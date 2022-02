EVAKUERER: Denne britiske gjengen med medisinstudenter venter på å få sjekket inn på flyplassen og dermed evakuere ut fra Ukraina.

Her evakuerer de fra Ukraina

KIEV (VG) Stadig flere land ber nå borgerne forlate Ukraina. For noen er avgjørelsen vanskelig.

Av Kyrre Lien

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Da jeg fikk meldingen tenkte jeg bare «shit».

Den britiske medisinstudenten Marie (24) og vennene har hatt et hektisk døgn. Nå har de endelig kommet seg til flyplassen og kan roe ned med en caffe latte.

I går fikk de alle en melding fra den britiske ambassaden om at de måtte komme seg ut av landet så fort som mulig, forteller de.

Frykten er at Russland skal invadere Ukraina, og at det dermed kan være vanskelig å komme seg i sikkerhet.

– Vi fikk panikk, og måtte begynne å pakke og bestille flybilletter. Jeg har ikke sovet noe som helst, forteller hun.

I går kom beskjeden om at også den norske ambassaden ønsker at alle nordmenn skal forlate Ukraina så fort som mulig.

Lignende beskjeder er gitt av en rekke andre land.

LEIR: Dette satellittbildet viser en av de russiske militærleirene som har dukket opp langs den ukrainske grensen.

Ber nordmenn reise hjem

Vestlige etterretningskilder mener nå at opptil 150.000 russiske soldater har samlet seg langs grensen til Ukraina, med voldsomme mengder stridsvogner, soldater, logistikkutstyr, artilleri og missiler.

Satellittbilder viser store teltleirer kun noen titalls kilometer fra den ukrainske grensen.

USA har uttalt at en invasjon kan være nært forestående, og kilder nyhetsbyrået AP har snakket med mener at USA planlegger å evakuere den amerikanske ambassaden i Kiev.

Norske myndigheter tar også situasjonen svært alvorlig, og de ber nordmenn reise hjem.

– Akkurat nå kan folk bestille billett hjem, det går fortsatt rutefly og det er mulig å komme seg ut med bil. Men vi vet ikke hvor lenge dette fortsetter, så det er viktig at folk kommer seg hjem fortest mulig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Samtidig maner ukrainske myndigheter til ro.

– For øyeblikket er det av avgjørende betydning å beholde roen, sørge for intern samling og å unngå destabiliserende handlinger og dem som sår panikk, heter det i en uttalelse lørdag formiddag.

REISER UT: Tyskeren Thomas Sickmond er på vei ut av Ukraina.

– Har sagt at jeg er gal

På gulvet i avgangshallen på Boryspil flyplass i Kiev sitter tyskeren Thomas Sickmond. Han rakk ikke flyet sitt ut av landet, og venter på å få seg en ny billett hjem til Tyskland.

– Jeg er trist, for jeg har venner i både Ukraina og Tyskland. Det er en provokasjon fra både Putin og Biden, mener jeg. Det virker som at USA vil ha krig, og jeg mener det er mye bedre å forsøke å finne en diplomatisk løsning, hvor de kan sitte rundt et bord og snakke.

Den diplomatiske linjen forsøkte nylig Frankrikes president Emmanuel Macron, men det skal ikke ha kommet noe ut av møtet. Lørdag er det ventet at Biden og Putin skal ha en telefonsamtale.

– Mine venner i Tyskland har sagt at jeg er gal som har vært her, at det er et risikoområde. Mine venner er redde for meg, men jeg tenker det er trygt å være her. Jeg kunne godt blitt i to uker til.

– Men dette er vanskelig, syns jeg. Nå har ambassaden sagt jeg burde forlate landet, forteller Thomas.

KIEV: I den ukrainske hovedstaden er det lørdag stille og rolig. På befolkningen er det lite som tyder på at en russisk invasjon kan være nært forestående.

– Jeg har fulgt nyhetene fra time til time de siste ukene, og vi har forsøkt å leve normalt. Jeg mener Vesten virkelig har hypet en mulig krig, forteller den britiske medisinstudenten Ayo (24).

Ved siden av han og de andre studentene står store kofferter. Andre i avgangshallen er ukrainere på vei ut av landet. Men det er ikke krigen de flykter fra, de skal på ferie eller forretningsreiser, sier de til VG.

– Det kan være at det kommer en invasjon, men jeg vet ikke. Det er vanskelig å spå, sier Ayo.