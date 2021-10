TRIST: Najin (til høyre) og datteren Fatu er verdens to eneste gjenlevende nordlige stumpneshorn. Nå har Najin blitt for gammelt til å fortsette i avlsprogrammet. Her er mor og datter avbildet i Laikipia Nasjonalpark i Kenya i 2018.

Nå er det opp til Fatu at de ikke utryddes

Det tynnes i rekkene – nå finnes det bare ett nordlig stumpneshorn i verden som kan brukes som eggdonor for å redde bestanden fra utryddelse.

Det melder britiske The Guardian.

Et Biorescue team, ledet av forskere fra Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research i Tyskland, kjemper mot klokken for å redde verdens mest truede pattedyr.

Det er ingen gjenlevende hanner, som man vet om i alle fall, etter at den siste døde for tre år siden. Og ingen av de to hunnene som fortsatt lever, er i stand til å bære frem avkom.

Men forskerne håper å kunne sette befruktede egg inn hunner fra en annen neshornbestand, nemlig sørlig stumpneshorn, som finnes i det sørlige Afrika. Av disse er det 4000–5000 individer igjen, hovedsakelig i Sør-Afrika, ifølge Store Norske Leksikon (SNL).

Forskerne har tidligere høstet egg fra Fatu som er befruktet med sæd fra en hann som døde i 2014, og disse befruktede eggene er nå frosset ned.

Pensjoneres

Neshornfamilien består av fem nålevende arter som alle er sterkt utrydningstruet, hovedsakelig på grunn av ødeleggelse av leveområder og jakt.

– Teamet har bestemt at den eldste av de to gjenlevende hunnene, 32 år gamle Najin, pensjoneres som eggdonor, skriver Biorescue. Årsaken er at hun er for gammel og viser tegn på sykdom.

Bestanden ble allerede i 2008 erklært for utryddet i vill tilstand.

– Vi har hatt stor suksess med Fatu. Så langt har vi 12 rene nordlige stumpneshorn embryoer, sier David Ndeereh, fungerende underdirektør for forskning i det statlige kenyanske Wildlife Research and Training Institute, til Reuters.

Håper på kalv innen tre år

– Vi er veldig optimistiske og tror at prosjektet vil lykkes.

Forskerne håper at den første nordlige stumpneshorn-kalven vil se dagens lys i løpet av tre år og at antallet øker de neste 20 årene.

Stumpneshorn eller hvitt neshorn, Ceratotherium simum, er den største av neshornartene. Det blir ca. 4 m langt, med en skulderhøyde på 1,9 m og en vekt opptil 3,0 tonn, skriver SNL. Hvite neshorn er lite aggressive og skyr sjelden mennesker, hvilket har gjort dem svært enkle å jakte på.

