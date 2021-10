forrige



POLEN: Polske soldater har rullet ut piggtrådgjerder på grensen mot Hviterussland. Foto: KACPER PEMPEL / X02307

Migranter skal ha blitt lokket til Hviterussland med falske pakketurer

SOKOLKA/OSLO (VG) Migranter forteller om reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via Hviterussland. I realiteten møter de en stengt grense, og blir brikker i et politisk spill – med livet som innsats.

Av Nilas Johnsen og Grzegorz Sokol

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dokumenter som VG har fått tilgang til, funnet på grensen mellom Polen og Hviterussland, og publisert i blant annet Wirtualna Polska, ser ut til å styrke påstandene som polske myndigheter har brukt som grunn til å stenge grensen:

Opprevne reisedokumenter, identifikasjonspapirer, kvitteringer fra reisebyråer i den hviterussiske hovedstaden Minsk, coronasertifikater med stempel fra Syria og Irak.

Sporene peker mot det VG har fått meldinger om fra kilder i den nordirakiske byen Erbil, i Libanons hovedstad Beirut og i den tyrkiske storbyen Istanbul: En ny rute inn til Hviterussland er opprettet av reisebyråer som tilsynelatende selger migranter falskt håp om inngangsbillett til EU.







TILLATELSER: I pakketurene som VG har fått innsyn i tilbys både selve reisen, men også nødvendige dokumenter som gir innreise til Hviterussland. Foto: Grzegorz Sokol

EU: Krisen er iscenesatt

Ett av reisebyråene som er nevnt i dokumentene, har en nettside som tilbyr pakketurer til en ikke-eksisterende «Beach Holiday Resort» i Hviterussland. VG har gått gjennom sidene, og oversatt tilbudet fra arabisk.

Men flere som har kjøpt slike «pakketurer», har fortalt polske aktivister at det de i realiteten får er en énveis billett med innreisetillatelse til den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Som VG tidligere har rapportert har Polen erklært unntakstilstand ved grensen, rullet ut piggtrådgjerder og satt inn væpnede soldater mot migrantflommen. Det samme skjer, om enn i mindre målestokk, i Latvia og Litauen.





SELGER REISER: Dokumenter funnet på grensen mellom Polen og Hviterussland tyder på at migrantene tilbys reiser til Hviterussland av nyopprettede reisebyråer. Foto: Grzegorz Sokol

For migrantene som ender i ingenmannsland eller sendes frem og tilbake mellom EU-landene i Øst og det autoritære regimet i Hviterussland, kan det få fatale følger: Minst seks personer er rapportert frosset i hjel, advarte FN i en VG-artikkel.

Bakteppet for krisen er at de to baltiske landene og Polen gir tilflukt til den hviterussiske opposisjonen mot president Aleksandr Lukasjenko, ofte omtalt som Europas siste diktator.

EU har anklaget Hviterussland for å ha iscenesatt migrantflommen som hevn mot EU-sanksjoner rettet mot regimets håndtering av landets opposisjonelle.

Polske medier, og politikere, har beskyldt hviterussisk etterretning for å være involvert.

Allerede i mai advarte Lukasjenko at han ikke lenger ville hindre migranter fra å ta seg videre til EU, som straff for at EU har styrket sanksjonene mot Hviterussland.



VOKTES: Soldater vokter over en midlertidig teltleir i grenseområdet mellom Polen og Hviterussland. Foto: Mateusz Wodzi?ski / AP

Fra Syria, via Nord-Irak

De siste ukene har polske myndigheter forsøkt å hindre både hjelpeorganisasjoner og journalister i å få tilgang til grenseområdene der et høyt antall migranter oppholder seg.

Men ved et mottakssenter i byen Bialystok har VGs polske frilanser møtt flere av migrantene. De som VG har snakket med har svært ulike fortellinger, men til felles at de dro via Hviterussland fordi de trodde det var en rute inn i EU.

– Vi kommer fra Qamishli i Nord-Syria. Jeg hadde lenge villet få familien min ut av landet, og hørte at det var mulig å komme seg til Europa via Hviterussland, forteller den kurdiske syreren «Hassan», som har reist med kone og to barn.

– Jeg tenkte: Dette er vår sjanse. Jeg fant et reisebyrå på nettet som solgte pakketurer til Hviterussland. Det inneholdt et offisielt turistvisum og flybilletter fra Erbil i Nord-Irak, til Dubai og videre til Minsk, og hotellovernatting i Minsk. Det kostet nesten fire tusen dollar per person, forteller han.

FRA IRAK. En gruppe migranter fra Irak, stanset på grensen mellom Hviterussland og Polen.

«Hassan», som ikke vil la seg avbilde, forteller videre at familien dro fra Minsk etter én natt og ble kjørt til grensen mot Polen. Etter et mislykket forsøk på å krysse grensen til fots, fikk de hjelp av flere hviterussiske menn i en hvit varebil, han vet ikke om de var bevæpnet.

Til slutt ble familien fraktet over en liten grenseelv i små plastbåter, og satt i land i Polen midt på natten. Etter å ha gått gjennom et skogsområde, kom de dagen etter til en asfaltvei. Der fikk de stanset en bil, som ringte politiet, og de ble tatt til mottakssenteret.

Familien håper de er blant de få som faktisk får søke asyl i Polen.

– Jeg vet at det er lettere og bli tatt i mottak når man er fra Syria, en familie med barn, og i dårlig tilstand. Men det er mange som blir tatt tilbake til den hviterussiske grensen. Vi møtte flere sånne i grenseområdet, forteller han.



STANSET AV POLITIET: To migranter fra Cuba, som har reist via Moskva og Minsk, blir pågrepet av polsk politi. Foto: Willem Arriens

Fra Cuba via Moskva

VGs frilanser har også intervjuet to migranter fra Cuba, etter at de var blitt pågrepet av polsk politi. De forteller om en enda mer spesiell reise til Hviterussland:

Cubanerne sier at de fløy til Moskva, siden de ikke trenger visum til Russland. Derfra fløy de videre til Minsk, hvor de lett fikk arrangert transport til grensen.

– Dette er tredje gangen vi krysser inn i Polen. Hver gang er vi blitt pågrepet og sendt til Hviterussland. Der er vi blitt banket opp av grensevaktene, og sendt tilbake igjen til Polen, sier «Miguel».



FORTVILET: «Miguel» fra Cuba har satset alt på å nå EU via Russland og Hviterussland. I stedet er han blitt en kasteball på grensen. Foto: Willem Arriens

Han gir VG mulighet til å ringe hans søster som bor i Spania. Dagen etter er «Miguel» blitt sendt ut av Polen, og forteller via søsteren at han igjen er blitt utsatt for vold ved grensen av hviterussiske grensevakter.

Han forteller at han først ble fraktet til Litauens grense av vaktene, men heller ikke der kom han inn i landet. Når er han hjulpet tilbake til Minsk.

Både Polen og Hviterussland benekter bruk av vold mot migranter, og legger skylden på hverandre for den humanitære krisen ved grensen.

PS: VG har ikke kunnet verifisere migrantenes fortellinger om reiseruten, eller påstandene om bruk av vold. Men deres fortellinger samsvarer med det et stort antall migranter har forklart polske og internasjonale medier, som BBC.