig destruerte russiske militærkjøretøy i utkanten av Ukrainas nest største by, Kharkiv, fredag. Andre bilder fra stedet viser flere døde russiske soldater.

– Medlemslandene har ikke vært enige nok i Nato til å invitere Ukraina inn. De har sagt at de er på vei, og at de skal få bli medlem en gang, men det er nok noe som ligger langt fremme i tid. Dette har vært grunnen til at Russland tar de stegene de gjør, sier Arvid Halvorsen ved Stabsskolen i Forsvaret.

– Er det hypotetisk slik at Ukraina kan søke nå, og at en medlemssøknad kan hastebehandles av Nato?

– Det kan jeg ikke se noen form for sannsynlighet i. Det har aldri skjedd før, eller noe som på noen måte kan ligne på det. Et medlemskap som utløser en krig finnes det ingen presedens for, svarer han.

Medlemsland står fritt til å hjelpe

Storbritannia og USA, sammen med ytterligere 25 land, har blitt enige om å forsyne Ukraina med våpen og andre forsyninger, meldte britiske Sky News lørdag.

– Våpen og utstyr fra partnerne våre er på vei til Ukraina. Anti-krig-koalisjonen virker, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Twitter lørdag morgen.

Det skjedde etter en donorkonferanse organisert av den britiske forsvarsministeren Ben Wallace, med mål om å samle inn våpen til Ukraina. Blant giverlandene er også land som ikke er medlem av Nato, men forsvarsalliansen var representert på konferansen.

VÅPEN TIL FOLKET: Militærreservene mottar våpen, og er klare for å beskytte Kyiv. Bildet er fra fredag.

– Ethvert land er selvstendig, selv medlemmer i Nato. På samme måte som at landene i EU er selvstendige nasjoner. De kan selv bestemme hvordan sin utenriks- eller forsvarspolitikk skal være, forklarer Arvid Halvorsen.

Det betyr altså at Nato som organisasjon ikke regnes som involvert, selv om enkeltlandene i alliansen bestemmer seg for å hjelpe et tredjeland militært.

Slik så det ut da en rakett traff en boligblokk i Kyiv lørdag:

– Man kunne også sett for seg at et enkeltland kunne sendt egne styrker til Ukraina, uten at det vil bety at hele Nato er involvert, sier han videre.

Det er ingen land som har faktiske planer om å sende styrker til Ukraina. Det er også mulig at dette ville blitt tolket som en krigserklæring av Russland.

– Et signal til Russland

Opprustingen Nato nå gjør på grensen til Ukraina, har altså liten nytte for landet i kampen mot den russiske invasjonsstyrken.

Målet med denne opprustningen er heller å øke sikkerheten i de medlemslandene som lever tettest på Russland, og som nå føler enda høyere press.

– Disse landene har en historie som kobler dem til Sovjetunionen. De har tradisjonelt vært de medlemmene som er mest skeptisk til russisk aktivitet, og mest fremoverlent for å si at her må vi være på vakt, og passe på hva Russland gjør, sier Halvorsen.

– Også sender opprustingen et signal til Russland om at medlemslandene følger med på hva som skjer, og er klare på at her er grensen som er Natos grense, og den er ukrenkelig.

Ukrainas president lovet lørdag å ikke legge ned våpnene: