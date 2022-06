FØLGER IKKE DANMARK: Jonas Gahr Støre vil ikke følge Danmarks eksempel med å ta spesielt ansvar for gjenoppbygging i en utvalgt ukrainsk region.

Støre avslår ukrainsk anmodning om gjenoppbygging-hjelp

Ukraina har bedt Norge ta lederskap for gjenoppbygging av en region i landet, når krigen er over. Men det ønsker ikke statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Ukraina vil ha et enormt behov for hjelp til gjenoppbygging, ifølge landets ambassadør til Norge, Viacheslav Yatsiuk.

– President Zelenskyj har utfordret en rekke land, blant dem Norge, til å ta ansvaret for deler av gjenoppbyggingen når krigen er over. Det kan være en region, en del av en region eller en sektor, som å gjenoppbygge sykehus som de russiske angriperne har ødelagt, sier ambassadøren til VG.

Han viser til at Storbritannia har påtatt seg lederansvaret for gjenoppbyggingen av hovedstanden Kyiv etter det som Russland har ødelagt.

– Danmark var tilbudt seg å ta et lederansvar for Mikolaiyv. De baltiske landene vurderer å ta ansvar for sine regioner. Vi håper at Norge vil støtte Ukrainas gjenoppbygging og velge en region hvor Norge kan ta en ledende rolle, sier Yatisiuk.

BER NORGE VELGE: Ukrainas ambassadør Viacheslav Yatsiuk har bedt Norge velge en region i Ukraina og ta ansvar for gjenoppbyggingen der.

Støre er skeptisk

Støre sier til VG at regjeringen diskuterer videre støtte til Ukraina med andre land, og at støtte til gjenoppbygging er et viktig tema.

– Norge har mye å bidra med i sektorer som fornybar energi og helsevesen, men vi skal lytte til Ukraina og ha respekt for at det blir et stort behov for sterk koordinering, sier statsministeren.

Men han er ikke klar til å følge etter Danmark og Storbritannia, og adoptere en egen region:

– Jeg er litt skeptisk til det tiltaket, sier Støre.

– Vi må se på land som helhet. Og da er det viktig at landets egne myndigheter er med på prioriteringene. Marshall-hjelpen etter andre verdenskrig ga landene rom for egen utvikling, mot at de oppfylte kriterier som demokrati og medvirkning. Uten koordinering risikerer vi at regionene får ulik utvikling, Derfor er dette noe vi ikke har gått inn for, legger han til.

Uklart utfall

Tirsdag holdt han en gjesteforelesning for studenter ved Universitetet i Oslo, om Russlands krigføring mot Ukraina. Han ba studentene være forberedt på en lang krig.

– Det er vanskelig nå å se noe grunnlag for en varig og stabil fred. Russland trenger en seier og vil neppe gi seg. Ukraina kan neppe godta så store avståelser av sitt territorium som Russland ønsker. Partenes minimumskrav overlapper ikke hverandre, sa Støre.

For to uker siden sa Nato-sjef Jens Stoltenberg at «Ukraina kan vinne denne krigen».

Støre er langt mer pessimistisk på Ukrainas vegne:

– Vi kjenner ikke utgangen av denne krigen, sa statsministeren til studentene.

– Hvorfor vurderer du og Jens Stoltenberg dette så ulikt, Støre?

– Jeg vil ikke lage noen motsetning av det, svarer han.

– Jeg beskriver det vi ser, ut fra de medierapportene vi leser. Det er er uoversiktlig bilde, og sannheten er som vi vet det første offeret i krig. Nå er det høy kampintensitet på stillestående fronter. Og jeg vil være varsom med å trekke noen konklusjon om hvilken retning dette trekker i, sier Støre til VG.