Kjørte inn i folkemengde i Berlin – flere skadet

Den tyske avisen Bild melder at én person skal være død. Politiet opplyser at føreren av bilen skal være arrestert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Storavisen Bild melder at minst én er omkommet og at åtte er skadet. Det samme skriver avisen RBB24 og Berliner Morgenpost, som siterer brannvesenet på at antall skadde er åtte.







Reuters meldte tidligere at brannvesenet hadde bekreftet at rundt 30 personer er skadet.

De nøyaktige tallene er derfor foreløpig usikre.

Hendelsen har skjedd like ved Kaiser Wilhelm-kirken, som ligger langs den kjente gaten Kurfürstendamm sentralt i Tysklands hovedstad.

GJENNOM VINDU: Bilen har kjørt opp på fortauet og halvveis inn i en butikk på stedet.

Et bilde som er delt på Twitter viser en grå bil som har kjørt inn gjennom vinduet på en butikk langs gaten. Det er i tråd med hva avisen RBB24 skriver om at en bil står halvveis inn i et butikkvindu og halvveis på gaten.

Bildet viser også personer fra nødetatene på stedet, samt flere cafébord som ligger veltet på fortauet.

Politiet bekrefter at de har arrestert det de mener er føreren av bilen, melder Reuters.

Det er også uklart om hendelsen har skjedd med vilje, eller om det er snakk om et uhell, men store politistyrker har rykket ut. Ifølge lokale medier har de bevæpnet seg med maskingevær.

Er du i området? Tips oss på e-post 2200@vg.no, sms/mms til 2200, eller telefon 22000000.