PÅ GANGEN: Bildet viser sykehussenger satt opp i korridorene i Pauls Stradins universitetssykehus i Riga, Latvia den 20 oktober 2021.

Latvia varsler nedstenging med portforbud i fire uker

Latvia stenger ned landet i fire uker og blir det første i Europa som igjen tyr til harde coronatiltak.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Regjeringen innfører portforbud i fire uker fra kl. 20 til kl. 05. Alle skoler og ikke-nødvendige butikker holder stengt ut denne uken.

–- Helsevesenet vårt er i fare. Den eneste veien ut av krisen er vaksine, sa statsminister Krisjanis Karins under et krisemøte i regjeringen tidligere i uken. Han sa at den lave vaksinasjonsraten er årsaken til økningen i antallet innleggelser.

Latvia har nå en av de høyeste smitteratene i verden i forhold til befolkningens størrelse, melder The Guardian. Tallene kommer fra USAs senter for smittekontroll (CDC).

Bare 57 prosent av Latvias 1,7 millioner innbyggere er fullvaksinert, godt under EU-gjennomsnittet på 74 prosent.

Latvias coronaarbeid ble lenge sett på som en suksesshistorie i Europa. Siden starten av pandemien har landet hatt færre enn 3.000 døde. Nå sier kritikere at vaksineprogrammet har sviktet og at det er klare sosiale forskjeller mellom de vaksinerte og dem som nå blir syke.