Kjørte inn i folkemengde i Berlin – én død og fem livstruende skadet

Én person er død og minst 12 skadet etter at en bil kjørte inn på et fortau og gjennom et butikkvindu midt i den tyske hovedstaden onsdag morgen. Politiet opplyser at føreren av bilen skal være arrestert.

Tyske medier melder at minst én er omkommet og at 12 er skadet. De siterer brannvesenet på opplysningene, som også informerer om at fem av de skadede har livstruende skader. Tre skal være alvorlig skadet.

Reuters meldte tidligere at brannvesenet hadde bekreftet at rundt 30 personer var skadet, men brannvesenet opplyser til Berliner Morgenpost at det bare var et tidlig estimat på hvor mange som kunne være skadet.







Hendelsen skjedde like ved Kaiser Wilhelm-kirken, som ligger langs den kjente gaten Kurfürstendamm sentralt i Tysklands hovedstad.

Bilder fra stedet viser en grå bil som har kjørt inn gjennom vinduet på en butikk langs gaten. Bakenden av bilen stikker ut på fortauet.

Bilder viser også personer fra nødetatene på stedet, samt flere cafébord som ligger veltet på fortauet utenfor butikken. Ingen som var i butikken skal ha blitt skadet.

Politiet bekrefter at de har arrestert det de mener er føreren av bilen, melder tyske medier. Han skal selv ha sluppet unna med mindre skader.

Det er uklart for politiet om hendelsen har skjedd med vilje, eller om det er snakk om et uhell, men et vitne opplyser til Berliner Morgenpost at bilen holdt svært høy hastighet. Samme avis skriver at ubekreftet informasjon tyder på at eieren av bilen er en tysk statsborger.

Det skal være flere hundre meter mellom der man mener hendelsen startet og der bilens ferd endte.

Store politistyrker har rykket ut. Ifølge lokale medier har de bevæpnet seg med maskingevær.

Åstedet for hendelsen er nær stedet hvor en mann i desember 2016 kjørte inn i et julemarked med en lastebil. 11 personer ble drept den gangen.