Zelenskyj møtt med stående applaus i Stortinget – ber Norge huske historien

I sin tale til Stortinget trakk Volodymyr Zelenskyj paraleller mellom Ukraina og Norge - og ba om mer våpenstøtte og hardere sanksjoner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det norske stortinget reiste seg i stående applaus da den ukrainske presidenten ble introdusert.

– For meg er det en stor ære å få tale til dere på vegne av det ukrainske folk, sier Zelenskyj.

– Vi har ikke felles grenser med dere, men vi har en felles nabo, som står imot all våre felles verdier, sier den ukrainske presidenten.

Flere ganger i løpet av talen prøvde han å trekke paralleller mellom ukrainsk og norsk historie. Som at ukrainske styrker bidro i frigjøringen av okkuperte land under andre verdenskrig.

– Dette er vår felles historie. Dette er historien vi har skapt sammen, på deres jord og vår, sier Zelenskyj.

– Den første soldaten som kom inn i det frigjorte Kirkenes i oktober 1944 var en ukrainsk borger fra byen Sumy, sier Zelenskyj.

Han trekker frem at Sumy oblast i nordøst nå er ett av stedene det nå pågår harde kamper mot Russland. Presidenten startet med å fortelle hvordan Russland har angrepet og invadert landet hans fra tre retninger, og både fra bakken, i lufta og til havs. Og han gjentok påstandene om at Russland har lagt miner i havet i Svartehavsregionen.

– De rammer sivil infrastruktur hver dag. De har ingen forbudte mål, sier den ukrainske presidenten.

Han trekker frem at Ukraina betaler en «fryktelig pris» for invasjonen, og hevder de vet om 145 barn som har mistet livet i invasjonen.

– Denne aggresjonen er målrettet ikke bare mot våre grenser, men utover dem. Jeg vil tro at dere føler og opplever ny risiko også ved deres grense, i Arktis, hvor de nå har akkumulert styrker, sier Zelenskyj.

– Vi må stå sammen i våre forsøk på å stoppe Russlands aggresjon, sier den ukrainske presidenten.

Gjentok krav om våpenstøtte og sanksjoner

Zelenskyj gjentar forespørselen han har gitt til andre land: At de trenger støtte i form av våpen. Og viktigheten av sanksjoner for å få stoppet Russland. Han vil at EU og Norge skal stenge russiske skip ut av europeiske havner.

– Dere har gjort historiske steg ved å gi oss det vi trenger i kampen for frihet og i kampen mot tyranniet, men kampene fortsetter, sier Zelenskyj.

– Jo sterkere sanksjonspakkene er, jo raskere vil vi få tilbake freden, sier Zelenskyj videre.

Han trekker frem at tilliten til Norge som energileverandør har vært høy og mener Norge nå kan bidra til bedre energisikkerhet. Og han inviterte også Norge til å investere i gjenoppbyggingen av Ukraina.

Han trakk også frem Norges tradisjon for barnetog.

– Jeg tror også vi kan låne en av dere vakre tradisjoner, en tradisjon som karakteriserer dere som fredselskende folk, som et samfunn som er bygd på prinsipper av godhet, sier Zelenskyj.

– I år, sammen med deres barn, vil dere også ha ukrainske barn som marsjerer, våre ukrainske barn som kom for å søke beskyttelse i Norge, sier den ukrainske presidenten.

Når krigen er over vil han også invitere de norske politikerne til et slik tog ved en høytid i Kyiv.

Bare to ganger siden andre verdenskrig har utenlandske gjester fått tale i Stortinget, påpekte stortingspresident Masud Gharahkhani -en av dem var Winston Churchill i 1948. Den ukrainske presidenten har allerede talt til blant annet den svenske, danske, tyske og britiske nasjonalforsamlingen.