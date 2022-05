NORGESFERIE: Bildet er tatt i 2018, dagen Denys Prokopenkoda og Kateryna Prokopenko ble forlovet.

Han leder styrkene fanget i stålverket - hun prøver desperat å få ham ut

For fire år siden fridde Denys (30) til Kateryna (27) blant norske fjelltopper. Nå vet de ikke om de noen gang vil ses igjen.

Av Amund Bakke Foss

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal leve hvis dette ender med tragedie, sier Kateryna Prokopenko (27) i dette VG-intervjuet.

Akkurat nå befinner Denys Prokopenko seg sammen med en gruppe ukrainske soldater under hans kommando, i et mørkt, omfattende tunnelsystem under stålverket i Ukrainas mest ødelagte by, Mariupol.

De er snart helt tomme for mat, våpen og medisiner. Flere av deres medsoldater er hardt skadet og døende. Andre deler av det ukrainske forsvaret er over 100 km unna, og ikke i nærheten av å redde dem.

Mens Denys, som kommandør i Azov-regimentet, forsøker å overleve, angriper de russiske angrepsstyrkene nå med luftstyrker, artilleri og bakkestyrker for å pågripe eller drepe de ukrainske soldatene som fortsetter å gjøre motstand.

UNDER BAKKEN: Et bilde Denys har sent Kateryna fra stedet han nå befinner seg.

Utenfor Ukraina, i Polen, sitter Kateryna Prokopenko og venter på meldinger fra Denys.

Det kan gå dager uten at hun hører noe. Da frykter hun det verste.

Nå er hun sammen med tre andre kvinner, som alle er gift med Azov-soldater som befinner seg inne det nå verdenskjente stålverket i den omringede og knuste byen.

De har bestemt seg for å gjøre intervjuer med presse og møte europeiske politikere for å forsøke, uansett hvor lite sannsynlig det kan virke, å finne en måte å evakuere de beleirede soldatene på.

De er desperate, for på søndag snakket soldatene med omverden, under en digital pressekonferanse fra stålverket. Da sa soldatene at dette kanskje var siste gang vi ville se dem.

De sa også: «Å overgi oss er ikke et alternativ».

Vil ha Ukranisk Dunkirk

– Verden må gjøre noe for å redde disse soldatene, for det må finnes en måte å evakuere dem på, sier Kateryna.

Hun ser til historien, til en av de mest kjente militære redningsoperasjonene i europeisk historie, nemlig den i Dunkirk.

– Se på «Operasjon Dynamo», den som reddet så mange soldater i Dunkirk under andre verdenskrig. Det er noe slik vi nå må se at skal skje i Ukraina. Verden og de ukrainske myndighetene må ikke la disse soldatene klare seg selv. De må reddes.

I mai og juni i 1940 var over 300.000 britiske, belgiske og franske soldater omringet av tyske styrker ved franske kystbyen Dunkirk, og det ble iverksatt en enorm og dramatisk redningsaksjon for å få dem ut.

KLARER IKKE TRENGE GJENNOM: Russiske styrker angriper stillinger utenfor stålverket i Mariupol.

Det er noe liknende Kataryna og de andre familiene til soldatene i Mariupol nå ser for seg. Likevel er det ingen ting som ser ut som de får det som de vil.

Ukrainske styrker har så langt ikke vært i nærheten av å forsøke å bryte gjennom de russiske forsvarslinjene rundt byen. Og hverken NATO eller andre land har vist villighet til å sende militære styrker til Ukraina.

– Vi har ikke tid til å vente. Vi må fortelle verden om våre soldater, som er alene der nede. Jeg vet ikke hvordan jeg skal leve hvis dette ender med tragedie, sier hun.

Bilde tatt i Norge dagen de forlovet seg i 2018.

Denys under kampene i Mariupol.

Engelsklærer med en oldefar som forsvant

Som så mange andre moderne kjærlighetshistorier, begynte denne med to mobiler og sosiale medier.

Øyeblikket de møttes var i 2015, ett år etter at krigen i Øst-Ukraina hadde brutt ut.

Denys var før 2014 engelsklærer i Kyiv og en dedikert supporter av fotballklubben Dynamo Kyiv, men det året ble livet hans snudd på hodet. Han vervet han seg som frivillig soldat til frontlinjen i Donbas.

Han hadde ingen spesiell militærerfaring den gangen, men familien hans hadde en spesiell tilknytning til motstandskamp som følge av hans finske røtter:

Hans oldefar kjempet på finsk side mot Den røde armé, da Sovjetunionen angrep Finland i 1939. Oldefaren forsvant i kampene, og familien fikk aldri vite hva som skjedde med ham.

– Det føles som om jeg fortsetter den samme krigen, bare ved en annen del av fronten, i en krig mot okkupasjonsregimet i Kreml, skal Denys ha sagt i et tidligere intervju.

VINTERKRIGEN: Sovjetunionen angrep Finland i 1939.

Det siste møtet

Kateryna og Denys snakket sammen, på avstand gjennom sosiale medier, men hver gang Denys hadde fri fra militærtjenesten, møttes de. I 2018 reiste de til Norge, og på en fjelltopp fridde han. Året etter var de gift.

Sist gang de to så hverandre var 13. februar i år, 11 dager før Vladimir Putins hær invaderte Ukraina med full styrke. Kataryna dro til Mariupol for å være med ektemannen, mens de russiske soldatene langs grensen ble stadig flere

Siden har hun ikke sett ham, og nå frykter hun at de kanskje aldri vil ses igjen.

– Å være med denne mannen er nesten som å være en prinsesse, som har en prins. Han forsvarer meg, hjelper meg, og betrygger meg med varme ord. Han får meg til å holde humøret oppe. Jeg er så stolt av å være hans. For meg er han jo landets og verdens modigste mann, sier hun i dag.

DET SISTE MØTET: En selfie fra 13. februar i Mariupol.

Omstridt regiment

Under de intense kampene om Mariupol, er Denys nå blitt Oberstløynant i Nasjonalgarden i det ukrainske forsvaret og kommandør for den kontroversielle Azov-regimentet.

Azov-regimentet ble i utgangspunktet opprettet i mai 2014, og het den gangen Azov-bataljonen. De tok navnet etter Azov-havet, havområdet utenfor Mariupol.

Den gang var gruppen kjent for sine høyreekstreme medlemmer, noe som i dag brukes for alt det er verdt av Russland for å legitimere det de hevder er en krig mot fascister og nazister.

På grunn av deres forhistorie har kontroversen rundt regimentet vedvart, selv om mange av de høyreekstreme elementene nå ikke lenger skal være er en del av deres kampstyrker.

Et dronebilde viser angrepet på stålverket, der et ukjent antall ukrainske soldater fortsatt befinner seg.

VG spør Kateryna om kontroversene rundt regimentet Denys leder, og hans egne politiske syn.

– De er nå endel av ukrainske militæret, og bakgrunnen til soldatene er så bred og variert. De er multireligiøse og multietniske. Det er ingen rasisme blant dem, sier hun, og fortsetter:

– Å være en nazist betyr å handle som en nazist. Se hva russerne gjorde med sivile i Kyiv-regionen og andre steder i landet. De begår massakre på ukrainere. Hvis noen i denne krigen er nazister, så er det russerne. Azov respekterer alle nasjoner og de ofrer seg for sitt eget land, sier hun.

Kateryna gjør nå ikke annet enn å følge nyhetene.

Hun er angstfull og redd for hva som vil skje videre.

– I to måneder nå har disse soldatene forsvart byen, uten hjelp utenifra. Det er galskap.

Hun avslutter:

– Vi føler oss så alene i denne verden.