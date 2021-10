Folk som har møtt opp til vaksinetimer i Ggerberha, Sør-Afrika, får informasjon av Siboniso Nene, som leder vaksinearbeidet der. Kun omtrent fem prosent av Afrikas befolkning er så langt blitt vaksinert.

Jakten på en afrikansk vaksine i gang

Et sørafrikansk konsortium er i gang med å lage en egen koronavaksine basert på mRNA-teknologien. Det kan være banebrytende for vaksineringen av Afrika.

Av NTB-AFP

Afrika er det minst vaksinerte kontinentet i verden. Mens rikere land er i gang med en tredje dose, hadde kun 15 av 54 afrikanske land nådd en vaksinegrad på 10 prosent i starten av oktober, viste tall fra Verdens helseorganisasjon WHO.

Samtidig hadde nesten 90 prosent av alle høyinntektsland nådd det målet. Mer enn ti måneder etter at den første vaksinedosen ble satt i Afrika, er kun om lag fem prosent av afrikanere i målgruppene blitt vaksinert.

Cape Town-baserte Afrigen Biologics and Vaccines leder et pilotprosjekt støttet av WHO og Covax-samarbeidet for å utvikle en afrikansk vaksine. Moderna-vaksinen skal justeres for å passe bedre i fattigere land med et varmere klima.

En helsearbeider trekker en dose av Janssen-vaksinen i Dakar, Senegal.

Bitter lekse

Målet er å skape en vaksine som ikke må lagres i superkalde temperaturer hele tiden. Det kravet gjør det vanskelig å bruke mRNA-vaksinene, som har vist seg å fungere best mot viruset, flere steder i Afrika.

– Den bitre leksen vi har lært i denne pandemien, er hvordan Afrika var nesten helt avhengig av vaksiner produsert utenfor kontinentet, sier Richard Mihigo, WHOs vaksinekoordinator i Afrika.

Arbeidet med den afrikanske mRNA-vaksinen startet for tre måneder siden. Det pågår forhandlinger med Moderna om å få lisens på deres vaksine, for deretter å justere den.

22 forskere er med på laget som jobber med å utvikle vaksinen.

Afrigen-direktør Petro Terreblanche sier at de vil skape en vaksine som kan distribueres i temperaturer som passer til afrikanske forhold.

– Den vil bli utviklet for å gi maks beskyttelse mot variantene som er relevante i områder der stadig nye varianter dukker opp, sier Terreblanche.

En mann holder opp et skilt med påskriften «grådighet dreper» under en demonstrasjon utenfor hovedkvarteret til den amerikanske vaksineprodusenten Johnson & Johnson.

Andregenerasjon

En større vaksinedekning i Afrika vil ikke bare beskytte kontinentets befolkning, men også hjelpe verden med å komme ut av koronapandemien. Flere har påpekt at den ikke er over før alle verdens land har fått nok vaksiner.

Det er også frykt for at det utvikles nye virusvarianter som vaksinene ikke fungerer like bra mot. Jo mer smitte som er i verden, jo større er faren for det.

Vaksinen som utvikles i Afrika, vil bli en såkalt andregenerasjons vaksine, som kan gi bedre beskyttelse enn vaksinene vi har benyttet i Vesten.

– Den kommer ikke til å bli en kopi av Moderna-vaksinen, sier Martin Friede i WHOs avdeling for vaksineforskning.

Planen er at en protype kan gå inn i kliniske tester innen ett år. Hvis de testene viser at vaksinen er trygg og effektiv, kan den produseres av Biovac. Det er den eneste sørafrikanske vaksineprodusenten nå.

Afrigen vil deretter gi opplæring til andre land på kontinentet, og gi lisenser til fattigere land.

Fakta om vaksinering i Afrika Dette er vaksinedekningen i afrikanske land per 10. oktober 2021: 6,89 prosent av den afrikanske befolkningen har fått minst en vaksinedose. 4,57 prosent er fullvaksinert. Dette er andelen av befolkningen som er blitt fullvaksinert i et utvalg land: Mauritius: 62,76 prosent. Marokko: 53,1 prosent. Tunisia: 26,35 prosent. Sør-Afrika: 15,79 prosent. Zimbabwe: 15,73 prosent. Rwanda: 12,98 prosent. Algerie: 9,51 prosent. Egypt: 5,21 prosent. Mosambik: 4,99 prosent. Guinea: 4,51 prosent. Libya: 3,67 prosent. Senegal: 3,38 prosent. Ghana: 2,64 prosent. Angola: 2,52 prosent. Kenya: 1,76 prosent. Sudan: 1,15 prosent. Etiopia: 1,03 prosent Nigeria: 1,05 prosent. Uganda: 0,91 prosent. Somalia: 0,76 prosent. Niger: 0,31 prosent. Elfenbenskysten: 0,66 prosent. Kilde: Den afrikanske unionen Vis mer

Lærer mRNA

Den internasjonale organisasjonen Medicines Patent Pool leder forhandlingene med Moderna om å gi den afrikanske produsenten tilgang på deres vaksine.

Foreløpig har Afrigen startet en omvendt utvikling, der de tar fra hverandre Moderna-vaksinen for å se hvordan den virker.

– Dette kalles forskning og utvikling, og er ikke et brudd på åndsretten. I den prosessen lærer vi hvordan du kan lage mRNA og produsere det på et nivå som kan brukes til kliniske forsøk, sier Afrigen-direktør Caryn Fenner.

Moderna har for øvrig varslet at de vil opprette egen produksjon av vaksiner i Afrika av 500 millioner doser i året.

Johnson & Johnson har allerede produksjonsfasiliteter i Sør-Afrika, mens Pfizer-Biontech har innledet et samarbeid med Biovac fra og med neste år.

– Afrika må i løpet av de neste 20 årene bli selvforsynt med vaksiner, slår Friede i WHO fast.