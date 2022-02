CYBERANGREP: Ukrainas regjeringsnettsider var blant sidene som var ned onsdag ettermiddag.

Ukrainsk minister: Massivt cyberangrep mot ukrainske myndighetsnettsider

Flere ukrainske myndighetsnettsider er nede onsdag ettermiddag. Ukrainas visestatsminister Mykhailo Fedorov sier det pågår et massivt cyberangrep.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

Det gjelder blant annet utenriksdepartementet, derunder den ukrainske ambassaden i Norges nettsider, samt innenriksdepartementet og den ukrainske nasjonalforsamlingen. Banker skal også være rammet.

De første meldingene om trøbbelet kom rundt klokken 15.30 onsdag ettermiddag.

Det er snakk om et massivt cyberangrep som har startet i Ukraina, opplyser Fedorov ifølge nyhetsbyrået Interfax.

– Rundt klokken 16 begynte et nytt massivt DDoS-angrep mot vår stat, sier Fedorov, som også er minister for digital transformasjon.

Årsaken til at nettsiden er nede, er fordi trafikken flyttes over til en annen operatør for å minimere skadene av angrepet, opplyser Fedorov.

I midten av januar ble ukrainske myndigheters nettsider rammet av et massivt cyberangrep. Ukraina pekte da på Russland.

Saken oppdateres.